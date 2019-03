Aktualisiert

." (Freitag, 13.00 Uhr dlfk ) - Medienethikerin über den Fall Rebecca und Reporter im Jagdfieber wiki ) - Vor über drei Jahren wurde in Brüssel mit einer überfälligen Reform des europäischen Urheberrechtssystems begonnen. Wikimedia Deutschland hat sich von Beginn an mit Vorschlägen zugunsten des Freien Wissens am Prozess beteiligt. Manches davon wurde aufgegriffen, vieles nicht und der Reformtext, der nun Ende März zur endgültigen Abstimmung kommen soll, ist in zentralen Punkten weiterhin problematisch fürs freie Netz und fürs Freie Wissen - trotz einer gut gemeinten Ausnahmeregelung für die Wikipedia.By John Weitzmann bb ) - 230 europäische Kreativverbände, darunter auch der Börsenverein, appellieren an das Europa-Parlament, für die Urheberrechts-Richtlinie zu votieren. Die Abstimmung soll voraussichtlich in der letzten Märzwoche stattfinden. sz ) - Der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber warnt vor den Folgen der EU-Urheberrechtsreform und erklärt, warum er dringend davon abrät, Whatsapp auf einem beruflichen Smartphone zu nutzen(lc) - Bei der Diskussion um die Reform des Urheberrechts stehen Artikel 13 und Artikel 11 (Leistungsschutzrecht für Presseverlage) der EU-Richtlinie heftig in der Kritik (siehe Beitrag). Interessant ist jedoch auch der sehr kurze Artikel 12, mit dem sich die Buchverlage einen Anteil an den Autoreneinnahmen sichern wollen. Kommt das von der EU vorgegebene Urheberrecht, werden sich die Einnahmen der Autorinnen und Autoren merklich reduzieren. taz ) - In Russland soll ein autarkes Internet aufgebaut werden. Der Duma geht es dabei um Unabhängigkeit von den USA - aber nicht nur. lto ) - Manche Aufsätze und Urteile verschwinden irgendwann nach ihrer Veröffentlichung aus Datenbanken und Archiven. Warum das so ist und wie man mit solchen Texten zum Beispiel in der Hausarbeit umgeht, zeigt Roland Schimmel. mdw ) - Unwissenschaftliche und gänzlich falsche Beiträge zu Impfthemen landeten bei großen Plattformen wie Youtube oder Facebook oftmals weit oben bei den Treffern - nach erheblichem Druck wollen die Betreiber dies jetzt teils ändern: US-amerikanische Politiker und Werbekunden hatten die Konzerne teils stark kritisiert oder mit dem Entzug von Werbegeldern gedroht, wie wir berichtet haben. kokub ) - Ausländische Straftäter, vorzüglich aus dem osteuropäischen oder arabischen Raum, haben deutlich höhere Chancen in der Kronen Zeitung zu landen als Österreicher. Eine Spurensuche. Von Veronika Hribernik sz ) - Kritische Journalistinnen und Journalisten werden beschimpft, verhaftet, und getötet - auch in als sicher geltenden Ländern. Eine neue Medien-Allianz will verhindern, dass sich die Welt daran gewöhnt.Von Bastian Obermayer gue ) - Als "Mitglied der Chefredaktion" & zuletzt stilistischer Oberputzmeister der Meinungsseite tritt er zwar zurück, aber nur, um noch mehr Zeit & Raum zu haben, von nun an lustvoll in allen Publikationsmedien der SZ wöchentlich seine individuelle Kür zu laufen. Von Wolfram Schütte dlfk-audio ) - Hans Leyendecker ist einer der erfahrensten Investigativ-Journalisten Deutschlands. Seine Recherchen brachten Politiker und Wirtschaftsbosse zu Fall, deckten Parteispenden- und Korruptionsskandale auf. Sein Gottvertrauen ist für ihn "Puls seines Lebens". gue ) Francis Fukuyama untersucht in seinem neuen Buch "Identität" wie der Verlust der Würde unsere Demokratie gefährdet."Durch die Erweiterung und Universalisierung der Würde wird die private Suche nach dem Selbst zu einem politischen Projekt" Von Phillip D. Th. Knobloch - s. a. 9Punkt Ziemlich große Literatur gue ) - "Das Timbre des Sous'schen Erzählens ist mit Lakonik nur unzureichend charakterisiert. Es changiert zwischen Boulevard, Situationskomik und Ernsthaftigkeit. Leben als dauernder Aufbruch. Sous' Figuren sind Chaoten, Möchtegernanarchisten, Eigenbrötler oder von allem etwas, aber ohne die poliert-verkopfte Kauzigkeit, die einem beispielsweise bei Clemens J. Setz entgegenschlägt oder in den wohltemperiert gestrickten Erinnerungsmützchen eines Andreas Maier." Von Lothar Struck