Internationale Intrnationale Presseschau



Das Altpapier vom 9. September 2019 mdr ) - ... zumindest im Internet. Heute geht's um die Phänomene Extremismus-Gamifizierung und "Trad Wives". Sind weit rechts stehende Zeitgenossen im Netz kompetenter? Gehört "Haltung zu zeigen" zum Journalisten-Job? Haben die Wahlerfolge der AfD mit der öffentlich-rechtlichen Krimiflut zu tun (oder mit schlechter Fernseh-Satire)? Jedenfalls hört das Netz nicht auf, alles umzupflügen. Am Ende wird gar noch die Fernseh-Einschaltquotenmessung in Frage gestellt. Ein Altpapier von Christian Bartels.Killt "Bild"?, Geschönte Referenzen, Ausbeuterische Wissenschaftsverlage 6vor9 ) - von Lorenz Meyer1. Killt BILD? (diekolumnisten)2. Referenzen (profil)3. Podcasts (dirkvongehlen)4. Mit dem Zweiten (tagesspiegel)5. Wissenschaftsverlage (krautreporter)6. Nachmittagsprogramm (dwdl)Vom, 07:05 Uhr dlf) - Mit Stimmen zur der überraschenden Kampfkandidatur um den Fraktionsvorsitz der Grünen und zum Gefangenenaustausch zwischen Russland und der Ukraine. Zunächst aber blicken wir nach Afghanistan. Die Friedensverhandlungen für das Land sind vorerst gescheitert, nachdem US-Präsident Trump ein Treffen mit den Anführern der Taliban und dem afghanischen Präsidenten Ghani kurzfristig abgesagt hat. dlf ) - ab 14:00 Uhr ... dlfk ) - Verdis "Macht des Schicksal" unter der Regie von Frank Casdorf feierte an der Deutschen Oper in Berlin Premiere. Unser Kritiker war gelangweilt. Es sei der Tod der Oper, wenn man nicht an die Musik und den Gesang glaube. bb ) - Dieter Wallenfels und Christian Russ, die Preisbindungstreuhänder der Verlage, zeichnen in ihrem aktuellen Arbeitsbericht ein fast ausnahmslos positives Bild: "Die Buchpreisbindung zeigt sich auch im Jahr 2019 stabil." Die wenigen Verstöße habe man "meist schnell und geräuschlos abgestellt" fk ) - In seinem jüngsten Roman erzählt Martin R. Dean von einem Treffen miteinander befreundeter Mittelklassepaare in einem ehemaligen Landhotel. Die alternden Protagonisten leiden keine Not, sind aber bisweilen verzweifelt. Otto A. Böhmer hat das Buch mit dem programmatischen Titel "Warum wir zusammen sind" gelesen. guard ) - The writer on his new book about a camp for telekinetic children, being a national treasure and listening to rock music as he works bb ) - Schon der Juli hatte dem österreichischen Buchhandel ein Plus beschert (+5,2 Prozent) - auch im August lag der Umsatz deutlich über dem Vorjahresniveau (+ 1,4 Prozent). Das meldet der Hauptverband des Österreichischen Buchhandels. dlfk ) - Gute Bücher für Kinder verkaufen: Klingt einfach, ist aber gar nicht so leicht. Dem Frankfurter Moritz Verlag gelingt das seit 25 Jahren. pp ) - MessengerShare to Google TranslateShare to EmailShare to PrintA German house opens a new English-language imprint for the UK and Ireland, 'to help bridge the gap between Europe and the UK.' dlfk ) - Wenn am 20. September auch in hunderten deutschen Städten Demonstrantinnen und Demonstranten für eine radikalere Klimapolitik auf die Straße gehen, wird sich auch der Henle Verlag beteiligen. dlfk ) - Waffen-, Drogen-, Organ- und Menschenhandel, Korruption und Gewalt bis hin zu Massakern - die abgeriegelte Grenze zu den USA sorgt für Verheerungen, die die mexikanische Gesellschaft in Gänze beschädigen. Das beeinflusst auch die Schriftsteller des Landes. dlfk ) - Naturforscher, Weltreisender, Kulturwissenschaftler - Alexander von Humboldt war ein "Vordenker für das 21. Jahrhundert", meint der Humboldt-Forscher Ottmar Ette: Für unseren Blick auf Mensch und Natur tauge er noch heute als Vorbild.Dienstag, 17. September 2019Hamburg, Besenbinderhof , 19 UhrVom Reiz des Klassischen, von beglückenden Lektüreerfahrungen und der Freude an schönen, hochwertigen Büchern erzählen die Manesse-Nachwortautoren Elke Schmitter, Florian Illies, Harald Martenstein und Michael Köhlmeier im Gespräch mit Ijoma Mangold.