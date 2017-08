" ( dlf ) - Der Einsatz der neuen Videokameras mit Gesichtserkennung am Berliner Südkreuz muss überprüft werden. dlf ) - Der Haftrichter folgte damit dem Antrag der Staatsanwaltschaft, die auf Fluchtgefahr verwiesen hatte. Wie russische Agenturen melden, wies der Regisseur vor dem Haftrichter alle Vorwürfe wegen Betrugs zurück und verlangte seine Freilassung. dlfk ) - Sergio Morabito, der Chefdramaturg der Stuttgarter Oper, ist schockiert von der Festnahme des russischen Regisseurs Kirill Serebrennikow, dessen Oper "Hänsel und Gretel" im Herbst Premiere am Haus feiern sollte. Jetzt soll internationaler Protest organisiert werden. Reporter ohne Grenzen ist bestürzt über die Entscheidung eines Richters in Istanbul, die Untersuchungshaft der deutschen Journalistin Mesale Tolu bis zum Beginn ihres Prozesses am 11. Oktober zu verlängern. Die Entscheidung wurde nach Angaben einer Anwältin Tolus damit begründet, dass Fluchtgefahr bestehe. dlf ) - Die ägyptische Regierung greift weiter gegen unabhängigen Journalismus durch. Jetzt betrifft es vor allem Online-Seiten, wie ARD-Korrespondent Jürgen Stryjak erzählt. dlf ) - Der weißrussische Publizist Evgeny Morozov hält das Interesse der sozialen Netzwerke an der Bekämpfung von Fake News für begrenzt.(medium - via 6 vor 9 ) Gerald Hensel hat auf der umstrittenen Rechtsausleger-Plattform "Breitbart" Werbung eines deutschen Unternehmens (ein Anbieter von Teesorten) entdeckt. Daraufhin hat er die Firma kontaktiert und sie gefragt, ob ihr bekannt sei, dass ihre Werbung dort erscheine und nach den Beweggründen für die Werbeschaltung erkundigt. Sein Ansprechpartner reagierte überrascht und bestürzt. Google hätte die Anzeige ohne sein Wissen und Zutun dort ausgespielt. Hensel lässt dies Argument nicht gelten: "Googles AdSense Tool gibt den Unternehmen alle Freiheiten, selbst zu entscheiden, ob und wo sie NICHT schalten wollen. Das zentrale Problem ist: Man muss sich eben mit der Frage beschäftigen, wo man nicht schalten will." dlfk ) - Anfangs war es die Fruchtbringende Gesellschaft , heute sind es der Verein für Deutsche Sprache oder der Deutschen Sprachrat, die sich um die Pflege unserer Sprache kümmern. Welchen Einfluss haben solche Institutionen? Eine kleine Geschichte des Deutschen. - Dauerausstellungen zur Fruchtbringenden Gesellschaft: "Fürst Ludwig von Anhalt-Köthen und die Fruchtbringende Gesellschaft in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges" im Historischen Museum Köthen - erweitert um die " Erlebniswelt Deutsche Sprache dlfk ) - Das Netz hat seine eigene Sprache - mit vielen Abkürzungen und Anglizismen. Die Poesie der deutschen Sprache gehe damit verloren, kritisiert der türkischstämmige Schriftsteller Feridun Zaimoglu. Er selbst benutzt keinen Computer. Abb . " np ) - Mehrere große IT-Unternehmen haben zuletzt einer amerikanischen Neonazi-Webseite die Infrastruktur entzogen. Jetzt wird diskutiert: Dürfen marktmächtige Unternehmen in die Inhalte eingreifen oder sollten sie sich neutral verhalten? Unser Überblick zu einer komplizierten Debatte. vielleicht haben Sie sich auch schon gefragt, wie es der Perlentaucher schafft, allein von Werbung zu leben? Eben weil es auch Sie gibt. Wir wollen uns nicht hinter Bezahlmauern verschanzen. Aber wir freuen uns, wenn Sie unsere Leistung freiwillig honorieren möchten. + Sie helfen uns auch, wenn Sie Ihre Bücher mit buecher.de in unserem Shop bestellen. Ideen für Buchgeschenke finden Sie hier . - Herzlich, Ihre PerlentaucherDie Autoren-Plattform zehnseiten.de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mee ) - Eine ehemalige CIA-Agentin will Twitter kaufen, um das Konto des US-Präsidenten Donald Trump zu sperren. Valerie Plame war im Sommer 2003 durch Indiskretionen des Weißen Hauses enttarnt worden und führte das auf einen Racheakt der damaligen Regierung unter Präsident George W. Bush zurück. Nun hat sie ein ungewöhnliches Crowdfunding gestartet, um eine Milliarde Dollar (850 Millionen Euro) für den Kauf des Kurznachrichtendienstes Twitter einzusammeln. dlf ) - der eine Kappe mit der Aufschrift "Make America Great Again" im Gericht getragen hat.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Abb . Deutschlandfunk Kultur) Zuschauen , wie Lyrik entsteht faz ) - Er formte Bands mit den namhaftesten Kollegen, war in vielen Genres zuhause und prägte seinen eigenen, elegant-fließenden Stil: Nun ist der Jazzgitarrist John Abercrombie gestorben. Ein Nachruf von Wolfgang Sandner