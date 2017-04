Aktualisiert

+

"

"

*

" (12:30 Uhr dlf ) - Viele Journalisten in Europa haben Einschüchterungen, Druck oder eine Verfolgung durch die Justizbehörden erfahren turi2 ) - Bei der Suche nach der Quelle von in die Öffentlichkeit gelangten Dokumenten aus dem NSA-Untersuchungsausschuss geraten nun auch Regierungsmitarbeiter ins Visier. Die Generalstaatsanwaltschaft Berlin prüft Ermittlungen gegen Mitarbeiter des Bundeskanzleramts, berichtet der NDR. Bisher gingen die Ermittler davon aus, dass eine oder mehrere Quellen im Bundestag die Daten weitergereicht haben.(zeit) - Das Unternehmen arbeitet daran, Hirnsignale direkt in Schrift umzuwandeln. Man wolle jedoch nicht wahllos Gedanken ausforschen, versichern die Betreiber des Netzwerks.http://www.zeit.de/digital/internet/2017-04/soziales-netwerk-facebook-gedankenlesen tages ) - Warum das Referendum in der Türkei trotz allem von einer vitalen Demokratie zeugt. Ein politischer Essay des Schriftsteller Deniz Utlu. Deniz Utlu dlf ) - Seit dem Putschversuch im vergangenen Sommer hat die türkische Regierung tausende Richter und Staatsanwälte entlassen. Viele verlassen das Land und suchen Exil im Ausland. bgl ) - "Unter den deutschen Nachkriegsintellektuellen ist Karl Heinz Bohrer zweifellos immer ein Solitär gewesen und das nicht nur aufgrund seiner Polemiken, die sich mit den (west-)deutschen psychopolitischen Befindlichkeiten vor allem des linksliberalen Bürgertums auseinandersetzten. Bohrer brüskierte seine Leser damit, dass er politisch-moralische Aspekte für sekundär, ja störend empfand.- Ob in der Literaturexegese, dem Kunstdiskurs oderauch der politischen Debatte - überall entdeckt er "absehbare Ideen", ein "vorentschiedenes Denken". Dabei sind ihm teleologische Deutungen verhasst." von Gregor Keuschnig blm ) - Journalist Daniel Fiene hat als Leiter der Digitalstrategie bei der Rheinischen Post schon einige Erfahrungen mit Fake News gesammelt und meint, dafür müsse man wirklich auf allen Ebenen gewappnet sein. ard ) - Wenn ein Hackerangriff etwa das deutsche Stromnetz lahmlegt, muss die Bundesregierung schnell handeln. Nach Recherchen von NDR, WDR und SZ plant sie, bei diesem Szenario digital zurückzuschlagen. Der "Hack Back" wirft viele Fragen auf - nicht nur rechtliche. dlf ) - Einseitiges Statement versus Journalismus np ) - Die AfD schafft sich auf Twitter eine eigene Öffentlichkeit. Eine umfangreiche Datenanalyse von netzpolitik.org und Tagesspiegel ergibt: Die Partei spielt dabei nicht immer mit offenen Karten. zeit ) - Der Philosoph beantwortet die Fragen, die uns vor der Präsidentschaftswahl in Frankreich am stärksten umtreiben. - Die Fragen dieses Textes wurden Habermas eigentlich als Anregung zugeschickt. Er hat sich davon jedoch nicht zu einem Fließtext inspirieren lassen, sondern die Fragen wie in einem Interview direkt beantwortet. zeit-video ) -In der Zeit äußern sich Intellektuelle zur Präsidentschaftswahl in Frankreich. Für Sloterdijk wäre Le Pens Wahlsieg "das Ende Frankreichs, wie wir es gekannt haben". dra ) - Wie anfällig ist die Mitte der Gesellschaft in Europa für Populismus und Nationalismus? Die ungarische Philosophin Ágnes Heller meint: In der heutigen Massengesellschaft seien alle Parteien populistisch. Die Frage sei nur, mit welchen Losungen sie jeweils die Mehrheit gewinnen wollten. zeit ) - Generationen von Schülern definieren ihren - nicht selten erzwungenen - Zugang zu den Klassikern der Weltliteratur auch über eine Farbe: Gelb. Grellgelb. sz ) - Auf LovelyBooks tauschen sich rund 1,5 Millionen Bücherfans aus. Ein Blick in das beliebte Online-Portal zum Welttag des Buches am 23. April:Liebe Leserin, lieber Leser,vielleicht haben Sie sich auch schon gefragt, wie es der Perlentaucher schafft, allein von Werbung zu leben? Eben weil es auch Sie gibt. Wir wollen uns nicht hinter Bezahlmauern verschanzen. Aber wir freuen uns, wenn Sie unsere Leistung freiwillig honorieren möchten. + Sie helfen uns auch, wenn Sie Ihre Bücher mit buecher.de in unserem Shop bestellen. Ideen für Buchgeschenke finden Sie hier . - Herzlich, Ihre PerlentaucherDie Autoren-Plattform zehnseiten.de bb ) - Auch wenn sich bevorzugt männliche Autoren mit immer neuen Themen überbieten: Hochkonjunktur haben solide Grundkochbücher aus weiblicher Hand. Christine Paxmann sucht die Logik auf dem Kochbuchmarkt.Wie geht es weiter auf dem Kochbuchmarkt? bb ) - Die Warengruppe "Essen & Trinken" ist zurzeit auf Diät - zumindest beim Umsatz. Bis zur 14. Kalenderwoche 2017 hat die Branche 4,2 Prozent weniger mit Kochbüchern eingenommen als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Gleichzeitig konkurrieren immer mehr Novitäten um die Käufer (2016: knapp 2.000 Printtitel laut VLB). Nehmen sich die Verlage gegenseitig die Butter vom Brot? Einschätzungen aus vierxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Friedrich Eduard Moll", S. 44mehr in der Bücherschau - Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Verlages , Lebensdaten nicht ermittelt. Berliner Dichter. Etwa 1838 bis 1870 viele Gedichte. (S. 463)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dra ) - Seit 30 Jahren gibt es die Simpsons, am 19. April 1987 hatten sie ihren ersten Auftritt im US-Fernsehen. - In einer Folge blickt Bart in die Zukunft. In der ist seine Schwester Lisa Präsidentin - und spricht kurz über ihren Vorgänger. Der heißt: Trump ... faz ) - Chef der Scherzbrigade faz ) - so enttäuscht von Trump sindxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dlf ) - Am 8. April 2017 beginnt die documenta 14 in Athen - und zieht im Juni dann weiter nach Kassel. Jeweils 100 Tage wird sie in den beiden Städten zu sehen sein. dra ) - Die documenta 14, die große zeitgenössische Kunstschau, findet dieses Jahr zum ersten Mal in Athen und in Kassel statt. Darüber sind nicht alle Kasseler begeistert, denn nun muss sich Kassel die Aufmerksamkeit des Kunstpublikums mit der griechischen Hauptstadt teilen. shz ) - Am 10. Juni beginnt die documenta in Kassel. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, besonders intensiv wird am "Parthenon der Bücher" gearbeitet. dra ) - Produktion: documenta 14/Deutschlandradio Kultur 2017 - Länge: 36'58 - (Ursendung) gue ) - Mit über 200 Autoren & 450 Leseterminen