Kein rasendes Problem

Nicht der E-Scooter ist pervers, sondern die Situation, in der er fährt

(

tgsp ) - Die Massenhysterie wegen ein paar Tausend E-Scooter in einer Millionenstadt ist vollkommen irrational. Dennoch tobt ein neuer Straßenkampf. Ein Kommentar. Lorenz Maroldt

Spektakulärer Schädelfund

Forscher rekonstruieren Gesicht des ältesten Vormenschen

(

sp ) - In Äthiopien haben Forscher einen außergewöhnlich gut erhaltenen Schädel entdeckt. Der fast vier Millionen Jahre alte Fund verändert den Blick auf die Evolution des Menschen.

Mangfalltalbad

(c) - Renate Lüdde



Dies geschah auch an einem 2. September - u. a.

(jour21) - London niedergebrannt - Bergsturz von Goldau - Putschversuch in Neuenburg - Napoleon III. kapituliert - Geburt von Anne-Marie Blanc - Tod von Hồ Chí Minh - Swissair-Katastrophe bei Halifax

... und das akustische Kalenderblatt von

Bayern 2 + DeutschlandRadio Kultur + Deutsche Welle + WDR



Gedicht des Tages

von der lyrikzeitung

Henri Rousseau

(genannt "Le Douanier", Der Zöllner - 1844 - 1910)

Der Traum

Jadwiga, süß entschlummert kaum,

Hat einen wunderschönen Traum;

Der Flöte Ton dringt an ihr Ohr,

Ein guter Zauberer ruft ihn hervor.

Das Mondlicht wird zurückgestrahlt

Von Flüssen und vom grünen Wald.

Die Schlangen hören auf zu höhnen,

Sie lauschen still den heitren Tönen.

Le Rêve

Yadwigha dans un beau rêve

S'étant endormie doucement

Entendait les sons d'une musette

Dont jouait un charmeur bien pensant.

Pendant que la lune reflète

Sur les fleuves [or fleurs], les arbres verdoyants,

Les fauves serpents prêtent l'oreille

Aux airs gais de l'instrument.

[1910]

(Aus: Anthologie der Abseitigen Hrsg. Carola Giedion-Welcker. Frankfurt/Main: Luchterhand, 1990, S. 26/273)

<--- Abb Henri Rousseau. The Dream. 1910. Oil on canvas, 6' 8 1/2″ x 9' 9 1/2″ (204.5 x 298.5 cm). Gift of Nelson A. Rockefeller Wikipedia Loves Art at the Museum of Modern Art This photo of item # 252.1954 at the Museum of Modern Art was contributed under the team name "trish" as part of the Wikipedia Loves Art project in February 2009. Museum of Modern Art The original photograph on Flickr was taken by Trish Mayo.





Das Zitat des Tages

lieferte ub.hsu-hh.de



