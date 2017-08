" ( mb ) Im Kampf gegen Desinformation launcht Facebook ein völlig neues Tool in Deutschland, das Falschmeldungen eliminieren soll. Funktioniert es auch? sp ) - Das Bundesinnenministerium hat nach SPIEGEL-Informationen die Internetseite "linksunten.indymedia.org" verboten. Die Seite gilt als einflussreichstes Medium der linksextremen Szene in Deutschland. sz )- Youtube verlässt sich auf künstliche Intelligenz, um die Propagandavideos von Terrororganisationen automatisch zu erkennen und zu entfernen. Teilweise entscheiden Algorithmen selbständig, ob sie Videos löschen. Tausende Videos, die Kriegsverbrechen aus dem Syrienkonflikt dokumentieren, fielen der Löschpraxis zum Opfer. Mittlerweile hat sich Youtube entschuldigt und einige der Videos wiederhergestellt. Von Hakan Tanriverdi faz ) - Von Erfolgen und Fehlern: Warum der Münchner A1 Verlag, Spezialist für internationale Belletristik, den Betrieb einstellt. Von Hannes Hintermeier kress ) - Kein anderer Minister der noch jungen Regierung Laschet steht so sehr unter Beobachtung wie Stephan Holthoff-Pförtner, in Düsseldorf zuständig für Medien, Internationales, Europa und Bund. Derzeit prüft eine Ehrenkommission, ob der Minderheits-Gesellschafter der Funke Mediengruppe überhaupt Medienminister sein darf. Will Stephan Holthoff-Pförtner seine politische Karriere retten, muss er die Entscheidung selbst in die Hand nehmen: ein freiwilliger Rücktritt. Eine Einordnung von kress.de-Chefredakteur Bülend Ürük. md ) - Das dritte Kapitel der Armenischen Aufzeichnungen von Marc Degens heißt "Ausnahmezustand" - und genau darum geht es vielleicht haben Sie sich auch schon gefragt, wie es der Perlentaucher schafft, allein von Werbung zu leben? Eben weil es auch Sie gibt. Wir wollen uns nicht hinter Bezahlmauern verschanzen. Aber wir freuen uns, wenn Sie unsere Leistung freiwillig honorieren möchten. + Sie helfen uns auch, wenn Sie Ihre Bücher mit buecher.de in unserem Shop bestellen. Ideen für Buchgeschenke finden Sie hier . - Herzlich, Ihre PerlentaucherDie Autoren-Plattform zehnseiten.de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Abb . Deutschlandfunk Kultur) Zuschauen , wie Lyrik entsteht dra-audio )- ein Gespräch mit der Schöffling -Cheflektorin bei Schöffling Sabine Baumann - und zwei Beispielen aus Ihrem Verlag (10:25 Min):" ( Klappentext "ich bin ein Feld voller Raps verstecke die Rehe und leuchte wie dreizehn Ölgemälde übereinandergelegt"" ( Klappentext ausschnitt aus der Titelseite vom Neuen Deutschland - Als am 25. August 1967 der damalige Bundesaußenminister Willy Brandt auf der Internationalen Funkausstellung (IFA) in Berlin einen roten Knopf drückte, erlebten in der Bundesrepublik die Zuschauer vor den Fernsehgeräten das, was heute "Fake News" genannt wird: einen Moment der Propaganda. Der Knopf war eine Attrappe, was technisch versierte Zuschauer sich denken konnten. In Wahrheit legte ein Ingenieur im Übertragungswagen vor der Tür den Hebel um. Allerdings tat er das zu früh, so dass der SPD-Politiker nebst Knopfattrappe schon einige Sekunden zu früh in bunt zu sehen war. Der für die Panne verantwortliche SFB (Sender Freies Berlin) versuchte sich damals mit der Behauptung herauszureden, es habe sich um einen besonders empfindlichen Buzzer gehandelt. sz ) - Am 25. August 1967 um 10 Uhr 57 läutete der damalige Vizekanzler das Zeitalter dGeld für ARD und ZDFHereinspaziert, in den Rundfunkgebühren-Zirkus! sz ) -Der Rundfunkbeitrag taugt immer zum Aufregerthema, jetzt soll er auf Wunsch der öffentlich-rechtlichen Sender angeblich auf 21 Euro steigen. Aber stimmt das überhaupt? Von Hans Hoff es Farbfernsehens ein - und trug damit irgendwie auch zum Niedergang des Ostens bei. Von Willi Winkler