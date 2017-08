." ( dlfk ) - "Le Monde des livres" - die Welt der Bücher, wörtlich übersetzt. Das ist die Literaturbeilage der Zeitung Le Monde. Wer in Frankreich als Autor etwas werden will, muss dort vorkommen. Das Blatt ist eine Institution im Literaturbetreib - und gefürchtet. Ein Redaktionsbesuch. ejo ) - Eine aktuelle Studie zeigt, dass mobiler Journalismus eine effizientere Interview-Methode als traditioneller Fernsehjournalismus sein kann. In einem Feldversuch in Finnland konnte ein Smartphone-Journalist mehr Passanten dazu bewegen, an einer Vox-Pop-Umfrage teilzunehmen, als ein zweiköpfiges Fernsehteam. mw ) - Unser "Kioskforscher" hat mit Esoterik nichts am Hut und eine Frau ist er auch nicht. Beste Voraussetzungen für einen unvoreingenommenen Blick auf "Herzstück" - ein Magazin, das "Inspirationen für Leib und Seele" verspricht. So viel vorneweg: Die Lektüre war ein Kampf. np ) - Chinesische Nutzer müssen bald ihre Identität bestätigen, um auf Online-Plattformen kommentieren zu können. Ihre Kommentare werden dann bewertet, was "illegale Informationen" im Internet bekämpfen soll. dlf ) - Die türkische Journalistin und Schriftstellerin Asli Erdogan wird den Erich-Maria-Remarque-Friedenspreis nicht persönlich entgegennehmen können. flur ) Ein Urteil mit Signalwirkung: Das Oberlandesgericht Celle hat die Kennzeichnung "#ad" bei einem Instragram-Posting als unzureichend beurteilt. nr ) - Im vergangenen Jahr haben wir Vieles unternommen, um die Verbreitung von Falschmeldungen auf Facebook zu reduzieren. So ist es Werbetreibenden auf Facebook nicht möglich, Anzeigen zu schalten, die Geschichten und Inhalte bewerben, deren Wahrheitsgehalt von unabhängigen Faktenprüfern bereits angezweifelt wurde. Nun gehen wir in diesem Zusammenhang noch einen Schritt weiter. Wenn Seitenbetreiber wiederholt bereits angezweifelte Inhalte teilen, dürfen sie nicht länger Werbeanzeigen auf Facebook schalten. dlfk ) - Wie ein Märchen erzählt Roland Schimmelpfennig seinen Roman. "Es hat etwas von Science-Fiction, es hat etwas von phantastischer Literatur, es geht aber ums Jetzt," sagt Schimmelpfennig. Es sei etwas Phantastisches in ihm gewesen, was aus ihm herausbrechen musste. - vielleicht haben Sie sich auch schon gefragt, wie es der Perlentaucher schafft, allein von Werbung zu leben? Eben weil es auch Sie gibt. Wir wollen uns nicht hinter Bezahlmauern verschanzen. Aber wir freuen uns, wenn Sie unsere Leistung freiwillig honorieren möchten. + Sie helfen uns auch, wenn Sie Ihre Bücher mit buecher.de in unserem Shop bestellen. Ideen für Buchgeschenke finden Sie hier . - Herzlich, Ihre PerlentaucherDie Autoren-Plattform zehnseiten.de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxEingetroffen tages ) - Nach einem Dammbruch haben Behörden alle betroffenen Anwohner zur Evakuierung aufgefordert... dlf ) - Hurrikan Harvey sei eine Flutkatastrophe historischen Ausmaßes, sagte der Klimaforscher Mojib Latif im Dlf. Dennoch ignoriere US-Präsident Donald Trump mögliche Zusammenhänge mit dem Klimawandel und agiere "absolut beratungsresistent". dlfk ) - Die Marschkapelle der US-amerikanischen Universität von Maryland wird vorerst nicht mehr die offizielle Hymne des Bundesstaates spielen. Darin ist im Zusammenhang mit den Nordstaaten von "Abschaum" die Rede.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dlfk ) - "Die EU der 27 kann heute kaum noch behaupten, eine Wertegemeinschaft zu sein", sagt der Historiker Heinrich August Winkler. Und das nicht wegen der Flüchtlingsfrage, sondern wegen der Haltung Polens und Ungarns zu Rechtsstaatlichkeit und Gewaltenteilung. faz ) - Ziemlich viele neue Wörter. Aber auch ziemlich viele alte, die vor kurzem noch ganz neu waren: Was lernt man eigentlich aus der groß angekündigten jüngsten Auflage des "Duden"? Abb . Deutschlandfunk Kultur) Zuschauen , wie Lyrik entstehtLieblingsgedichtCora Stephan liest dlfk-audio ) - Christian Morgenstern " Das Knie " (01:24 Min)." dlfk-audio ) - Ein Bericht von Brigitte Baetz (03:39 Min) dlfk ) - Das Kunstfest Weimar setzt sich mit "100 Jahren Kommunismus" auseinander. Riskant, aber gelungen. Denn Kunstfest-Chef Christian Holtzhauer stellt die richtigen Fragen und mischt klug die richtigen Projekte. dlfk ) - Die Aufgabe der Intellektuellen ist es, zu verstehen, was in der Gegenwart vor sich geht. Das Genre der Zeitdiagnostik ist daher ihr ureigenstes Terrain. So entstehen Geschichten über bedeutungsträchtige Veränderung. Lässt sich aber über den Sinn der eigenen Gegenwart wirklich etwas aussagen? Von Andrea Roedig