." ( sp ) - China überwacht die muslimische Minderheit der Uiguren mit iPhone-Implantaten, Gesichtserkennung und Spionage-Apps. Und zeigt, wie moderne Technologie die digitale Totalkontrolle ermöglicht - selbst außerhalb des Landes. abw ) - Amazon ist zum weltgrößten Online-Händler aufgestiegen. Angefangen in Deutschland hat alles vor 20 Jahren im hessischen Bad Hersfeld - dort wurde das erste eigene Warenlager hierzulande eröffnet. Die Gewerkschaft gratuliert allerdings nicht zum Jubiläum. sz ) - Warum war die Digitalisierung erfolgreich? In seiner "Theorie der digitalen Gesellschaft" attackiert der Soziologe Armin Nassehi geläufige Hausmärchen der Kulturkritik. Von Steffen Martus turi2 ) - Kleiner, aber gesünder: Gruner + Jahr will den Umsatzrückgang im 1. Halbjahr 2019 nicht als Schwäche verstanden wissen, wie von turi2 zuletzt interpretiert. Zwar verliert das Verlagsdickschiff aus Hamburg seit Jahren Umsatz und kann zum jüngsten Umsatzrekord der Mutter Bertelsmann nur ein Minus beitragen, den Kerngeschäften gehe es aber gut, sagt Verlagssprecher Frank Thomsen und verweist auf das deutliche Plus beim operativen Gewinn von 21 % oder 62 Mio Euro. Die Magazin-Neugründungen der vergangenen Jahre von "Barbara" bis "Wohllebens Welt" arbeiteten profitabel, das Digitalgeschäft ziehe deutlich an und mache 34 % des Gesamtumsatzes aus. mee ) - Bezahlstrategie fürs Webportal med ) - Das Social Media Watchblog läuft bereits im siebten Jahr. Sehr häufig wollte ich es in all dieser Zeit schon dicht machen, wegschmeissen, löschen, abgeben, loswerden. Heute verdiene ich damit meinen Lebensunterhalt - dank der Einführung einer Paywall. Gern möchte ich daher kurz 5 Learnings festhalten, die wir im ersten Jahr Paywall gesammelt haben. mee ) - Yannick Dillinger ist seit elf Jahren bei der "Schwäbischen Zeitung", seit fünf Jahren leitet er dort das Digitale, verlässt das Blatt aber im Dezember Richtung "Augsburger Allgemeine". Im MEEDIA-Interview spricht er über die Arbeit eines modernen Redaktionsleiters, unattraktive Excel-Tabellen im Alltag und warum Verlage gegenüber jungen Zielgruppen in der Bringschuld sind. turi2 ) - Zur Zweitverwertung gebookmarked: Der Spiegel-Verlag probiert sich an einem neuen Magazin namens "Lesezeichen". Es soll zweimal jährlich "die besten Lesestücke" aus den Publikationen des Verlags bündeln. Die 148 Seiten in 50.000 Auflage kosten 9,90 Euro. Das Heft erscheint erstmals am 25. Februar 2020. Über die Zusammensetzung sollen Redaktion und Leser gemeinsam entscheiden. sp ) - Viele fragen sich, "was sie noch sagen dürfen" - und welche Folgen es hätte, wenn sie ihre Gedanken aussprechen. Aus Unsicherheit schweigen sie oder schimpfen anonym im Netz. Doch das schürt nur Vorurteile. taz ) - Das Bezirksamt Hamburg-Mitte bestätigt die Identität von HSV-Profi Bakery Jatta. Die Debatte wird dennoch weiter gehen, weil Fakten eh nichts zählen. dlfk ) - "Wespennest" bringt seit 50 Jahren "brauchbare Texte", die "poetin" hieß früher "poet", "die horen" haben ihren Herausgeber verloren. Ein Gespräch über Literaturzeitschriften im Wandel, übers Klima - und über Mutterschaft und Autorinnensein. turi2 ) - Die CSU-Landesgruppe im Bundestag versucht sich mit eine Antwort auf diesen Rezo aus dem Internet und startet eine eigene YouToube-Show mit dem Titel "CSYou". Moderator ist ein blondierter junger Mann namens Armin. Er ätzt in knappen fünf Minuten gegen Greta Thunbergs Atlantik-Überquerung, erklärt die Grünen zu den Vielfliegern im Parlament und singt ein kleines Loblied auf die Leistungen der GroKo. Mit dem YouTube-Format "beschreiten wir in der Kommunikation neue Wege", zitiert der "Tagesspiegel" einen Sprecher der Landesgruppe. vice ) - Mit einem neuen YouTube-Format wollte die CSU offenbar junge Menschen erreichen - und produzierte stattdessen einen riesigen Fail mit teils irreführenden Behauptungen. dlfk ) - Mit dem Ende des Ersten Weltkriegs endete auch die alte Donaumonarchie. Diese Zäsur prägte das Werk von Joseph Roth. In den Verwirrungen und Enttäuschungen seiner Zeit war er selbst ein Zerrissener. Vor 125 Jahren, am 2. September 1894, wurde der Schriftsteller in Galizien geboren.