Internationale Presseschau



Das Altpapier vom 27. August 2019 mdr ) -Hetzjagd in Chemnitz, Twitterleid, Goethes Vergewaltigungslyrik 6vor9 ) - von Lorenz Meyer1. Rechtsextreme (tagesschau)2. Sandalen-Hipster (sueddeutsche)3. Künstlerkollektiv (bento)4. Sogwirkung (spiegel)5. Radikalisierung (netzpolitik)6. Journalisten-Fragen (deutschlandfunk)Vom, 07:05 Uhr dlf ) - Kommentiert werden der G7-Gipfel in Biarritz, die SPD-Pläne zur Vermögensteuer und der Berliner Vorstoß zur Begrenzung der Mietpreise. dlf ) - ab 14:00 Uhr ... fk ) - Die "Vergegenwärtigungen" überlieferter Dramen durch SimonStone und seine Nachahmer erfreuen sich allgemeiner Beliebtheit.Welches Verständnis von Literatur verbirgt sich hinter diesemBeifall? Und was können wir von H.C. Artmann lernen? Von ThomasRothschild fk ) - Sie alle praktizierten in der Frühen Neuzeit eine mobile, vagabundierende Lebensweise. Eine Essener Tagung widmete sich 2015 den sogenannten "losen Leuten", jetzt liegt das dazugehörige Buch vor. Martin Lüdke hat es studiert.Ein Journalist sieht rot dlf ) - Als er seinen Zeitungsjob verliert, wird ein geschasster Wirtschaftsredakteur zur wütenden Tagebuch-"Kassandra". Endlich schreibt er sich bei Friedrich Christian Delius mal seinen ganzen Frust über die aktuelle Politik von der Seele. Doch viel Neues zur Lage Deutschlands und der EU hat er nicht zu sagen. ---> mehr in der Bücherschau fk )- Sie gefallen sich nicht, so "weiß, männlich, erbärmlich". In "Alle wollen was erleben" erzählt Fabian Hischmann von Leuten, die fürchten, als "verklemmte cis Mann"-Arschlöcher wahrgenommen zu werden. Jamal Tuschick hat die Stories gelesen.---> mehr in der Bücherschau tur2 ) - Facebook schließt The Epoch Times von jeglicher Werbeschaltung aus. Die Zeitung, die sich dem Verbreiten von Verschwörungstheorien verschrieben hat, ist außerdem nach Trumps Team der größte Pro-Trump-Werber. Ein Facebook-Sprecher begründet den Schritt: Das Netzwerk habe bereits in der Vergangenheit Konten der "Epoch Times" gelöscht, die gegen Anzeigenrichtlinien verstoßen und versucht haben, Facebooks Bewertungssysteme zu umgehen.