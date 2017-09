+ Aktualisieungen

" (Otto Ernst)vom Wochenden np ) - Ein von 45 Vertreterinnen und Vertretern von Wissenschaft und Zivilgesellschaft erstunterzeichnetes Papier skizziert in zehn Thesen die Voraussetzungen für einen starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk im digitalen Zeitalter. sz ) - Der BR erlebt derzeit den größten Umbruch seiner Geschichte. Beobachtungen aus einem Sender, dessen Mitarbeiter von der Veränderung überrannt werden. zeit ) - Die Autorin kann den Remarque-Friedenspreis in Osnabrück entgegennehmen. Bisher hatte die Türkei ihren Pass wegen des Vorwurfs der Terrorpropaganda einbehalten. turi2 ) - Hunderte Menschen haben mit einem Auto- und Fahrradkorso für die Freilassung von Deniz Yücel demonstriert. Auf der anschließenden Kundgebung vor dem Kanzleramt verlangten sie an Yücels 44. Geburtstag von der Bundesregierung, entschlossener gegen die Türkei vorzugehen. Rüstungsgeschäfte mit der Türkei müssten verboten, neue Exportbürgschaften für Investitionen im Land beendet werden. - mee ) - Unschöne Panne bei der IVW: Wegen eines Fehlers bei einem technischen Dienstleister sind die am Freitagmorgen veröffentlichten Online-Zahlen für den Monat August allesamt nicht korrekt. Die IVW merkte den Fehler nach anderthalb Stunden und zog die Zahlen zurück. Inzwischen sind die korrekten Daten da ... bb ) - Vom 15. bis 30. September finden bundesweit mit rund 250 Veranstaltungen die Regionalbuchtage statt, an denen sich Buchhandlungen und Verlage beteiligen. Initiator ist der Börsenverein mit seiner Kampagne "Jetzt ein Buch!"(dlfk) - Zum Wahlkampf haben Politiker die sogenannten Dark Posts auf Facebook entdeckt. Das sind Botschaften, die nicht auf der Profilseite des Absenders erscheinen, sondern nur auf der Empfängerseite. Dark Posts seien deshalb ein zwielichtiges Werkzeug, kommentiert David Lauer. stat ) - In zwei Wochen wählen die Deutschen den 19. Bundestag ihres Landes. Wahlberechtigt sind 61,5 Millionen Menschen, davon sind 51,5 Prozent weiblich. Die Partei-Auswahl ist in diesem Jahr so groß wie nie zuvor: Beworben haben sich 63 Parteien, zugelassen sind nun 48. frei ) - Das Stichwort "soziale Gerechtigkeit" fiel erst nach einer Stunde. Da waren zwei Drittel des Kanzlerduells schon vorbei. Kein Wunder. Von Wolfgang Michal nt ) Boris Charmatz und Kollegen eröffnen mit einem Flughafenfest Chris Dercons Volksbühne Berlin nt ) Volker Lösch und Ulf Schmidt bringen den Bauskandal ums Bonner WCCB detailstark und mit voller Wucht auf die Bühne nt ) Stefan Pucher eröffnet mit Molières Betrügergeschichte und ABBA die Saison am Hamburger Thalia-Theater hr ) - Kaum eine documenta-Künstlerin bewegt die Menschenmassen wie die Argentinierin Marta Minujín. Die Vollendung ihres Büchertempels verfolgten Tausende und auch der Abbau des Kunstwerks wurde zum Spektakel. dlfk ) - Studentenproteste, Rudi Dutschke, Benno Ohnesorg - Schlagworte, die heute für die 68er-Generation stehen. Dabei habe diese konkrete Bezeichnung erst Jahre später stattgefunden, so Martin Stallmann in "Die Erfindung von ´1968`". Maßgeblich daran beteiligt war das Fernsehen. dlfk ) - Als ehemaliger Redakteur der "Jungen Welt" mit einer linken Weltsicht, ruft Thomas Wagner zum Dialog auf. Mit "Die Angstmacher" liefert er dafür auch das nötige Rüstzeug, um die intellektuellen Konstrukte der Neuen Rechten zu sezieren. Die Autoren-Plattform zehnseiten.de sp ) - Handel, Steuern, Schulden: Europäer und Amerikaner liegen in jeder wichtigen Wirtschaftsfrage über Kreuz. In einem internen Vermerk gehen Spitzenbeamte der EU-Länder nach SPIEGEL-Informationen hart mit dem US-Kurs ins Gericht. dlfk ) - Das Medienkunstfestival Ars Electronica in Linz will dieses Jahr die künstliche Intelligenz ergründen und damit vielleicht auch dem Menschen wieder ein Stückchen näher kommen. Dabei gibt es auch ein Wiedersehen mit dem Münztelefon.