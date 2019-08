Aussstellung

"Der Alt-Right-Komplex"

Die von Inke Arns (

Die von Inke Arns ( HMKV ) kuratierte internationale Gruppenausstellung setzt sich mit Rechtspopulismen auseinander, die heute insbesondere das Internet und die "Sozialen Medien" zur Verbreitung nutzen.

"Freiheitswolke" soll durch Berlin schweben

) - Mit einer Festivalwoche will Berlin an das 30. Jubiläum der friedlichen Revolution und des Mauerfalls erinnern. An sieben Orten sollen Open-Air-Veranstaltungen Schlüsselmomente von 1989 repräsentieren.





Tegernseer Weg ohne Porsche

Abb. (c) Lüdde



Dies geschah auch an einem 22. August - u. a.

(jour21) - Geburt von Bircher-Benner - Erste Genfer Konvention - Attentat auf de Gaulle - "Jahrhundertunwetter" in der Schweiz - Ghadhafi flieht - Tod von Jörg Schneider

... und das akustische Kalenderblatt von

Bayern 2 + DeutschlandRadio Kultur + Deutsche Welle + WDR



+ Gedicht des Tages

von der lyrikzeitung

Ein Scherz ist alles nur

Jan Kochanowski (1530 - 1584 )

EPIGRAMME I, 3

ÜBER DAS MENSCHLICHE LEBEN

Ein Scherz ist alles nur, was immer wir ersinnen,

Ein Scherz ist alles nur, was immer wir beginnen;

Kein Ding auf dieser Welt bleibt je unser Besitz,

Vergeblich schafft der Mensch mit seinem Fleiß und Witz.

Den[n] Tugend, Wohlgestalt, Vermögen, Macht und Prangen,

Wie Gräser auf der Flur sind sie im Nu vergangen.

Hat sich die Welt genug an unserm Spiel ergötzt,

Steckt man wie Puppen uns in einen Sack zuletzt.

(Deutsch von Jeannine Luczak-Wild, aus: Poesie der Welt. Polen. Berlin: Edition Stichnote im Propyläen Verlag, 1987, S. 32f)



Ein Scherzlied ist alles, was wir denken, / Ein Scherzlied alles, was wir tun; / Man hat auf der Welt keine sichere Sache, / Umsonst sorgt sich der Mensch um etwas. / Tugend, Schönheit, Macht, Geld, Ruhm, / All das vergeht wie Feldgras; / Hat man sich satt gelacht über uns und unsre Sitten, / Steckt man uns in einen Sack, wie man es mit Puppen macht.

(Prosaübersetzung von Peter und Renate Lachmann, Ebd.)



Fraszki to wszytko, cokolwiek myślemy,

Fraszki to wszytko, cokolwiek czyniemy;

Nie masz na świecie żadnej pewnej rzeczy,

Próżno tu człowiek ma co mieć na pieczy.

Zacność, uroda, moc, pieniądze, sława,

Wszystko to minie jako polna trawa;

Naśmiawszy się nam i naszym porządkom,

Wemkną nas w mieszek, jako czynią łątkom.



Das Zitat des Tages

lieferte ub.hsu-hh.de



+ Hinweise +

