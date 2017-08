+ Aktualisierungen vom Wochenende

." ( taz ) - Vor der Wahl starten einige Redaktionen Sonderprojekte. Sie wollen mit echten Menschen über echte Probleme reden. Wem bringt das was? dm ) - in der DuMont Mediengruppe turi2 ) - Sylvia Madsack widerspricht einem kritischen Bericht des "Spiegels". In einem Beitrag in den Zeitungen der Madsack-Gruppe schildert "HAZ"-Chefredakteur Hendrik Brandt die Sicht der Firmenerbin und schreibt, der "Spiegel" habe lediglich einen Stein aus einem großen Mosaik zugespielt bekommen "und ihn nach Art des Hauses auch gleich in Richtung Sylvia Madsack geworfen". np ) - Das Bundesinnenministerium korrigiert seine Angaben zu den Razzien in Freiburg. Ein Hauptstadtsender berichtet außerdem, zwei der Betroffenen seien Journalisten. Währenddessen wird auf der Webseite von Linksunten die Rückkehr des Projekts angekündigt. Zunächst stand dort aber nur die "Unabhängigkeitserklärung des Cyberspace". sz ) - Eine Technik, die die Menschen ungefragt verfolgt, ist nicht hilfreich, sondern asozial. Hat der unbescholtene Bürger kein Recht mehr, unbeobachtet zu bleiben? ein Kommentar von Heribert Prantl dlfk ) - Die umstrittene Performance "Auschwitz on the beach" und das Gedicht dazu: Die documenta hat beides aus dem Programm genommen. Am Donnerstag wurde dennoch mit Franco Berardi darüber diskutiert - und der Schriftsteller prangerte erneut die italienische Flüchtlingspolitik an. dlfk ) - Stress mit der Polizei? Lieber nicht! Immer mehr Menschen scheuen sich davor, sich staatlichen Entscheidungen mit gewaltfreien Methoden zu widersetzen, beklagt der Politikwissenschaftler Peter Grottian: "Die Leute haben die Hosen voll." sp ) - Mit vehementen Vorwürfen geht der ehemalige ZDF-Chefredakteur Nikolaus Brender Kanzlerin Merkel an. Das anstehende TV-Duell mit Herausforderer Schulz sei eine "Missgeburt", alles sei auf ihren Wunsch hin auf sie zugeschnitten. dlfk ) - "Nach Gott" lautet der Titel der neuen Aufsatzsammlung von Peter Sloterdijk, in der der Philosoph Schriften zur Religion bündelt. Wir sprechen mit ihm über Glaube, Gott und dessen Anwesenheit auch in seiner Abwesenheit - insbesondere im Zeitalter sozialer Medien.von Svenja Flaßpöhler ltk ) - Vorläufiges zu einer Hass-Geschichte. Ein Essay von Sylke Kirschnick ltk ) - Zu den komplexen Rechtsverhältnissen zwischen Autoren und Verlegern und der Verwertungsgesellschaft WORTEssay von Albrecht Götz von Olenhusen self ) - Sind 99 Cent zu billig, wie manche Autoren meinen? Liegt die Preisgrenze für E-Books bei 9,99 Euro, wie Amazon es sieht? Zur Preisfindung bei E-Books muss der Autor erst einmal grundsätzlich bereit sein, sein Buch als Wirtschaftsgut zu sehen. Das ist es automatisch, wenn Sie damit Geld verdienen wollen - und es Ihnen nicht primär darum geht, möglichst viele Leser zu erreichen oder einen Beitrag zur Weltkultur zu leisten. Letzteres ist natürlich eine noble Angelegenheit, bei der der Preis beliebig hoch sein darf. Möglichst viele Leser finden Sie, wenn der Preis so niedrig wie möglich liegt, beim E-Book also bei Null. zeit ) - "Ist die Wahrheit tot?", hatte das US-Magazin Time vor einigen Monaten gefragt. Die Antwort der Kollegen von der Washington Post könnte ein eindeutiges Ja sein. Denn beinahe täglich verbreitet US-Präsident Donald Trump Falschaussagen und Lügen. Die Redakteure aus Washington haben sie gesammelt und ausgewertet: Mehr als 1.000 sind es seit Trumps Amtsantritt am 20. Januar, wie dieses Video zeigt. Abb . Deutschlandfunk Kultur) Zuschauen , wie Lyrik entsteht dlfk ) - Der schwedische Jazz-Musiker Nils Landgren ist einer der Stars der Konzertreihe "Young Euro Classic".26. Subventionsbericht bund ) - Das Subventionsvolumen der Finanzhilfen und Steuervergünstigungen des Bundes stieg von 20,9 Milliarden Euro 2015 voraussichtlich um 4,3 Milliarden Euro auf 25,2 Milliarden Euro 2018. Für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 zeichnet sich damit auch ein geringfügiger Anstieg auf 0,8 Prozent des Bruttoinlandsprodukts ab. tatt ) - "Mein Tattoo gehört mir", oder? Gehört es dem Träger, Tätowierer oder gar einem Konzern als Markenrechtsinhaber? Wer hat Ansprüche gegen wen? Und: Sind tätowierte Models eine Haftungsfalle für Fotografen?