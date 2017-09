+

" (vom Wochenende & von 12:00 Uhr dlf ) - Die Panne beim G20-Gipfel hat gezeigt, dass die Datenbanken des BKA dringend neu organisiert werden müssen, kommentiert Gerwald Herter. Schließlich hätten Untersuchungen bereits 2012 ergeben, dass teilweise bis zu 90 Prozent der Einträge über politisch motivierte Kriminelle rechtswidrig oder falsch waren. Von Gerwald Herte zeit ) - Er ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Mit der Sammlung "Self-Portrait in a Convex Mirror" wurde er in den 70er Jahren weltberühmt. sp ) - Er war bekannt für seine Wortspiele und seinen Humor, womit er unter anderem die "New York School of Poets" prägte - eine moderne Gegenbewegung zu den eher akademisch ausgerichteten Lyrikern der Fünfzigerjahre. - swp ) - Derzeit liegt die Longlist auch in den Buchhandlungen der Region aus. Was bringt die Auszeichnung der Branche? Da teilen sich die Meinungen. - siehe auch unten nd ) - Großbuchhändler soll Zentral- und Landesbibliothek Berlin fast komplett bestücken / LINKE hatte im Wahlprogramm noch Auslagerung kritisiert tages ) - Seit 50 Jahren gibt es die Satirezeitschrift "Mad" in Deutschland. Aber wie lustig ist das eigentlich noch? Marc Vetter(dlfk) - Er gilt nicht nur als einer der herausragenden Dirigenten unserer Zeit, sondern auch als der Monteverdi-Spezialist. Erst gründete er den bis heute bestehenden Monteverdi-Choir, dann das Monteverdi Orchestra. Jetzt dirigiert er beim Musikfest Berlin drei Monteverdi-Opern.u.a. schrieb er auch das Buch: "Bach. Musik für die Himmelsburg" - dlf ) - Zum 250. Geburtstag August Wilhelm Schlegels erscheint Jochen Strobels neues Buch "August Wilhelm Schlegel. Romantiker und Kosmopolit". Mit seinem Buch über den Bruder Friedrich Schlegels spricht er nicht nur Wissenschaftler, sondern auch Laien an - ein breit gefächertes Porträt über einen Literaturhistoriker mit vielen Interessen. ltk ) - "... bis heute steht außer Frage - der von Jochen Strobel und Norman Kasper herausgegebene Sammelband Praxis und Diskurs der Romantik erkundet vor allem das Romantische als Praxis um 1800 und im 19. Jahrhundert. Anders als Ideen- und Sozialgeschichte es getan haben, sollte 'Romantik' diachron diskursgeschichtlich und praxeologisch erforscht werden. Wahrnehmbar werden dann eine noch vorterminologische Praxis des Romantischen bereits im 18. Jahrhundert, sodann aber ein 'Nachleben' im 19. Jahrhundert, das Praktiken des Romantischen tradiert, obgleich es nicht selten 'die Romantik' als Anachronismus und ideologisches Ärgernis ablehnt ..." dlf ) - In der Türkei sind nach Angaben des Auswärtigen Amts zwei weitere Deutsche festgenommen worden.Grund seien offenbar politische Vorwürfe, teilte ein Sprecher in Berlin mit. Die Flughafenpolizei in Antalya habe den Vorfall bestätigt. Bestätigt sei auch, dass die Festgenommenen ausschließlich die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen. - dlfk-audio ) - Lesung & "Deutung" (03:52 Min)r"("Alleen/ Alleen und Blumen/ Blumen/ Blumen und Frauen/ Alleen/ Alleen und Frauen/ Alleen und Blumen und Frauen und/ ein Bewunderer") welt ) - Seit 2011 steht das Gedicht von Eugen Gomringer auf der Fassade der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin dlfk ) - Der Asta der Hochschule will es entfernen lassen - es sei sexistisch. Ein Interview mit dem Rektor Uwe Bettig dlfk-audio ) - an das Eugen-Gomringer-Gedicht (05:02 Min) nd ) - WDR-Erklärung verhöhnt Homosexuelle. Von von Johannes Kram sp ) - "Ein exzellenter Gitarrist und großartiger Songwriter": Walter Becker, Mitbegründer der Jazz-Rock-Band Steely Dan, ist im Alter von 67 Jahren gestorben.