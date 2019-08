twitter ) - entlang des früheren Eisernen Vorhangs in die #UNESCO-Welterbeliste aufzunehmen. 30 Jahre nach der Öffnung des Eisernen Vorhangs stehe das Grüne Band Europa in einmaliger Weise für länderübergreifende, friedliche Zusammenarbeit. (epd)<---

























Dies geschah auch an einem 26. August - u. a.

(jour21) - Schlacht bei St. Jakob - Déclaration des Droits de l'Homme - Die beiden Basel trennen sich - Geburt von Mutter Teresa - Frauenwahlrecht in den USA - Tod von Hermann Geiger - Tod von Charles Lindbergh - Tod von John McCain

... und das akustische Kalenderblatt von

Bayern 2 + DeutschlandRadio Kultur + Deutsche Welle + WDR



+ Gedicht des Tages

von der lyrikzeitung

Guillaume Apollinaire (1880 - 1918)

Wenn man mich machen ließe

Zeit du allein der Weg von einem Punkt zum andern

Wenn man mich machen ließe hätt ich bald verändert

Das Herz der Menschen und es gäbe überall

Nur schöne Dinge



Statt der gebeugten Stirnen statt der Strafen

Anstelle von Verzweiflung und Gebeten wären überall

Reliquienschreine Kelche heilige Monstranzen

Am Grund der Träumereien funkelnd wie

Die Götter der Antike deren Poesie

Ist am Erlöschen



Wenn man mich machen ließe kaufte ich

Die gefangenen Vögel um sie freizulassen

Ich sähe zu mit ungetrübter Freude

Wie sie auffliegen und rein gar nichts wissen

Von einer Tugend wie Erkenntlichkeit

Außer vielleicht es wäre Dankbarkeit

(Nachgedichtet von Paul Wiens, aus: Guillaume Apollinaire: Unterm Pont Mirabeau. Französisch und Deutsch. Hrsg. Thea Mayer. Berlin: Volk und Welt, 1971, S. 169)



Si on me laissait faire



O temps ô seul chemin d'un point à l'autre

Si on me laissait faire j'aurais vite changé

Le cœur des hommes et partout il n'y aurait plus

Que de belles choses



Au lieu des fronts courbés au lieu de pénitences

Au lieu de désespoir et des prières il y aurait partout

Les reliquaires les ciboires les ostensoirs

Étincelant au fond des rêveries comme ces

Divinités antiques dont le rôle poétique

Est près d'être terminé



Si on me laissait faire j'achèterais

Les oiseaux captifs pour leur rendre la liberté

Je les verrais avec une joie sans mélange

Prendre leur vol et n'avoir même pas l'idée

D'une vertu nommée reconnaissance

A moins que ce ne soit gratitude



