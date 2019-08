." üm ) - Schaut man sich die neuesten IVW-Zahlen für deutsche Zeitschriften an, fallen zwei Dinge auf. Erstens: Die allermeisten Zeitschriften machen Verluste. Bei vielen ist die Auflage im Vergleich zum Vorjahr dramatisch gesunken, um 10 Prozent, 30 Prozent, bei manchen sogar um 50 Prozent. wdr ) - Justizministerin Lambrecht will durchsetzen, dass Abonnements nur noch für höchstens ein Jahr abgeschlossen werden dürfen. Der Bundesverband deutscher Zeitungsverleger wehrt sich dagegen, dass für ihn die gleichen Regeln gelten sollen wie für Strom- oder Gasanbieter. Damit werde unterstellt, dass langfristige Zeitungsabos unseriös seien. Für die Verlage, die gegen Auflagenschwund kämpfen, seien sie aber wichtig für die Planungssicherheit sp ) - Owen Jones ist eine der profiliertesten linken Stimmen in Großbritannien - nun ist der "Guardian"-Kolumnist vor einem Londoner Pub angegriffen worden. Er spricht von einer Attacke Rechtsextremer. bb ) - Dem Literaturhaus-Chef und Börsenblatt-Kolumnisten Rainer Moritz geht der Hype um Naturbücher auf die Nerven. Thomas Mahr, Buchhändler in Langenau fragt sich: Warum kommt ausgerechnet bei diesem Thema der Moritz'sche Aufschrei und nicht, zum Beispiel, bei Fantasyromanen oder Regionalkrimis? Ein Einspruch. faz ) - "Gut zitierbar" oder "unausderhandlegbar": Was in Amazons Buchläden steht, wird vom Konsumverhalten der Online-Kunden gesteuert. Das ist das Ende des unabhängigen Lesens.Ein Kommentar von Andreas Platthaus bell ) - Immer mehr Neonazis, Rassist*innen, Antisemit*innen und Co. tummeln sich auf der Foto und Video-Sharing Plattform Instagram. Sie nutzen Instagram gezielt um Menschenverachtung zu verbreiten und Hass zu säen. tgsp ) - Gäste, Themen, Deutschtümelei: Permanent scheitern die politischen Talkshows. Die TV-Diskussionen müssen aus ihrer Erstarrung befreit werden. np ) - Unser Bericht zur Datenanalyse von Hans-Georg Maaßens Anhängerschaft auf Twitter hat bei manchen Menschen Kritik ausgelöst. Deswegen erklären wir, warum wir zum Artikel stehen, warum solche Recherchen in Zeiten des Rechtsrucks wichtig sind und warum wir uns nicht von Klageandrohungen und Shitstorms einschüchtern lassen. dlfk ) - Die Erfolgsautorin Theresia Walser bringt mit "Die Empörten" ein Stück über Rechtspopulismus auf die Bühne in Salzburg und scheitert kläglich, wie unser Kritiker urteilt. Internationale Gäste bekämen ungefiltert deutschen Rechtsextremismus vorgesetzt.