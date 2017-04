Aktualisiert

." (12:50 Uhr sp ) - Der russische Zeitungsgründer Nikolai Andruschtschenko fiel nach einer Prügelattacke ins Koma. Jetzt ist er gestorben. Seine Kollegen glauben, dass er für kritische Berichte seines Blattes büßen musste. dra ) - Justizminister Heiko Maas will gesetzlich dafür sorgen, dass Gewalt und Hass im Netz umgehend gelöscht werden. Sein sogenanntes Netzwerkdurchsetzungsgesetz würde das Problem aber an der falschen Stelle anpacken, meint der Kulturwissenschaftler Michael Seemann. faz ) - Die Musikverwertungsgesellschaft Gema hat deutlich mehr Geld verdient im vergangenen Jahr. Grund dafür ist das Ende eines langen Rechtsstreit mit einem großen Technologieunternehmen. Reporter ohne Grenzen fordert die russischen Behörden auf, die Sicherheit der Journalistin Elena Milaschina und ihrer Kollegen von der Zeitung Nowaja Gaseta zu garantieren und die Urheber der Drohungen gegen sie zur Rechenschaft zu ziehen. sp ) - Als er Flüchtlinge an der türkisch-syrischen Grenze interviewen wollte, wurde er von der türkischen Polizei verhaftet. Seitdem wird er festgehalten - ohne offizielle Anklage. nzz ) - Wegen ihrer für eine prokurdische Zeitung verfassten Beiträge wurde die türkische Autorin Asli Erdogan 2016 inhaftiert. Eine Auswahl der eigenwilligen, poetischen Texte liegt nun auf Deutsch vor. "Nicht einmal das Schweigen gehört uns noch" Essays. Mit einer Einführung von Cem Özdemir - zeit ) - Videos im Internet sollen Wahlbetrug zeigen, die Ergebnisse einzelner Wahllokale weisen Ungereimtheiten auf - doch die türkische Regierung will davon nichts wissen. dlf ) - In der türkischen Stadt Istanbul hat es den vierten Abend in Folge Proteste gegen das Verfassungsreferendum gegeben. dra ) - Dominique Paravel schickt seine Protagonisten Vivienne und Joaquin auf einen Roadtrip durch die französische Provence. Sie kommen an ramschigen Bazaren und hässlichen Villensiedlungen vorbei und hüllen sich über manche Dinge in Schweigen. faz ) - Der ehemalige "Bild"-Chef Kai Diekmann berät Uber, sein früherer Arbeitgeber Springer investiert in den umstrittenen Fahrdienstkonzern. Wo das bloß hinführt? Von Michael Hanfeld nt ) - JA, EH! - In ihrem ersten Theaterabend erzählt uns Stefanie Sargnagel mit Support Voodoo Jürgens von "Beisl, Bier und Bachmannpreis" welt ) - den wichtigsten Literaturpreis für spanischsprachige Autoren dra-audio ) - von Paul Ingendaay (05:32 Min) stand ) - Er ist der zehnte Träger des Milovan-Vidakovic-Preises Belgrad/Wien - Dem österreichischen Schriftsteller Peter Handke wird am Dienstag in Novi Sad der vor zehn Jahren gegründete Literaturpreis zuteil. Die Preisverleihung erfolgt im Rahmen des ebenfalls 11. Prosafestivals "Prosefest" - mehr in der Bücherschau welt ) - Walt Whitman ist der Dichter der US-Demokratie schlechthin. Nach 165 Jahren taucht nun ein unbekannter Roman von ihm auf, der ein multikulturelles Amerika preist. - Die "Weltsensation zur rechten Zeit" erscheint auf Deutsch in der Übersetzung von Renate Orth-Guttmann und Irma Wehrli mit einem Nachwort von Wieland Freund am 22. Walt Whitman ist der Dichter der US-Demokratie schlechthin. Nach 165 Jahren taucht nun ein unbekannter Roman von ihm auf, der ein multikulturelles Amerika preist. - Die "Weltsensation zur rechten Zeit" erscheint auf Deutsch in der Übersetzung von Renate Orth-Guttmann und Irma Wehrli mit einem Nachwort von Wieland Freund am 22. Mai 2017 im Manesse Verlag - ( Verlagsinfo (um 1830), zit. nach: Lukas Richter, Der Berliner Gassenhauer.Darstellung, Dokumente, Sammlung. Münster / München 2004, (S. 462)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dlf ) - Mehr als 160 US-Firmen haben sich im Rechtsstreit um das Einreiseverbot für Bürger aus sechs mehrheitlich muslimischen Ländern offiziell gegen das Dekret von Präsident Trump gestellt. dlf ) - Rund 200 Werke aus 28 Ländern werden von heute an gezeigt, darunter Spielfime, Dokumentation, Virtual Reality-Shows und interaktive Installationen.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dlf ) - Am 8. April 2017 beginnt die documenta 14 in Athen - und zieht im Juni dann weiter nach Kassel. Jeweils 100 Tage wird sie in den beiden Städten zu sehen sein. dra ) - Die documenta 14, die große zeitgenössische Kunstschau, findet dieses Jahr zum ersten Mal in Athen und in Kassel statt. Darüber sind nicht alle Kasseler begeistert, denn nun muss sich Kassel die Aufmerksamkeit des Kunstpublikums mit der griechischen Hauptstadt teilen. Deutschlandradio Kultur - Klangkunstdocumenta 14: Every Time A Ear di SounOur Musuem Von Charles CurtisProduktion: documenta 14/Deutschlandradio Kultur 2017 - Länge: 36'58 - (Ursendung) sz ) - Vor 20 Jahren startete der Kika, seitdem schicken Kinder jeden Tag hunderte Bilder und Basteleien. Und noch jemand meldet sich: wütende Erwachsene. - Wenn der IQ in Deutschland demnächst drastisch sinken sollte, ist der Kinderkanal schuld. Jedenfalls musste diesen Eindruck gewinnen, wer in der vorigen Woche die fast 20 000 Kommentare unter einem Facebook-Beitrag las ... gue ) - Mit über 200 Autoren & 450 Leseterminen