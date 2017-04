Aktualisiert

" (13:30 Uhr dlf ) - Mit rund zahlreichen Lesungen an unterschiedlichen Orten wird auch in Deutschland heute der Welttag des Buches gefeiert. dlf ) - Auf den Malediven war er bekannt für seine satirischen Twitter-Kommentare und seinen regierungs- und islamkritischen Blog "The Daily Panic". dlf ) - Journalisten haben mit psychischer Gewalt, Verleumdung und Einschüchterungsversuchen bei ihrer Arbeit zu tun, besagt eine aktuelle Studie des Europarates. Sogar die Erfahrung von Kollegen würde Angst verursachen und zur Selbstzensur führen. Von Thomas Otto mee ) - Die Enttäuschung über das uneingelöste Versprechen der Instant Articles geht weiter: Nach der New York Times, Cosmopolitan, Forbes und Quartz zieht nun auch die britische Traditionszeitung The Guardian bei der Facebook-Kooperation den Stecker. Wie die Marketing-Publikation Digiday berichtet, hat der Guardian sein Experiment mit dem schnellladenden Artikelformat beim weltgrößten sozialen Netzwerk wegen Erfolglosigkeit beendet. Auch bei Apple News fließen künftig keine Artikel mehr vom Guardian ein. swr2 ) - Die russische Regierung hat die Massenmedien weitgehend unter Kontrolle, manche sind sogar im Besitz von staatlichen Konzernen wie Gazprom. Keine gute Situation für kritische Journalisten. Sie werden bedroht, angegriffen, verhaftet und erpresst. Es gibt zwar keine Zensoren wie früher in der Sowjetunion, viel geschickter ist es, Volkszorn zu inszenieren. Auch Sex und Drogen sind beliebte Mittel, um Journalisten zu diskreditieren. Medienmitarbeiter, die im Sinne der Regierung berichten, werden ausgezeichnet. "Als Journalist bekommst du entweder Orden oder spülst den Frust mit Wodka runter", sagt Alexej Simonow von der Glasnost-Stiftung dpk ) - "Die heutige Ukraine ist wie ein Palimpsest, ein Manuskript, in dem Lagen politischer und kultureller Geschichte sich überlappen und einander überschreiben", erklärt die ukrainische Literaturwissenschafterin Mariya Donska. Das 27. Festival "Europas der Muttersprachen" widmet sich von 26. bis 28. April der Ukraine. Juri Andruchowytsch und fünf Kolleginnen und Kollegen lesen. md ) - Ohne Vorstellung von einer digitalen Gesellschaft braucht es auch keinen entsprechenden digitalen Journalismus. von Lorenz Matzat üm ) - Der Mann, der verdächtigt wird, den Anschlag auf den Mannschaftsbus des BVB begangen zu haben, hat ein Geständnis abgelegt - und was für eins! Das will jedenfalls, exklusiv, der "Focus" herausgefunden haben, unter anderem dessen Chefreporter Josef Hufelschulte. Von Boris Rosenkranz dra ) - Von Sabine Adler dra ) - Eine großartige Dagmar Manzel: Film- und Fernsehregisseur Christian Schwochow setzt bei Samuel Becketts "Glückliche Tage" seine Hauptdarstellerin auf die Bühne des Deutschen Theaters Berlin - und belässt es allerdings dabei. wdr5 ) - Vier Jahre hat der österreichische Schriftsteller Josef Haslinger die Schriftstellervereinigung PEN-Zentrum Deutschland geleitet. Conakry, die Hauptstadt von Guinea in Westafrika, wird dieses Jahr Welthauptstadt des Buches. Dabei liegt die Analphabetenrate in dem Land bei 65 Prozent. Das hindert die Politik- und Kulturelite nicht daran, das Ereignis prunkvoll zu feiern. dra ) - Die Veranstaltung "Lyrik lesen - Gedichte im Gespräch" ist eine Kooperation des Deutschen Literaturarchivs Marbach mit Deutschlandradio Kultur. In der Gesprächsrunde am 5. April ging es um Neuerscheinungen von Stefan Popp, Christine Lavant und Peter Rühmkorf. Aber wir freuen uns, wenn Sie unsere Leistung freiwillig honorieren möchten. + Sie helfen uns auch, wenn Sie Ihre Bücher mit buecher.de in unserem Shop bestellen. Ideen für Buchgeschenke finden Sie hier . - Herzlich, Ihre PerlentaucherDie Autoren-Plattform zehnseiten.de dra ) - Francis Gay im Gespräch mit Carsten Beyer dra ) - Spiritueller Widerstand gegen den Front National db ) - Das Geschimpfe von Frauke Petry über Melanie Amann taugt mittlerweile schon als Symbol für das verstörte Verhältnis der AfD zu vielen Journalisten. Mit Amann habe ich darüber nun schon mehrfach gesprochen. Frauke Petry oder auch ihre Parteisprecher waren dazu bisher nicht bereit. - Umso interessierter war die aktuelle Langzeitbeobachtung von Stephan Lamby - und hier nicht allein nur das Hauptprodukt, die "Nervöse Republik", sondern auch die Langfassung seines Interviews mit Petry. Theodor FontaneEin Dienstmädchen mit Handarbeit", S. 48mehr in der Bücherschau - Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Verlages (die erste Auflage ist vergriffen; eine Nachauflage des Extradrucks von Band 387 - Eine Nachauflage des Extradrucks von Band 387 erscheint am 17. Mai - erscheint am 17. Mai)(1819 Neuruppin - 1898 Berlin). Zum Polterabend, Berliner in: Th. F., Sämtliche Romane, Erzählungen,Gedichte, Nachgelassenes. Sechster Band. Lizenzausgabe für die Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1995, S. 438f., 887-889. (S. 449) ard ) - über US-Drohkulisse dlf ) - Am 8. April 2017 beginnt die documenta 14 in Athen - und zieht im Juni dann weiter nach Kassel. Jeweils 100 Tage wird sie in den beiden Städten zu sehen sein. dra ) - Die documenta 14, die große zeitgenössische Kunstschau, findet dieses Jahr zum ersten Mal in Athen und in Kassel statt. Darüber sind nicht alle Kasseler begeistert, denn nun muss sich Kassel die Aufmerksamkeit des Kunstpublikums mit der griechischen Hauptstadt teilen. shz ) - Am 10. Juni beginnt die documenta in Kassel. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, besonders intensiv wird am "Parthenon der Bücher" gearbeitet. dra ) - Produktion: documenta 14/Deutschlandradio Kultur 2017 - Länge: 36'58 - (Ursendung) gue ) - Mit über 200 Autoren & 450 Leseterminen