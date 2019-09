Internationale Intrnationale Presseschau



Das Altpapier vom 6. September 2019 mdr ) - Ein Polizeisprecher lobt die "Bild"-Medien - und stellt damit klar: Es war doch wieder anders, als sie berichtet hatten. Die taz erklärt, wie man bei einem Verdacht berichten sollte. Und die Schweizer Weltwoche fragt: Warum sind Berichte über den Islam immer so einseitig? Ein Altpapier von Ralf Heimann. 6vor9 ) - von Lorenz Meyer1. Streit(taz)2. Spähsoftware (reporter-ohne-grenzen)3. Freiheiten (uebermedienr)4. Moskau (djv)5. Video-Partnerschaften (horizont)6. Brückenbauer (sueddeutsche)Vom, 07:05 Uhr dlf) - Die Themen: Kanzlerin Merkel reist zum 12. Mal nach China, im Brexit-Drama geht Premierminister Johnson auf Konfrontationskurs, und im Missbrauchsfall von Lügde wurden die Urteile gesprochen - langjährige Haftstrafen und Sicherungsverwahrung für die Haupttäter. dlf ) - ab 14:00 Uhr ... zeit ) - Mit seinem aktuellen Gedichtband bringt der 85-jährige Dichter Wulf Kirsten ein wenig Zeitlosigkeit in eine Ära der Beschleunigung. Das ist nur vordergründig altmodisch. Von Björn Hayer tgsp ) - Der US-Onlinehändler verkaufte mehrere Hundert Exemplare vorab - und das trotz Sperrfrist. Der Buchhandel ist wütend. fr ) - Steffen Kopetzkys großangelegter und detailreicher Roman "Propaganda" erzählt eine rasante Jahrhundertgeschichte. vonAndreas Förster faz ) - Trotz seiner Provokationen und Eklats gilt Yann Moix als ernstzunehmender Autor. Nun kommen neue Polemiken auf: Neben antisemitischen Zeichnungen und Texten geht es auch um Freundschaften mit Rechtsextremen. sz ) - Der "Nordschleswiger" hat kaum mehr 1200 Abonnenten. Doch das Sprachrohr der deutschen Minderheit in Dänemark ist ein geschützter Exot. Und Chefredakteur Gwyn Nissen hat Ideen für die Zukunft. taz ) - Die Wochenzeitung hat ein neues Ressort mit dem Titel "Streit". Für eine bessere Debattenkultur. Und was meinen die damit? pw ) - Margaret Atwood's hotly anticipated new novel The Testaments may be under embargo, but that hasn't stopped one online retailer from selling it. The mix-up has incensed independent booksellers, and drawn an acknowledgement, if not a flat-out apology, from publisher Penguin Random House. brp ) - Es war der Aufreger des Sommers: Unter dem Motto "Lesen ist ein Geschenk" verschenken Amazon und Stiftung Lesen deutschlandweit eine Mio Märchenbücher zum Weltkindertag. Mit im Boot sind die Filialisten Thalia, Mayersche und Hugendubel sowie Amazon.de. Partner DHL übernimmt die Zustellung. brp ) - Mareike Schubert, studierte Buchwissenschaftlerin, ausgebildete Buchändlerin und Dialogmarketing-Fachwirtin, war in verschiedenen Fachverlagen beschäftigt, bis sie 2018 zur Medienmarketing-Agentur Medialike stieß. Dort ist sie Senior Consultant Online Marketing. - Für fast jeden Verlag ist Amazon der wichtigste Absatzkanal. Verbessert man dort die Bucheinträge, zahlt es sich durch mehr Klicks und bessere Conversion aus, also durch mehr Umsatz. Was gilt es dabei zu beachten? bb ) - Wann hat es das zuletzt gegeben? Hat es das überhaupt schon einmal gegeben, dass sich Investoren um ein junges Unternehmen, das in der Buchbranche groß geworden ist, geradezu reißen? Geschätzte 300 Millionen Euro bezahlen, um dort einzusteigen? Boxine aus Düsseldorf ist dieser Coup gelungen. Eine Analyse. CHRISTINA SCHULTE bb ) - Die Philosophin und Sozialwissenschaftlerin Lisa Herzog wird für ihr Buch "Die Rettung der Arbeit. Ein politischer Aufruf" (Hanser Berlin) mit dem Tractatus 2019 ausgezeichnet. Der Essaypreis ist mit 25.000 Euro prämiert. guad ) - Mendacious propaganda has a long history, in fiction from George Orwell to Philip Roth - and real-life reports by authors including Roald Dahl wz ) - Autor für den Roman "Schermanns Augen" ausgezeichnet faz ) - eine Unzugänglichkeit ist Suggestion, und hier fällt denn auch die Maske: Claudio Armbrusters Porträt des Schriftstellers Ferdinand von Schirach zeigt einen Mann, der das Bild von sich selbst kontrollieren will. Von Andreas Platthaus mee ) - In wenigen Tagen feiert die Hamburger Morgenpost ihr 70-jähriges Bestehen mit einem großen Empfang im Hamburger Rathaus. Ob die Mitarbeiter dann in Feierlaune sind, ist fraglich. Denn die Zukunft der Boulevardzeitung bleibt ungewiss. So hält sich DuMont gegenüber der Öffentlichkeit und den Mitarbeitern weiterhin bedeckt, ob sich die Mediengruppe von ihren Regionalzeitungen trennt. nzz ) - Das geheime Zusatzprotokoll zum deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakt war der Schlüssel zur Entfesselung des Zweiten Weltkriegs. Nun hat Moskau das Dokument erstmals in Faksimile-Form veröffentlicht. Fein säuberlich hielt es die geplante Aufteilung Ostmitteleuropas fest.Dienstag, 17. September 2019Hamburg, Besenbinderhof , 19 UhrVom Reiz des Klassischen, von beglückenden Lektüreerfahrungen und der Freude an schönen, hochwertigen Büchern erzählen die Manesse-Nachwortautoren Elke Schmitter, Florian Illies, Harald Martenstein und Michael Köhlmeier im Gespräch mit Ijoma Mangold.