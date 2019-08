Hör- und TV-Tipps - Deutschlandfunk, Deutschlandradio Kultur, Bayern 2, HR 2, WDR 3, SWR 2, RBB kulturradio, SR 2, SRF 2, Ö1, Feature, Hörspiel, Jazz, Neue Musik, Konzert, Klassik



Filmfestspiele in Locarno

Ohne Überraschungen

(dlf) - Von Stanley Kubrick bis Jim Jarmusch - früher ging der Goldene Leopard von Locarno oft an unbekannte Filmemacher, die später berühmt wurden. Diesmal erhielt der etablierte Portugiese Pedro Costa den Hauptpreis. Im Dlf forderte Filmkritiker Rüdiger Suchsland: Das Festival brauche wieder Preisträger, "die wirklich irritieren".



Musicals in Deutschland

Kultur am Fließband

(dlf) - König der Löwen, Aladdin, Mamma Mia - Musicals sind beliebt in Deutschland. Hinter den Shows stehen zumeist große Konzerne und Investoren, die möchten vor allem eins: Möglich viel Geld verdienen. Das bekommen vor allem die Servicemitarbeiter zu spüren - aber auch der Druck auf die Darsteller wächst.



"Shame on You, Luke Mockridge"

Der mega-peinliche Eklat um den Sat.1-Komiker im ZDF-"Fernsehgarten"

(mee) - Von everybody's Darling zu everybody's Hassfigur. Der Sat.1-Komiker Luke Mockridge hat beim ZDF-Fernehgarten mit einem absichtlich grottenschlechten und peinlichen Auftritt für einen TV-Eklat gesorgt. Mutmaßlich um PR für seine neue TV-Show zu machen. "Fernsehgarten"-Moderatorin Andrea Kiewel rechnete vor laufender Kamera mit ihm ab.



Aktuelle Filme ...

der 33./34. Woche,

(mbs) - die dieser Tage ab 15.8. in die Kinos kommen in Kurzvorstellungen der Sendung des Bayerischen Fernsehens "kinokino": u. a. Buddies, die Erste: "Once Upon A Time ... In Hollywood" geraten ein Western-Star und sein Stuntdouble zwischen Polanski und die Manson-Familie. Buddies, die Zweite: "Alles hört auf kein Kommando" im neuen Toy-Story-Film mit den Kumpels Woody und Buzz. Was sonst noch so läuft: