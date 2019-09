Internationale Intrnationale Presseschau



Das Altpapier vom11. September 2019 mdr ) - Was gebraucht wird: möglicherweise ein "Bericht aus Brüssel" in der ARD. Was eher nicht gebraucht wird: noch mehr von "Personalisierungsfantasien" geprägte Leitartikel darüber, welcher Politiker die SPD zu "retten" vermag. Ein Altpapier von René Martens. 6vor9 ) - von Lorenz Meyer1. Schlagzeilen (scienceblogs)2. Wikipedia (spiegel)3. Kein Thema (kontextwochenzeitung)4. Geister (sueddeutsche)5. Winterscheidt (meedia)6. Gute-Laune-Gesetze (journalist-magazin)Vom, 07:05 Uhr dlf ) - Am späten Abend kam die Meldung, dass US-Präsident Trump seinen Sicherheitsberater Bolton entlassen hat. Darauf geht die ALLGEMEINE ZEITUNG aus Mainz ein: dlf ) - ab 14:00 Uhr ... sz ) - Lange standen sich Ex-Bundesrichter Thomas Fischer und taz-Journalistin Gaby Mayr in einer medialen Schlammschlacht um einen Kommentar zu Paragraf 219a gegenüber - nun ist der Fall vor Gericht gelandet. Die Journalistin Gaby Mayr vertrat 2018 in zwei Beiträgen die Meinung, dass Thomas Fischers Kommentierung des Strafgesetzbuchs für Verurteilungen nach Paragraf 219a verantwortlich gemacht werden könne. Der Ausgang des Verfahrens wird nun davon abhängen, ob die umstrittenen Sätze als bloße Werturteile oder als Tatsachenbehauptungen einzustufen sind. zeit ) - Die antike Literatur strotzt vor frauenfeindlichen Darstellungen. Sollen wir das heute wirklich noch lesen - und gar unseren Kindern im Lateinunterricht zumuten? Von Katharina Wesselmann kon ) - Über Bahnkritiker Arno Luik und sein Buch "Schaden in der Oberleitung" wird bundesweit berichtet. In Stuttgart, mit S 21 das Zentrum des Bahn-Desasters, allerdings nicht. In den beiden Zwillingszeitungen "Stuttgarter Zeitungsnachrichten" findet Luik einfach nicht statt pp ) - In News by Porter AndersonSeptember 9, 2019Leave a Comment pw ) Our school year is just three short weeks old, and there are a few items I'd like to address with our educator friends. Before we get any further into the semester, this children's bookseller would like to make a couple of changes to the curriculum - and perhaps alter some school policies, for the good of the students and the sanity of both parents and my employees. Just for this school year, perhaps we could do away with: hr ) - Die Frankfurter Buchmesse lässt im Herbst die Herzen von Bücherfreunden höher schlagen. In diesem Jahr gibt es viel Neues zu entdecken. Wir verraten Ihnen die wichtigsten Änderungen. faz ) - Die B3 Biennale des bewegten Bildes findet in diesem Jahr erstmals auf der Frankfurter Buchmesse statt. Eine folgerichtige Symbiose. bb ) - Die BuchBerlin gilt als die drittgrößte deutschen Buchmesse. Am 23. und 24. November werden rund 300 unabhängige Verlage und Literaturschaffende im MOA Berlin ihre Bücher präsentieren. Für die Fachbesucher gibt es ein Workshop-Programm. guad ) -In this episode we look at memoirs from two of our own. Guardian columnist Rhik Samadder discusses his memoir, I Never Said I Loved You, a moving account of his history of depression, eating disorders, self harm and sexual abuse. bb ) - Der Verband Deutscher Drehbuchautoren e.V. (VDD) und Audible haben eine Kooperation vereinbart: Sie öffnet Drehbuchautoren neue Wege, ihre Geschichten zu erzählen, und ermöglicht Audible, sein Angebot an Eigenproduktionenauszubauen. welt ) - Reiner Stach, der große Kafka-Biograf, erzählt, was er bei Kafka über Sex, bei Tolstoi über den Tod und bei Sartre übers Biografieschreiben gelernt hat. Ein Hausbesuch in in Berlin-Charlottenburg. pw ) - The stories I read as a child have never lost their aura, the feeling of their being essential clues for life. Even the stories I heard were like this. At night, my father had a couple of stories he sometimes told me. One was about a child who was so tiny he could hide in a bottle. This proved useful when a wolf came to the house while his mother was away. The wolf ate up all his brothers and sisters-there was a magical seven of them-and only the boy survived to tell the tale to his mother when she returned. She cut open the wolf's stomach and retrieved the other children. A strange variant on "Little Red Riding Hood"? wdr ) - Die pakistanisch-britische Schrifstellerin Kamila Shamsie erhält den Nelly-Sachs-Preis der Stadt Dortmund. Das wurde am Dienstag (10.09.2019) bekanntgegeben. wdr ) - Im Literaturzentrum Burg Hülshoff im westfälischen Havixbeck beginnt am Mittwoch (11.09.2019) das Bauhaus-Festival "Natur am Bau". Künstler, Wissenschaftler und Öko-Aktivisten zeigen dabei fünf Tage lang Entwürfe eine nachhaltige Zukunft.Vom Reiz des Klassischen, von beglückenden Lektüreerfahrungen und der Freude an schönen, hochwertigen Büchern erzählen die Manesse-Nachwortautoren Elke Schmitter, Florian Illies, Harald Martenstein und Michael Köhlmeier im Gespräch mit Ijoma Mangold. sz ) - Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda (SPD) eröffnet heute im Kleinen Saal der Elbphilharmonie das elfte Harbourfront-Literaturfestival. Moderator Volker Weidermann ("Das Literarische Quartett") wird sein Buch "Das Duell" über Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki und Schriftsteller Günter Grass vorstellen. Bis zum 15. Oktober stellen Autoren aus dem In- und Ausland rund um den Hamburger Hafen ihre neuesten Werke vor. Neben zahlreichen Jubiläen bildet der Blick auf das Gastland Norwegen bei der Frankfurter Buchmesse mit zahlreichen norwegischen Autoren einen Schwerpunkt.