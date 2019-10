" (Dieter Nuhr) bm ) - Gegen das im Juni m Verlag Chr. Links erschienene Buch Völkische Landnahme - Alte Sippen, junge Siedler, rechte Ökos von Andrea Röpke und Andreas Speit haben die beiden Autorem und der Verlag insgesamt zwölf Abmahnungen aus der Kölner Kanzlei nzz ) - Er ist leidenschaftlicher Europäer - und leidenschaftlicher Brite. Der Zorn über den Brexit hat John le Carré, den Grossmeister des Spionagethrillers, nochmals zur Feder greifen lassen - und er findet auch im Gespräch mit Thomas David Ausdruck. faz ) - In seinem neuen Roman "Federball" verarbeitet der britische Autor John le Carré das Trauma des Brexits. Sein Fazit ist bitter: An der Spitze des Landes steht ein Mann, der immer gewinnen will und alles verspielt. sp ) - Am 29. Oktober 1969 wurde die erste Nachricht über das Netz verschickt, das heute Internet heißt. Besonders weit kamen die Pioniere im ersten Anlauf allerdings nicht. sp ) - Dass Eltern für ihre Kinder schuften, damit diese es besser haben, ist ein bekanntes Motiv. Selten aber wurde es so schnörkellos und zärtlich aufgeschrieben wie in Annie Ernaux' ambivalenter Mutter-Tochter-Geschichte. sz ) - Im Diogenes Verlag erscheinen anlässlich des 100. Geburtstags der US-amerikanischen Schriftstellerin Patricia Highsmith Tagebücher aus ihrem Nachlass. Die privaten Aufzeichnungen geben Aufschluss über misogyne, antisemitische und rassistische Züge der Autorin. Diese Seite ihrer Persönlichkeit ist zwar nicht unbekannt, dennoch werden sich neue Diskussionen über das Verhältnis von Werk und Autor entspinnen. faz ) - Peter Handke hat den Nobelpreis natürlich verdient - aber er hätte ihn niemals annehmen dürfen. Mit schmeichelnden Worten hat sich der Kritiker des Westens selbst besiegt. Ein Gastbeitrag Dejan Ilic nzz ) - Der "progressive" Diskurs zur Causa Handke krankt an einem alten deutschen LasterSeit der Bekanntgabe der Literaturnobelpreise tobt die Debatte, ob Peter Handke die höchste literarische Auszeichnung der Welt zu Recht bekommt. Stein des Anstosses ist seine mehr als nur ambivalente Parteinahme für die serbische Seite im Bosnienkrieg. Von Marko Martin (29.10.2019) nzz ) - Gespräch mit Peter Handke über den Untergang des Vielvölkerstaates und seine umstrittene Parteinahme für SerbienMartin Meyer und Andreas Breitenstein (17.6.2006)