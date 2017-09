." ( om ) - Eine Analyse von 880 Millionen Posts zeigt die drastische Abnahme der Engagement Rates seit Januar. Die Reichweite der Publisher sinkt weiter. rbb ) - Literaturfestival-Chef Schreiber glaubt, man könne die Wirklichkeit nicht nur über Nachrichten, sondern mit Literatur erfassen. Neu im prallen Programm ist in diesem Jahr ein Kongress. Auf die Idee dazu kam Schreiber durch Donald Trump. Von Nadine Kreuzahler bb ) - Der Lektoratsverband VFLL widmet seine Fachtagung am 9. September in Berlin dem Wandel der Arbeitswelt im digitalen Zeitalter. Vorab erläutern Wirtschaftsjournalistin Inga Höltmann und Lektor Walter Greulich im Börsenblatt-Interview, die in Berlin auf dem Podium diskutieren werden, wohin die Reise beim Arbeiten 4.0 geht. eb ) - In Sachen Buchmarkt-Trends wird gerne auf die USA geschaut, es lohnt sich aber auch enorm, mal ab und zu in die andere Richtung zu blicken, sprich: nach China. Anlässlich der Pekinger Buchmesse Ende August hat das chinesische Pendant zu Nielsen BookScan namens "OpenBook" (sehr lustiger Name angesichts eines staatlich kontrollierten Buchmarktes…) gerade interessante neue Zahlen zum dortigen Marktvolumen vorgelegt. brp ) - aber dafür steigen die Preise und halten so den Markt halbwegs in der Balance. Deshalb kosten Hardcover-Bestseller jetzt im Schnitt deutlich über 20 Euro, und es steigt auch die Zahl der Taschenbücher, die den 9,99-Euro-Standard durchbrechen. sz ) - Die Wochenzeitung "Die Zeit" startet ein Projekt, mit dem Leser enger an die Marke gebunden werden sollen. Chefredakteur Giovanni di Lorenzo kündigt unter dem Label "Freunde der Zeit" ein ganzes Programm an. Von Katharina Riehl dlf ) - Am 6. September 1947 entstand sie und prägte für 20 Jahre den Literaturbetrieb der Bundesrepublik: die legendäre Gruppe 47. Sie war Versammlungsort der neuen deutschsprachigen Nachkriegsliteratur und Opposition gegen die Restaurationspolitik Konrad Adenauers. Von Michael Marek taz ) - Passend zu de Maizières Offensive gegen Links strahlt ZDFinfo "Radikale von Links - Die unterschätzte Gefahr" aus. Es ist eine Relativierung rechter Gewalt. Reporter ohne Grenzen ruft die Konfliktparteien in der Ukraine auf, Journalisten frei berichten zu lassen und nicht bei ihrer Arbeit zu behindern. In den vergangenen zwei Monaten hat die ukrainische Regierung mindestens fünf ausländische Reporter des Landes verwiesen und mehrjährige Einreiseverbote verhängt. Im Osten des Landes halten pro-russische Separatisten mehrere Journalisten gefangen, einer von ihnen wurde zu 14 Jahren Haft verurteilt. Die ukrainische Regierung versucht, die Bevölkerung mit Internetsperren und Sendeverboten davon abzuhalten, Medienangebote aus Russland zu nutzen. vielleicht haben Sie sich auch schon gefragt, wie es der Perlentaucher schafft, allein von Werbung zu leben? Eben weil es auch Sie gibt. Wir wollen uns nicht hinter Bezahlmauern verschanzen. Aber wir freuen uns, wenn Sie unsere Leistung freiwillig honorieren möchten. + Sie helfen uns auch, wenn Sie Ihre Bücher mit buecher.de in unserem Shop bestellen. Ideen für Buchgeschenke finden Sie hier . - Herzlich, Ihre Perlentaucher(dlfk-audio) - Vorbericht von Julia Riedhammer - hier das Programm vom 6. bis 16, September dlfk ) - Lesen und Lyrik sind ihre Leidenschaften. Als Kind aus dem Arbeitermilieu war das für Ulla Hahn nicht selbstverständlich. Schreiben brachte der Autorin Heilung. Heute gibt sie Kindern und Jugendlichen zurück, was sie früher selbst als Hilfe erfahren hat. -Die Autoren-Plattform zehnseiten.de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dlf ) - Insgesamt 15 Staaten und der Hauptstadtbezirk Washington D.C. reichten bei einem New Yorker Gericht Klage ein. Der New Yorker Generalstaatsanwalt Schneiderman nannte Trumps Entscheidung unbarmherzig, kurzsichtig und möglicherweise verheerend. Der Justizminister des Bundesstaates Washington, Ferguson, erklärte, das Vorgehen des Präsidenten führe zu einer dunklen Zeit für das Land dlf ) - Er sei einer der einflussreichsten Dichter seiner Zeit gewesen, sagte der Übersetzer von Ashberys Werken, Matthias Göritz, im Dlf. Seine Gedichte seien auch eine "Art Allzweckbiografie Amerikas". Durch ihren zurückgenommenen Ton habe sich ein "unglaublicher Humor" entfalten können.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dlfk ) - In drei Wochen wird gewählt. Wenn Sie immer noch nicht wissen, wo Sie ihr Kreuzchen machen sollen, hilft vielleicht der Musik-O-Mat. Statt durch politische Fragen, klickt man sich durch Songs. Ob das zur Wahlempfehlung taugt?