12:30 Uhr dlfk ) - Wie sieht die Zukunft des Feuilletons aus - wenn es denn eine hat? Das fragt die Jubiläumsausgabe des Kulturpodcasts. Mit den Geburtstagsgästen Samira El Ouassil, Jagoda Marinić, Ebru Taşdemir und Paul Bokowski, die einiges verändern würden. gue ) - Eine Glosse von Wolfram Schütte sp ) - Die Melodie ersann Hanns Eisler an einem Vormittag, Johannes R. Bechers Text war bald nicht mehr tragbar, zur Wendezeit lebte das Lied wieder auf - die Nationalhymne der DDR hat eine lange Geschichte des Streits. Der Dichter und der Musiker trafen sich zum ersten Mal im Oktober 1949 im Hotel Bristol in Warschau. Als führender Kulturfunktionär (und späterer Kulturminister) der soeben gegründeten DDR hatte Johannes R. Becher in der polnischen Hauptstadt Feiern zum 200. Geburtstag von Goethe organisiert und auch Hanns Eisler eingeladen. zeit ) - Dath ist der Science-Fiction-Experte schlechthin. Im Digitalpodcast spricht er über das Erfinden von Welten, die Zukunft als Idee - und über sehr viele Bücher. nzz ) - Ab 2016 sass Ahmet Altan im Gefängnis, 2018 wurde er ohne glaubwürdige juristische Grundlage zu lebenslanger Haft verurteilt. Nun ist er, zusammen mit seinem Bruder Mehmet und der Journalistin Nazli Ilicak, einstweilen freigekommen - allerdings mit Auflagen. sp ) - James Dean ist seit 64 Jahren tot. Eine Produktionsfirma will die Hollywoodikone nun dank Computertechnik auf der Leinwand wiederauferstehen lassen - mit dem Segen der Familie. Doch es gibt auch harsche Kritik. pt ) - Peter Handke war schon vor dem Nobelpreis ein vielfach ausgezeichneter Schriftsteller. Aber ein Tag im Leben Handkes war doch besonders: Am 8. April 2013 erhielt er in Belgrad gleich drei Auszeichnungen. Die Preise, seine Laudatoren und die Autoren und Politiker, die ihn auszeichneten, erlauben einen unheimlichen Blick auf Handkes Serbien. Von Vahidin Preljevic.<---Protest einer typischen Handke-Leserin gegen den Autor ... Ein Genozid-Opferverband demonstriert vor der schwedischen Botschaft in Sarajevo. (Foto: Reuters) 3sat-video ) -Kulturzeit-Gespräch mit dem Literaturwissenschaftler Vahidin Preljevic über Peter Handke und den Suhrkamp-Verlag. gue ) - (Wie die wilde Sau durchs Dorf wird dieCausa Handkeweltweit durch die Redaktionen getrieben. 96 internationalezusammengestellt von Herbert Debes 3sat-video ) - Der Suhrkamp-Verlag hat ein Dokument an "Partner weltweit" geschickt, um "falsche Zitate" von Literaturnobelpreisträger Peter Handke zum Jugoslawien-Krieg richtigzustellen. Was ist da los? stand ) - Der Verlag des Nobelpreisträgers richtet sich mit einer "Richtigstellung" betreffend Handkes umstrittene Aussagen und "falsche Zitate" an schwedische Medien presse ) - Der Verlag hat ein englischsprachiges Dokument erarbeitet, um - mit Originalzitaten - den Vorwürfen gegen Handke entgegenzutreten. fr ) - Peter Handke: Die Klarstellungen seines Verlages machten es schlimmer, nicht besser, meint Norbert Mappes-Niediek; die Überschrift dieses Artikels lautet fläschlich "Seine Klarstellung ..." .... und weiter geht's mit den Halbwahrheiten, Verdrehungen & Irrtümern. nzz ) - Zweideutigkeiten in unserer Welt muss man aushalten können und produktiv machen. Aber das fällt manchen immer schwerer. Von Paul Jandl gue ) - Eine Antwort auf Alida Bremers demagogisches Pamphlet - "Kritik aber heißt unterscheiden und eine Sache zunächst einmal zu sichten. Das heißt nicht, Handke in jedem zuzustimmen. Das aber, was Bremer macht, ist ein Tribunal. Ihr geht es um die Vernichtung eines Autors, indem etwa bewußt Zitate und Sätze Handkes aus dem Kontext gerissen werden und dazu dann ein rechtes Narrativ aufgefahren wird, in das man den Autor einbettet." Von Lars Hartmann gue ) - "Wenn sich ein Schriftsteller selbst auf das Gebiet des Journalismus begibt & als Berichterstatter des vor Ort Gesehenen & Erfahrenen fungiert, müsste er schon etwas zu bieten haben, was den journalistischen Bericht an Wahrheit & Wahrhaftigkeit übertrumpft & ins geistig Überlegene transzendiert." Von Wolfram Schütte gue ) - Wie denkt die Verlagsbranche über die "Causa Handke"? Wir haben auf der Buchmesse VerlegerInnen nach ihrer Einschätzung gefragt. Von Herbert Debes"Immer da, wo sich Literatur mit konkreten Vorgängen auseinandersetzt, muß sie sich, genau wie wir im Sachbuch Bereich fragen lassen, wie weit sie den konkreten historischen Dingen gerecht wird." (Christoph Links)