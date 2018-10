Residenz Verlag, Salzburg 2018

ISBN 9783701716951, Gebunden, 264 Seiten, 22,00 EUR



Aus dem Isländischen von Eleonore Gudmundsson. An der einsamen Küste Islands, in einem kleinen Dorf in den Westfjorden, in dem die Zeit stillzustehen scheint, lebt Halldór, genannt Dóri, als Fischer.…