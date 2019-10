Erste Sätze sind eine große, oft beschworene Kunst. Trotzdem gelingen sie selten so gut wie inRoman "Wenn Engel brennen": "Als ich Rudy Mayfield das letzte Mal so nah war, hatte er sich im Truck seines Dads zu mir rübergelehnt, um meine erst kürzlich gereiften Brüste zu begrapschen." Hier weiß man sofort, woran man ist. Der Ton ist. Diese Ich-Erzählerin steht nicht über den Dingen, sondern mittendrin. Sie ist die Polizeichefin des Countys, Rudy ihr Untergebener, und die beiden haben gerade die Leiche eines siebzehnjährigen Mädchens in einementdeckt. Der süßlich-rauchige Gestank von Schwefel und verkohltem Fleisch hängt in der Luft, die Erinnerung an Teenager-Erlebnisse ist denkbar unpassend, aber in einer Kleinstadt unumgänglich. Man kennt sich.Diese Nähe, diese Unmittelbarkeit ist das Pfund, mit dem die amerikanische Autorin Tawni O'Dell wuchert, wenn sie ihre Heldin Dove Carnahan in Buchanan ermitteln lässt. Der Ort liegt in Pennsylvania, in einer, nicht weit von der Geisterstadt, die im Roman Campbell's Run heißt, aber an das reale Centralia erinnern soll. Zehn Jahre lang schwelte dort ein Minenfeuer unter der Erde, bis es einen gewaltigen Krater aufriss und eine Schwefelwolke freisetzte. In hundert Meter Tiefe brennen die Feuer immer noch, an den heißesten Stellen bilden sich immer wieder Spalte.In einem solchen Feuerspalt finden die Ermittler also die siebzehnjährige Camio Truly, totgeschlagen und halb verkohlt. Sie ist Tochter einer berüchtigten Familie, die seit Generationenbleibt und die O'Dell in einer wohlausgewogenen Mischung aus Abscheu und Mitgefühl, aber vor allemzeichnet: Dem Alkohol verfallen, kettenrauchend, übergewichtig, zuckerkrank, süchtig nach Crack und. Die Matriarchin und Großmutter Miranda Truly ist ein Ausbund an, der Vater ein Schläger, die Mutter geradezu gespenstisch apathisch. Der Onkel, der seiner Familie mit dem Dienst am Vaterland entkommen wollte, landete mit seinen Traumata in der Psychiatrie. Die kleine Camio, die gut in der Schule war, Psychologie studieren wollte und einen richtig netten Freund hatte, wurde ermordet.Chief Carnahan weiß, was ein Leben in Armut bedeutet: "Wir sind, was wir kennen." Die meisten beginnen, alle zu, nur wenige bringen die Kraft und Ausdauer auf, zu eben diesen gehören zu wollen. Sie selbst kommt auch nicht gerade aus der besten Familie, und sie musste ein Verbrechen begehen, um ihr zu entkommen. Nachdem ihre Mutter, die den Ruf der Stadtschlampe genoss, totgeschlagen worden war, brachten Dove und ihre jüngere Schwester Neely einen Mann dafür ins Gefängnis, von dem sie wussten, dass er unschuldig war. Diese Untat nagt an der Polizeichefin, zugegeben jedoch nicht übermäßig. Immerhin zögert sie, ihn immer noch Lucky zu nennen. Und während ihre Schwester sich darauf konzentriert, Hunde abzurichten, legt Dove ihren Ehrgeiz darein, den Einwohnern von Buchanan "vernünftige" beizubringen. Und wenn ihr Verhalten "zu destruktiv wird oder massiv stört", dann verpasst sie ihnen eine Auszeit.Dove Carnahan ist einen Weg der Emanzipation gegangen, der nicht unbedingt den Vorstellungen einer Ostküsten-Akademikerin entsprechen mag, sondern seinen Stolz daraus zieht,zu haben. Aber klar, mit dem Detective von der State Police pflegt sie seit Jahren ein Verhältnis und nimmt es ihm übel, wenn er Momente der Schwäche nicht ausnutzt."Wenn Engel weinen" ist nach mehreren Romanen Tawni O'Dells erster Krimi. Man kann nur hoffen, dass sie dem Genre treu bleibt. Chief Carnahan ist eineaus einer kaputten Familie, mit Sinn für Humor und einem Gespür für die Unzulänglichkeiten der Menschen, aus dem sie keinen Vorteil zieht, sondern, im Gegenteil, ihre große Stärke.Mit keiner Reihe kann man sich im Moment