Wie Alice im Wunderland bewegt sich -Kritikerin Kerstin Stremmel im Museum Wolfsburg durch die Rauminszenierungen, der seine Modelle oft kleiner oder größer baut als das Original, immer auf der Suche nach: "Die Künstlichkeit und Akribie erinnert an Filmsets, die der schwedische Regisseur Roy Andersson über Wochen in seinem Studio bauen lässt und dann oft nur für eine einzige Kameraeinstellung benutzt. Bei Hans Op de Beeck sind wir es, die immer irgendwie unpassend gekleideten Besucher, die sichmüssen. In diesem Raum wirkt alles bekannt und fremd zugleich und ist in seiner reduzierten Farbigkeit weniger langweilig als beruhigend und irgendwie zeitgemäß entschleunigend. Die Schatzkammer des Sammlers wird in Wolfsburg durch einen Balkon ergänzt. Von hier aus hat man einen Blick auf eine, das Szenario erinnert an den Film 'Metropolis'."In den Berliner Kunst-Werken beginnt der neue Kuratorseine Amtszeit mit einem Premieren-Trio zur Konzeptkunst, berichtet Christiane Meixner im: "Das Wesentliche ist für Gruijhtuisen. Es steht am Beginn der Konzeptkunst und formt den Gedanken, aus dem heraus ein Werk wie von Hanne Lippard entstehen kann. Sie war die Erste in seinem Premieren-Trio und hat im Hauptraum eine Wendeltreppe samt akustischer Installation aufgebaut, die den Besucherkonfrontiert: Was willst du, wer bist du, was ist der Sinn deines Daseins? Paul Elliman , der den Eröffnungsreigen im ersten Stockwerk fortsetzt, gibt. In seiner Ausstellung 'As you said' formen sie in monumentalen Buchstaben auf Displays oder Plakaten vor allem Parolen der Gegenwart: Ich, Du, Politics, Language." Der anderen beide Künstler sind Ian Wilson und Adam Pendleton Weitere Artikel: "Nichts als alternative Fakten" sieht ein faszinierter Marcus Woeller () inneue Ausstellungen in Venedig, die angeblich einenzeigen, den Hirst aus dem Meer geborgen haben will. Anlässlich der Schau, die ab 28. April im Atelier Liebermann in Berlin zu sehen ist, druckt dieeinen Text über Bilbo von Ludwig Lugmeier aus dem Katalog vorab. Im schreibt Lara Feigel anlässlich der kommenden großen Giacometti-Ausstellung in der Tate Modern überBesprochen werden zwei Ausstellungen mit Bildern aus drei Jahrhundertenin der Hamburger Kunsthalle und in der Würzburger Residenz FR ) und eine Ausstellung des Südafrikanersin der DB-Kunsthalle Berlin ( FR ).