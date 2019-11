Kommentiert werden die Parlamentswahl in Spanien und der Machtwechsel in Hannover. In der niedersächsischen Landeshauptstadt stellt erstmals nach mehr als 70 Jahren die SPD nicht mehr den Oberbürgermeister. Herausragendes Thema ist aber die Einigung der Großen Koalition bei der Grundrente.

Das Altpapier vom 11. November 2019Ein Editorial, das wirkt wie ein Mitschnitt vom Parteitag der Piratenpartei: Die neuen Eigentümer der Berliner Zeitung stellen viele Fragen - und sagen, wer sie alles sein könnten. In Claas Relotius' Wikipedia-Eintrag gibt es einen neuen Unterpunkt. Und: der 50. Geburtstag der "Sesamstraße". Ein Altpapier von Klaus Raab.Seevetaler Sockenpuppen, Melange des Grauens, Verpushtes vom ZDF 6vor9 ) - von Lorenz Meyer1. Er wäre gern Karl May (faz)2. Was wir wollen (berliner-zeitung)3. Meinungsfreiheit muss man benutzen (sueddeutsche)4. Ingrid Brodnig (zuendfunk-netzkongress)5. Propaganda (bliq-journal)6. Liebes @ZDFheute (twitter)Vom, 07:05 Uhr dlf ) - dlf ) - ab 14:00 Uhr guard ) - Her letters show that the author turned to women after her husband's death. It's an important insight into intimate history - and an inspiring example moz ) - Es war für Einheimische wie für die internationale Community in Beijing eine Institution: das Kulturzentrum The Bookworm mit Buchhandlung und Café. Nun gab das Unternehmen bekannt, dass es am 11. November seine Tore schließen muss. Hintergrund ist eine Säuberungskampagne der chinesischen Führung. t-o ) - Der Chef der Drogeriekette Rossmann will sich mehr für das Klima einsetzen. Deshalb verschenkte er das Buch "Wir sind das Klima!" an Kunden - und das gleich 25.000 Mal. bb ) - Gute Branchennachricht aus Berlin: Der Deutsche Bundestag hat am 7. November die steuerliche Gleichbehandlung von digitalen und gedruckten Verlagserzeugnissen beschlossen. Anders als der Regierungsentwurf berücksichtigt die jetzt vom Parlament verabschiedete Regelung ausdrücklich auch Zugänge zu Datenbanken. welt ) - David Wagner erhält den Bayerischen Buchpreis 2019 für den Roman "Der vergessliche Riese". Der Sieger in der Kategorie Belletristik wurde am Donnerstagabend im Rahmen einer öffentlichen Jurysitzung in München ermittelt. Gewinner bei den Sachbüchern wurde "Furcht und Freiheit. Für einen anderen Liberalismus" von Jan-Werner Müller. Beide Auszeichnungen sind mit einem Preisgeld von je 10 000 Euro verbunden. Der undotierte Ehrenpreis ging an den Schauspieler, Regisseur und Autor Joachim Meyerhoff, der seit dieser Spielzeit zum Ensemble der Schaubühne Berlin gehört. Meyerhoff sei ein Multitalent und stehe für großes Lesevergnügen, hatte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) den Ehrenpreisträger vorab gewürdigt. dlfk ) - Helga Paris wurde mit ihren Fotografien von Kneipenbesuchern, Müllfahrern, Künstlern und Punks in Ost-Berlin und Leipzig zur Chronistin des DDR-Alltagslebens. Jetzt ist eine umfangreiche Ausstellung ihres Werks in der Berliner Akademie der Künste zu sehen.