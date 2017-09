." ( mw ) - Die Schlinge zieht sich immer enger zu. Facebook verschafft sich mit attraktiven Angeboten Zugang zu immer weiteren Bereichen unseres sozialen Alltags. Aktuell bringt der blaue Riese gerade seinen "Marketplace" unter die Leute und macht sich damit im Kleinanzeigengeschäft der Verlage breit. Dazu das MEDIENMONITOR-Dossier zu Facebook und seiner Rolle im Mediengeschäft. Von Nick Lüthi zeit ) - Die Software der Bundestagwahl ist unsicher, Ergebnisse können gefälscht werden. Das haben Fachleute demonstriert. Bundeswahlleiter und BSI sind alarmiert.Von Kai Biermann und Holger Stark ejo ) - In Tschechien finden Desinformation und Fake News einen idealen Nährboden - so glaubt zum Beispiel laut einer Studie ein Viertel der Tschechen pro-russischen Falschmeldungen. Mehrere Initiativen, sowohl von der Regierung als auch private, kämpfen gegen die Propaganda an. welt ) - Appell an Präsident Erdogan vor Preisverleihung in Osnabrück osz ) - Der Brief des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels an den türkischen Präsidenten leuchtet ein: als Versuch einer Verständigung unterhalb der offiziellen politischen Ebene - ein Kommentar. 3sat-video ) - Mit einem Vortrag der regierungskritischen türkischen Schriftstellerin Elif Shafak hat am Abend des 6. September 2017 das 17. Internationale Literaturfestival Berlin offiziell begonnen. Die 45-Jährige, die auf Türkisch und Englisch schreibt, gehört zu den meist gelesenen Autorinnen der Türkei. In Deutschland erschien zuletzt ihr Roman "Der Geruch des Paradieses". Bis zum 16. September werden rund 200 Autoren aus mehr als 40 Ländern in der Bundeshauptstadt erwartet, darunter auch Publikumslieblinge wie Donna Leon, Arundhati Roy und Yasmina Reza. dlfk ) - Mit Empathie und Fantasie gegen Populisten und Diktatoren - die Schriftstellerin Elif Shafak hat mit einer leidenschaftlichen Rede das Internationale Literaturfestival Berlin eröffnet.(sz) - Das Magazin richtet sich äußerlich sehr gepflegt und angeblich geschichtsbewusst an die neue Rechte. Mit den Verbindungen seiner Macher geht der Verlag allerdings nicht gerade hausieren. welt ) - 681 Taten im ersten Halbjahr. Rechtsextremisten, Islamisten und Mitläufer hetzen gegen Juden in Deutschland. Es gibt immer mehr Vorfälle. Experten vermuten ein "rechts verzerrtes Bild" über Tatmotivation und Täterkreis - und eine größere Rolle von Islamisten. dlf ) - Die Verknüpfung von Sexualität und Macht war das beherrschende Thema in den Arbeiten von Kate Millett. Der 28-jährige Schriftsteller Jakob Nolte beginnt seinen zweiten Roman "Schreckliche Gewalten" mit einer Werwolf-Szene. Er beschreibt anhand vieler Plots und Nebenplots nicht nur die Gewalt des Terrorismus, sondern entfaltet auch ein Panorama der Horrorgeschichtsschreibung. 3sat-video ) - Ingo Schulz hat in den 1990er Jahren mit seinem Bestseller "Simple Storys" den von der Literaturkritik heiß ersehnten "Wenderoman" geschrieben. Jetzt hat er nachgelegt mit "Peter Holtz. Sein glückliches Leben erzählt von ihm selbst". Darin erzählt er von einem Waisenjungen in der DDR, der als "Tor" durch die Welt irrt. Peter Holtz wächst zum begeisterten Sozialisten und gläubigen Christen gleichermaßen heran, mutiert nach der Wende zur Immobilien-"Heuschrecke" und wird mehrfacher Millionär. Schließlich versucht er das viele Geld auf möglichst anständige Weise wieder loszuwerden. Ingo Schulz ist zu Gast im "Kulturzeit"-Studio und spricht mit uns unter anderem über seinen Roman. + ein Gespräch mit Ingo Schulze + mehr in der Bücherschau Die Autoren-Plattform zehnseiten.de sp ) - Hat Russland Einfluss auf die US-Wahl genommen? Facebook berichtet, dass mutmaßlich von russischen Accounts 100.000 Dollar für politische Anzeigen ausgegeben wurden. dlfk-audio ) - über seinen Roman eines Abgefilmten 6 Attacke gegen das Mittelmaß(10:20 Min) 3sat-video ) - Der romanheld ein frustrierter, dandyhafter Regisseur Ende 50. Böse lästert er über die Filmbranche und pflegt seine Ressentiments gegen alles, was links ist. Dazu passt, dass Roehler gerade "Subs" nach einem Roman von Thor Kunkel abgedreht hat, einem Autor, der offen für die AfD Werbung macht. Welche Haltung steckt hinter seinem Kulturpessimismus?... & 3sat-video ) - Musikalische Berührungsängste sind dem 1981 in Luxemburg geborenen Pianisten, Keyborder und Komponisten Francesco Tristano fremd. Sein Mantra - frei nach Alban Berg - "music is music", es gibt keine klassifizierende Unterscheidung in E- und U-Musik. Seine Methode: Er kombiniert Barockmusik mit Techno, Avantgarde, Dance und Jazz und hat im Laufe seiner Karriere schon mit einigen Pionieren ihres Genres gearbeitet. Sein jüngstes Album "Piano Circle Songs", das auf vier Stücken den kanadischen Pianisten Chilly Gonzales featured, ist eine Rückkehr zu Tristanos erster Leidenschaft, dem Klavier. "Kulturzeit" war am 6. September 2017 bei der Aufführung im Berliner Funkhaus dabei und hat mit Tristano über musikalische Klischees und neue Ansätze gesprochen.