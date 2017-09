Aktualisiert

13:00 Uhr dlf ) - In der Türkei sind nach Angaben des Auswärtigen Amts zwei weitere Deutsche festgenommen worden.Grund seien offenbar politische Vorwürfe, teilte ein Sprecher in Berlin mit. Die Flughafenpolizei in Antalya habe den Vorfall bestätigt. Bestätigt sei auch, dass die Festgenommenen ausschließlich die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen. - dlfk-audio ) - Lesung & "Deutung" (03:52 Min)r"("Alleen/ Alleen und Blumen/ Blumen/ Blumen und Frauen/ Alleen/ Alleen und Frauen/ Alleen und Blumen und Frauen und/ ein Bewunderer") welt ) - Seit 2011 steht das Gedicht von Eugen Gomringer auf der Fassade der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin dlfk ) - Der Asta der Hochschule will es entfernen lassen - es sei sexistisch. Ein Interview mit dem Rektor Uwe Bettig ndr ) - Auch acht Wochen nach dem eigentlichen Event schlägt der G20-Gipfel in Hamburg noch hohe Wellen. Grund dafür sind die entzogenen Akkreditierungen von neun Journalisten und Fotografen im Rahmen des Treffens Anfang Juli; 32 standen insgesamt auf der schwarzen Liste. dlf ) - Wie Ministerpräsident Laschet in Düsseldorf mitteilte, will der CDU-Politiker, der auch Gesellschafter der Funke-Mediengruppe ist, damit jeden Anschein vermeiden, er könne Entscheidungen in diesem Bereich nicht mit der notwendigen Unvoreingenommenheit fällen. Nach Angaben der Staatskanzlei wird Laschet die Zuständigkeit für die Medienpolitik innerhalb der Landesregierung jetzt selbst übernehmen. bb ) - Immer wieder werden "Jahrhundertromane" bejubelt - die im nächsten Jahr schon vergessen sind. NDR-Kritikerin Annemarie Stoltenberg über den ständigen Nachschub von "Frischware" und das rasante Bücherleben. turi2 ) - Alle unter einem Dach: Spiegel Media schließt sich der Vermarktungs-Allianz der Bertelsmann-Geschwister Gruner + Jahr und RTL an. Der Verlag legt Wert darauf, dass der Vermarkter Spiegel Media eigenständig bleibt. Die Ad Alliance handele und steuere lediglich Rahmenverträge mit Werbekunden im Auftrag der Partner. Viel wichtiger sei - so heißt es an der Ericusspitze - dass neue, innovative Produkte und gattungsübergreifende Werbeformen entstehen. "Unser Beitritt zur Ad Alliance wird die Relevanz unserer Angebote für Kunden und Agenturen weiter steigern", lässt sich "Spiegel"-Geschäftsführer Thomas Hass zitieren. Er wolle in einem intensiver werdenden Wettbewerb "den Erfolg unserer Werbevermarktung langfristig sichern". turi2 ) - Bertelsmann setzt im 1. Halbjahr 8,1 Mrd Euro um, ein Plus von 2,1 %. Das operative Ergebnis liegt bei 1,1 Mrd Euro, im 1. Halbjahr 2016 waren es 1,11. Der Gewinn beträgt 502 Mio Euro, 4,1 % mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Anteilsaufstockung an Penguin Random House fällt erst ins 2. Halbjahr. bs ) - Penguin Random House's (PRH) revenues in the first half of 2017 have remained stable at €1.5bn (£1.38bn), building marginally on 2016's first-half revenue by 1.1% year-on-year, its parent Bertelsmann has reported. bb ) - Auf die stockenden Verhandlungen der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) mit dem Elsevier Verlag über eine Bundeslizenz für elektronische Wissenschaftszeitschriften (DEAL-Projekt) reagieren immer mehr Universitäten und Institute mit einem Boykott: Mehr als 100 Einrichtungen bundesweit haben inzwischen ihre Journal-Abo-Verträge mit Elsevier gekündigt. dlfk ) - Das Buch "Wir sagen uns Dunkles" beschreibt die schwierige Beziehung zwischen den Dichtern Ingeborg Bachmann und Paul Celan. Helmut Böttiger hat dafür ihren Briefwechsel studiert. Ihre Liebe sei nicht alltagstauglich gewesen: "." ( Klappentext gue )- Die von Mathias Greffrath herausgebenen Radioessays "RE: Das Kapital" stellen die Frage:Ist "Das Kapital" als politische Ökonomie im 21. Die von Mathias Greffrath herausgebenen Radioessays "RE: Das Kapital" stellen die Frage:Ist "Das Kapital" als politische Ökonomie im 21. Jahrhundert noch brauchbar? Von Jürgen Nielsen-Sikora Dort stellte Intendant Thomas Bellut vor rund 280 Produzenten insbesondere die Bedeutung der Mediathek heraus, bei der die Produzentenallianz kürzlich stärkere Beschränkungen gefordert hatte.Wahlforscher mpo ) - und so nah ihre KandidatenWahl-O-Mat und Kandidaten-Check werten die Positionen der Parteien und ihrer Kandidaten zu unterschiedlichen Thesen aus. bb ) -Der große Wahl-Check auf boersenblatt.net br ) - Auf Twitter haben alle großen Parteien und Spitzenkandidaten zweifelhafte Follower. Viele der Accounts scheinen keine echten Personen zu sein und die Follower der AfD sind auffällig aktiv. Eine Analyse von BR Data und BR Verifikation.