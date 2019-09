Internationale Intrnationale Presseschau



Das Altpapier vom10. September 2019 mdr ) - Und Backöfen über sogenannte Smart Speaker zu steuern, ist keineswegs klug. Warum wird inzwischen überall über Energieverbrauch und den ökologischen Fußabdruck geredet, nur bei Medienabspiel-Geräten kaum? In Berlin ist gerade wieder Funkausstellung ... Ein Altpapier von Christian Bartels. 6vor9 ) - von Lorenz Meyer1. Bundestag (zeit)2. Game of Phones (journalist-magazin)3. Hockeyschläger-Kurve(blog.gwup)4. Große Halle (taz)5. Kartellverfahren (netzpolitik)6. Peinlichkeit (deutschlandfunk)Vom, 07:05 Uhr dlf) - Kommentiert wird die Kritik an der Kraftfahrzeugbranche vor der Internationalen Automobil-Ausstellung und die Lage in Großbritannien. Im Blickpunkt steht auch der Ausgang der Kommunalwahl in Russland. dlf ) - ab 14:00 Uhr ... bb ) - Am 15. September findet das erste Nachwuchscamp im BaseCamp in Bonn statt. Die Veranstaltung, die der Landesverband Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland gemeinsam mit der Regionalgeschäftsstelle NRW anbietet, ruft großes Interesse hervor: Über 80 Auszubildende, Volontäre, Praktikanten und Studierende haben sich für das neue Format angemeldet. bb ) - Berghahn Books hat ein Pilotprojekt angekündigt, um 13 der von ihm veröffentlichten anthropologischen Zeitschriften ab 2020 auf Open Access (OA) umzustellen. Mit der Unterstützung von Knowledge Unlatched will der Verlag seine Bibliothekskunden bitten, diese für 2020 auf einer Subscribe-to-Open-Basis zu erneuern. sz ) - Am Mittwoch startet das 19. Internationale Literaturfestival in Berlin - die Eröffnungsrede hält die Schrifstellerin Petina Gappah.Petina Gappah arbeitete bis vor wenigen Tagen als Beraterin für Simbabwes Präsidenten, Mugabe-Nachfolger Emmerson Mnangagwa. Für Millionen Menschen im südlichen Afrika ist Mnangagwa ein übler Diktator. wz ) - Rom Die geheimnisvolle italienische Autorin Elena Ferrante ("Meine geniale Freundin"), die ihren Namen hinter einem Pseudonym verbirgt, veröffentlicht einen neuen Roman. voll ) - Robert Hamerling (1830-1889) beeindruckte das weibliche Lesepublikum seiner Zeit wie kein Zweiter. Germanisten mochten ihn schon damals nicht. Von Karl Wagner(t gsp ) - Genialer Schriftsteller, grosser Opportunist: So erscheint Ivo Andric, jugoslawischer Nobelpreisträger, in einer Biografie des deutschen Journalisten Michael Martens. fr ) -"Auf dem Seil": Terézia Mora gönnt ihrem Helden Darius Kopp zum Abschluss ihrer und seiner Trilogie einen milden Abgang. faz ) - Im Krieg und in der Vaterlandsliebe ist alles erlaubt: Steffen Kopetzkys Roman "Propaganda" erzählt die Geschichte eines Patrioten im Zwiespalt. faz ) - Es gibt so viel zu entdecken: Der Secession Verlag bringt eine neue Buchreihe heraus, in der vergessene europäische Autorinnen der Frühen Neuzeit zu Wort kommen. faz ) - Das trübe Naturgedicht des schwedischen Nobelpreisträgers Tomas Tranströmer bleibt so rätselhaft - man muss es immer wieder lesen. faz ) - Im böhmischen Dorf Zürau verbrachte Franz Kafka von 1917 auf 1918 acht Monate der Rekonvaleszenz. Während seine Schwester Ottla in der Landwirtschaft arbeitete, ersann Kafka seine Aphorismen. Eine Ortsbegehung. nzz ) - Das 20. Jahrhundert ist für Ungarn in vielerlei Hinsicht traumatisch verlaufen. Ob Trianon-Vertrag, Horthy-Faschismus, Teilhabe am Holocaust oder Realsozialismus, aus Tabus und Verdrängungen nährt sich ein Ressentiment, aus dem Viktor Orbáns Nationalpopulismus seine Kraft zieht. Zsófia Bán leistet bitter nötige Aufklärung.Vom Reiz des Klassischen, von beglückenden Lektüreerfahrungen und der Freude an schönen, hochwertigen Büchern erzählen die Manesse-Nachwortautoren Elke Schmitter, Florian Illies, Harald Martenstein und Michael Köhlmeier im Gespräch mit Ijoma Mangold.