Zerschlagung von hr2

Ist das Kulturfunk, oder kann das immer noch weg?

" (14.50 Uhr mee ) - "Bild am Sonntag" und "Focus" besonders deutlich im Minus faz€ ) Die vernetzte Industrie muss mehr Daten verarbeiten. Der deutsche Wirtschaftsminister will darum eine Alternative zu Amazon und Microsoft schaffen - jetzt stehen die Eckpunkte fest. dlfk-audio - 6:54 min ) - Gespräch mit Michael Angele, Chefredakteur des Freitag dlf ) - Große naturwissenschaftliche Verlage lebten lange gut von Fachzeitschriften. Sie erhielten doppelt Geld, sowohl von Autorinnen und Autoren als auch durch die Abos. Wissenschaftsorganisationen haben sich zusammengetan und erfolgreich mit zwei der drei großen Verlage verhandelt. Das DEAL-Projekt spart Geld. faz ) - Nach Twitter und Facebook meldet auch Youtube verdächtige Aktivitäten im Zusammenhang mit den Protesten in Hongkong. Man habe ein Netzwerk erkannt und deaktiviert. Es sieht nach gezielten Aktivitäten aus China aus. ndr ) - In den Kommentarspalten im Netz gibt es immer wieder den Vorwurf, die Journalisten würden in den Beiträgen ihre Meinung einfließen lassen. Dabei hätten Sie neutral und sachlich zu berichten. Die Forderung nach einer möglichst objektiven und neutralen Darstellung von Ereignissen ist richtig für Nachrichtenformate wie die Tagesschau. Bei anderen journalistischen Gattungen wie zum Beispiel der Reportage können Autoren durchaus eine Haltung einnehmen - bei einem Kommentar ist die persönliche Meinung sogar ausdrücklich erwünscht und als solche angekündigt. taz ) - Die SPD-Berichterstattung ist ein Problem. Das wird klar im direkten Kontakt mit Nahles, die so präsent wirkt, wie sie medial nie vermittelt wurde. aa ) - Ein 24-Jähriger verbreitet einen Beitrag der "Deutschen Welle" im Internet weiter. Und gerät deswegen in den Fokus der Augsburger Justiz. Es ist ein Fall, der Fragen aufwirft. spek ) - Nicht immer arbeitet unser Gedächtnis zuverlässig. Das können auch Fake News ausnutzen - und zu falschen Erinnerungen führen, berichten Forscher. frei ) - Anmerkungen zum Fall Relotius und einer Diskussion im eigenen Haus Von Michael Angele faz ) - Die Chefs des Hessischen Rundfunks wollen die Kulturwelle hr2 abwickeln. Geschieht dies, ist der öffentlich- rechtliche Rundfunk im Kern berührt. Von Jochen HieberDer Hessische Rundfunk "reformiert" seine Radiokulturwelle hr2. Aus einem kulturellen Vollprogramm wird eine Abspielstation für klassische Musik. Was halten Kulturschaffende davon?Der Antworten zweiter Teil üm ) - Im August 2017 hat der damalige Bundesinnenminister Thomas de Maizière die Webseite "linksunten.indymedia" verboten. Die medien- und verfassungsrechtlich hohen Klippen eines Verbots eines Presseerzeugnisses (beziehungsweise die gesamte Prüfung, ob es sich bei "linksunten.indymedia" um ein solches handeln könnte) wurden dabei umschifft: Die Behörde stufte die Webseite einfach als Verein ein - und verbot ihn nach dem Vereinsrecht. Eine Gruppe von Betreibern habe sich für längere Zeit "zu einem gemeinsamen Zweck freiwillig zusammengeschlossen" und "einer organisierten Willensbildung unterworfen". Nach diesem Muster hatte de Maizière 2016 bereits die rechtsextreme Internetseite "Altermedia" verboten. frei ) - Heute bleibt physische Gewalt in dieser Form oft aus - weil wir viel mehr Medien haben?Peter Rühmkorf (1929 - 2008 Leben und Schreiben "Laß leuchten", eine umwerfende Hommage an einen der wichtigsten Literaten der Gegenwart, eröffnet in Altona. abbl€ ) - Ein nackter Fuß auf der Olympia-Schreibmaschine. Im Foto ebenso festgehalten wie die lässige Intellektuellenpose: der junge Student, der sinnierend aus dem Fenster seiner Bude blickt. Später sieht man ihn im Liegestuhl, schmökend und schmökernd seiner Arbeit nachgehend. Ein Regal beherbergt ein Plastikpäckchen mit der Aufschrift "Dichtungshanf (für alle Gewindedichtungen)", daneben ein ganzes Glas voll Hanf und eine Flasche "Arbeitsgeist" --->---> siehe auch unten Literatur in Hörfunk+TV