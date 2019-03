Zitat des Tages

"Nenn mich nicht Walentin, du nennst ja auch nicht deinen Vater Water." (Karl Valentin)



(mdr) - Die Kolumne wird von Montag bis Freitag am späten Vormittag vom MDR publiziert



Christchurch, "Künstlerische Freiheit", Tragödienjournalismus

(6vor9) - von Lorenz Meyer

Vom 18. März 2019, 07:05 Uhr

(dlf) - In der heutigen Ausgabe geht es um den Tropensturm Idai im südlichen Afrika und die Wahl in der Slowakei. Im Fokus bleibt aber der islamfeindliche Terroranschlag in Christchurch.

(dra) für den 18.03.2019



Zum 90. Geburtstag von Christa Wolf

Christa Wolf & der Literaturstreit im vereinten Deutschland

Eine Dokumentation aus dem Jahr 1991 als Sonderausgabe in literaturkritik.de. Von Thomas Anz

oe.orf - Zeit-ton

Christian Wolff

New York, Zufall, Politik und Gelassenheit

Lesung und Gesprächzum 90. Geburtstag

Montag, 18.03.2019, 19:30 Uhr

Literaturhaus Berlin - Fasanenstraße 23

Nachdenken über Christa W.

Christoph Hein, Judith Schalansky und Ingo Schulze lesen aus Werken von Christa Wolf

Moderation: Lothar Müller



René Kalisky

Blumen im brüchigen Frühling -

(fk) - René Kalisky war ein belgischer Schriftsteller polnisch-jüdischer Herkunft. Ein Jahr vor seinem Tod 1981 veröffentlichte er das Bühnenstück "Falsch", in dem ein älterer Herr auf der Straße zusammenbricht und daraufhin in eine Welt gerät, in der Zeiten und Orte nicht mehr getrennt sind, aber die Individuen des familiären Umkreises unverändert bleiben. Elvira M. Gross hat sich die österreichische Erstaufführung im Wiener Theater Nestroy/Hamakom angesehen.



Auszeichnung

Michel Decar gewinnt Wortspiele-Preis 2019

(sz) - Michel Decar hat den Wortspiele-Preis für junge Literatur gewonnen. Decar, der als Dramatiker vor allem durch sein Stück "Philipp Lahm" bekannt wurde, las bei dem dreitägigen Wortspiele-Festival aus seinem Debütroman "Tausend deutsche Diskotheken". Dort erzählt er vom Privatdetektiv Frankie, der - einem Erpresser auf der Spur - durch die Szenediscos der Achtzigerjahre streift. In der Begründung der Jury heißt es: "Mit maximaler Lakonie erscheint dieser Frankie, ein schräger müder Nachfahre von den Hardboiled-Helden früherer Caper Novels. Doch Michel Decar belässt es nicht bei flotten Sprüchen. Trauer schwingt mit und leise Ironie, Wahrheit und Täuschung, Schein und Sein." Der Wortspiele-Preis ist mit 2000 Euro dotiert. Zusätzlich erhält Decar ein einmonatiges Aufenthaltsstipendium im Goethe-Institut Peking.



Zum 70. Geburtstag von Slavoj Žižek

Warum wir radikaler denken müssen

(dlfk) - Wir haben die Welt genug verändert, jetzt kommt es darauf an, sie besser zu interpretieren, sagt Slavoj Žižek. Mit Thesen wie diesen stellt der Philosoph Karl Marx auf den Kopf und provoziert Linke wie Konservative. Am 21. März wird er 70 Jahre alt.



Frankfurter Anthologie

Charles Baudelaire: "Exotischer Geruch"

(faz) - Baudelaires moderne, einfache Sprache bereitet Übersetzern oft Probleme. Ernst Fischer lässt das Wesentliche dieser Verse auch auf Deutsch erklingen. Von Wolfgang Matz



Mut zum Irrtum

Zum Tod von W.S. Merwin

(faz) - Wer im Alter zwischen sechzehn und zwanzig nicht riskiere, einen Narren aus sich zu machen, werde vermutlich kein Schriftsteller mehr, sagte W.S. Merwin. Jetzt ist der vielfach preisgekrönte Dichter gestorben. Von Jürgen Kaube



Zum Tod von Axel Bertram

Verschönerung des Alltagslebens

(dlfk) -Der bekannteste Gebrauchsgrafiker der DDR, Axel Bertram, ist am Samstag im Alter von 82 Jahren gestorben. Jeder hatte von ihm entworfene Münzen und Briefmarken in der Hand, ohne es zu wissen. "Er war praktisch immer da, aber wir kannten seinen Namen nicht."



