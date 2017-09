Hinweis:

." (um 16:00 Uhr dbp ) - 106 Verlage aus Deutschland, Österreich & der Schweiz hatten 174 Romane eingereichtein neuer Blog bündelt die Aktivitäten der Buchpreisblogger sowie Geschichten und Anekdoten rund um den Buchpreis. dlfk ) - Kolja Mensing & Jörg Plath mit Andrea Gerk (08:40 Min)"Romeo und Julia""Das Floß der Medusa""Schlafende Sonne""Die Hauptstadt""Die Kieferninseln" fk ) - Für den Fall, dass die nächsten sieben Jahre so verlaufen, wie die letzten sich zeigten, hat der Schriftsteller Lothar Schöne eine futuristische Aufklärungsrede für Nichtleser niedergeschrieben, die allerdings leider schon heute als Flugschrift unter die Leute zu bringen wäre. Oder über Twitter? mee ) - Es ist jetzt schon abzusehen: Die diesjährige Dmexco wird keine Friede-Freude-Eierkuchen-Veranstaltung. Einige kritische Themen, sei es nun Ad Fraud oder Ad-Blocking, treiben die Branche um. Da verwundert es wenig, dass sich nun auch die Organisation Werbungtreibende im Markenverband (OWM) kritisch zu Wort meldet. Zwei Tage vor dem Start der Dmexco stellt die OWM sechs Forderungen an das Digitalmarketing. dlf ) - China möchte bis 2020 ein System aufbauen, das das Verhalten seiner Bürger bewertet. Es soll möglichst alles erfassen: Zahlungsmoral, Strafregister, Einkaufsgewohnheiten und soziales Verhalten. Chinas Kommunistische Partei möchte damit den moralisch einwandfreien und ehrlichen Bürger schaffen.(d lfk ) - In einer neuen Serie kämpfen sich unsere Literaturkritiker durch die Wahlprogramme der Parteien. Florian Werner hat das Manifest der Linkspartei unter die Lupe genommen - und entdeckt zunächst einmal "Hamlet". dlfk-audio ) - mit Proust-Analogie: "Auf der Suche der verlorenen Zeit rsp. der letzen vier Jahre" Von Ursula Merz (8:09 Min) mee ) - Digitaler Entscheidungshelfer steht kurz davor, Zehn-Millionen-Marke zu knacken mee ) - "Das paßt natürlich in die aktuelle Situation, Schicksal und Tod von Flüchtlingen aus Wahlkampf und Öffentlichkeit herauszuhalten", meint Martin Sonneborn ...Die Partei hat es geschafft, das bislang härteste Plakat dieses Wahlkampfes aufzuhängen. Der Kreisverband Dresden plakatierte ein Motiv, das vom Layout her an die aktuelle CDU-Kampagne erinnert. Zum Umgang mit der Neuen Rechten (10:08 Min)Über Thomas Wagners "Die Angstmacher" dlfk ) - Als ehemaliger Redakteur der "Jungen Welt" mit einer linken Weltsicht, ruft Thomas Wagner zum Dialog auf. Mit "Die Angstmacher" liefert er dafür auch das nötige Rüstzeug, um die intellektuellen Konstrukte der Neuen Rechten zu sezieren. Ideen für Buchgeschenke finden Sie hier . - Herzlich, Ihre Perlentaucher wdr3 ) - Fast jeder kennt's, fast keiner weiß, was wirklich drin steht: "Das Kapital" von Karl Marx, die große Epochen-Analyse der Macht- und Wirtschaftsverhältnisse im Einfluss des Kapitalismus. 150 Jahre nach der Veröffentlichung bildet das Autorenteam von Rimini Protokoll eine Lesegruppe und macht den Praxischeck. dlfk ) - Der erste Teil der Trilogie "paradies fluten" feierte im Burgtheater in Wien Premiere. Das Stück des österreichischen Dramaturgs Thomas Köck zieht einen roten Faden vom Frühkapitalismus bis zum heutigen Neoliberalismus - mit all seiner Destruktivität.Die Autoren-Plattform zehnseiten.de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dlfk ) - The National gelten als eine der wichtigsten Band der Gegenwart. Jetzt veröffentlichen die Amerikaner ihr Album "Sleep Well Beast" und fangen den Geist einer Nation im Umbruch ein. Marcel Anders hat mit Sänger Matt Berninger gesprochen.en srf ) - Dramatische Musik, sich überschlagende Stimmen - die US-Fernsehstationen berichten im Kriegsberichterstattungs-Modus über den Wirbelsturm "Irma". Spektakel pur.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dlf ) - Monika Grütters ist es als erster Ministerin im Amt wirklich gelungen, die Kulturpolitik vom Katzentisch im Kabinett wegzubringen. Damit hat sie neue Maßstäbe gesetzt. Eine Bilanz ihrer vierjährigen Amtszeit als Kulturstaatsministerin. Von Christiane Habermalz bgl ) - .Heiner Geißler war auch ein Politiker, der das Land zu seiner Zeit geprägt hat. Der Kult, der seit vielen Jahren um ihn betrieben wurde, hat mich immer überrascht. Er wurde meist von denen forciert, die seine aktive Zeit als CDU-Generalsekretär und als strategischer Planer der Karriere von Helmut Kohl nicht mitbekommen haben. Sie kannten nur den Herz-Jesu-Geißler von dem man irgendwann nicht mehr wusste, dass er in der CDU war ... Von Gregor Keuschnig dlfk-audio ) - In seiner Kindheit in Mannheim erlebte er, wie die Juden in Deutschland nach und nach an den Rand gedrängt, diskriminiert und verfolgt wurden. Gleichzeitig lernte er als Sohn eines Kantors die Musik in der großen Hauptsynagoge Mannheims kennen - bis sie in der Reichskristallnacht zerstört wurde. Heimlich rettete er mit seinem Vater Bücher aus dem Gebäude und wäre dabei fast ums Leben gekommen.