04.09.

Denis Scheck in der Kultur- und Tagungsstätte Synagoge in Wittlich über Jane Austens "Vernunft & Gefühl" aus Anlass ihres 200. Todestages (18.07.)

26.11. - Waltrop, Hof Neugebauer

27.11. - Nordhorn, Stadtbibliothek

01.12. - Hannover, Buchhandlung Decius

11.12. - Hamm, Bucerius Saal

s. a. Holly Ivins: "Jane Austen. Eine Entdeckungsreise durch ihre Welt" - mehr hier + mehr über Jane in Austen in der Bücherschau







05.09.

Helmut Böttiger liest aus

"Wir sagen uns Dunkles Die Liebesgeschichte zwischen Ingeborg Bachmann und Paul Celan"

in Berlin, Literarisches Colloquium, 20 Uhr (Buchpräsentation), Mod.: Ursula März

26.09.- Stuttgart, Literaturhaus, 20 Uhr, Mod.: Denis Scheck

11.10. - Frankfurt, Kapellchen im Römer, 20 Uhr (i.R. von OPEN BOOKS)

11.11. - Freiburg, Literaturhaus, 20 Uhr, Mod.: Theresia Prammer



06.09

(waz) - Die Veranstaltungsreihe "Über Leben" startet am 6. September in Essen. Am 30. November lesen u. a. Aglaia Szyszkowitz und Christian Maintz in Gladbeck.



07.09.

(swp) - Langenauer Lesungen mit viel Prominenz - Engagierte Journalisten wie Heribert Prantl und bekannte Schriftsteller wie Ingo Schulze sind diesen Herbst zu Gast.

22.10.

Michael Roes liest aus "Zeithain"

auf der LiteraTour Nord um

11 Uhr: Oldenburg im Musik- und Literaturhaus

22.10.,20 Uhr in Bremen im Literaturcafé Ambiente

23.10.,20 Uhr in Lübeck in der Buchhandlung Hugendubel

24.10.,20 Uhr inRostock im Literaturhaus)

25.10.,19.30 Uhr in Lüneburg im Heinrich-Heine-Haus

26.10.,19.30 Uhr inHannover imLiteraturhaus)





20.11.

Paolo Cognetti liest aus "Acht Berge"

in Wien im Italienischen Kulturinstitut

21.11. in Zürich im Literaturhaus

22.11. in Köln in der Buchhandlung Bittner

23.11. in Hannover inder Buchhandlung Leuenhagen & Paris



+++ Ausstellungen +++



seit 28.07.

Happy Birthday

Quint Buchholz - Ausstellung Illustration zu "Sonne, Mond und Abendstern" anlässlich seines 60. Geburtstages

im Münchner Buchpalast, Kirchenstraße 5 (Haidhausen)

27. 09. 19:30 Uhr Werkstattgespräch mit

Quint Buchholz & Dorothée Kreusch-Jacob





Bis 03.09.

Zum 125-jährigen Bestehen gibt es mehreren Ausstellungen