besser unterhalten als mitAgentensaga um das alte Schlachtross. Ihren Witz zieht die Serie aus einem bewundernswerten Sprachwitz, aber auch aus einer an Mutwillen grenzenden Entschlossenheit, britische Helden auf Londoner Realitäten knallen zu lassen.Jackson Lamb ist ein alter Haudegen, der aus naheliegenden Gründen in der Hierarchie in Ungnade gefallen ist. Er ist ungeheuer ausgekocht, aber auch, auf den man nur im Ernstfall zählen kann. Nun residiert er im Slough House, eine Außenstelle des Geheimdienstes, die passenderweise nach Slow Horse klingt, denn hier sollenvergammeln: die Trottel, die Alkoholikerinnen, die Soziopathen, die Depressiven. So viel vorweg: Keiner sitzt hier zu Unrecht, und niemand wird über sich hinauswachsen. Das Thema fünfte Chance ist erledigt. In der Zentrale, die in Ian-Fleming-Manier "Regent's Park" genannt wird, sind diefroh über jeden, den sie los sind. Es gilt, den eigenen Posten zu verteidigen, seit die Rivalen vom GCHQ gezeigt haben, dass man mit ein bisschen Software eigentlich keine Mitarbeiter mehr braucht, um die halbe Welt zu überwachen.Im zweiten Band der Reihe, "Dead Lions", wird ein ehemaliger Agent tot im Bus nach Oxford aufgefunden: Wer sich imAnfang der neunziger Jahre behauptet hat, weiß Lamb, der übersteht auch den alltäglichen Pendlerhorror, das Chaos in Paddington und den Schienenersatzverkehr Richtung Worcester. Wahrscheinlich wurde der arme Dickie Bow also mit einem nicht nachweisbaren Gift getötet, auf seinem Handy findet sich noch eine nicht abgeschickte SMS mit nur einem Wort:. Die Zikaden waren ein sowjetisches Agentennetzwerk, geführt vom sagenumwobenen Alexander Popov.Zugleich sollen Lambs Leute auf den russischen("Wie der Dichter? So ähnlich.") aufpassen, der sich den Briten als Informant andient. Es ist eine heikle Aufgabe, aber wenn es schief geht, geben die lahmen Gäule die besten Sündenböcke ab. Sie müssen ein Treffen mit Paschkin in einem der glamourösen Wolkenkratzer vorbereiten, im 77. Stock von, wo neben einem Luxushotel noch Diamantenhändler, chinesische Börsenmakler, Risikomanager und die Botschaften von Steuerparadiesen ihren Sitz haben.Natürlich gibt es noch den jugendlichen Helden River Cartwright, der sich hin und wieder reinlegen lässt, aber eigentlich ein sympathischer Kerl ist, durchaus begabt und der Enkel des ehemaligen Geheimdienstchefs, den alle ehrfürchtignennen. Der O.B. erzählt gern vom Krieg, in diesem Fall von der, die in den vierziger Jahren als Plutonium-Produktionsanlage diente, aber mitsamt ihren dreißigtausend Einwohnern dem Erdboden gleichgemacht wurde, als das Gerücht aufkam, die Briten hätten einen Maulwurf eingeschmuggelt. "'Der Witz daran war natürlich, dass esgab.' Toller Witz. Tolle Pointe."Die Dinge laufen bald gehörig aus dem Ruder. Mick Herron entfaltet einen irrsinnigen Plot, der mit größter Lust Spionage-Legenden mit aktuellen Affären verschneidet, Schläfer-Fantasien mit handfesten Raubzügen, das Drama sowjetischer Sperrgebiete mit dem Elend abgeschotteter Bürokratien. Am Ende peitscht er die Handlung zu einem Finale, das die Hochs und Tiefs der britischen Gegenwart so aufeinander krachen lässt wie eine britische Parlamentsdebatte.Am lustigsten sind aber die Passagen, in denen sich die erhabenen Legenden mitbeißen - wenn echte Cockney-Londoner in die Cotswolds müssen ("Ich hoffe, Sie sind gegen alles geimpft.") oder wenn sich die Agenten ihrer Majestät an den Angestellten der Bahn die Zähne ausbeißen. Statt kostspieliger Folterwiderstandskurse, dämmert es ihnen dann, sollte Regent's Park seine Leute lieber beim Bahnhofspersonal in die Schule schicken: "Egal, was für eine Ausbildung diese Typen gehabt hatten, sie hatte jeden einzelnen von ihnen perfekt dazu befähigt,." Es liest sich fast wie eine Liebeserklärung an maulfaule Berliner.