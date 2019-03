Aktualisiert

Der besondere Hörtipp

." (14.00 Uhr(zeit) - Das EU-Vorhaben richte sich nicht gegen Jugendliche, die lustige Videos hochladen wollen: Vertreter von Union und SPD verteidigten im Bundestag die umstrittene Reform. bb ) -"Die Reform ändert nichts an der Frage, was im Netz genutzt werden darf". Sind Blogs von der EU-Urheberrechtsreform bedroht? Was gilt für Plattformen, die von der - Neuregelung betroffen sind? Die meisten Buchblogger nutzen Cover oder Textstellen aus einem Buch - erlaubt oder nicht erlaubt? Und was ändert die Reform daran? Antworten von Jessica Sänger, Rechtsanwältin und Direktorin für europäische und internationale Angelegenheiten im Börsenverein. ci ) - Bei Berichten über Klima-Aktivisten zeigt sich: Wenn Journalisten heute für etwas brennen, dann dafür, ihren Lesern ihre eigene Weltanschauung zu vermitteln. Über die Haltung wird dann oft die kritische Distanz vergessen. Immerhin hat einer gerade vorbildhaft gezeigt, wie sich beides vereinbaren lässt. Von Nils Heisterhagen mee ) - Der Publizist Gabor Steingart hat sich am Donnerstag in seinem "Morning Briefing" mit der von ihm ausgemachten Beziehungskrise zwischen Medien und ihrem Publikum beschäftigt. Zu Gast im Podcast war der Medienwissenschaftler Norbert Bolz. Der ließ kein gutes Haar an der "Mainstream"-Presse in Deutschland. Die arbeite schließlich nur noch dafür, "die Welt vor dem Bösen zu retten". taz ) - Ob ZDF-Morgenmagazin oder WDR-Karneval: Störenfriede, die einfach auf die Bühne stürmen, sind nicht mutig, sondern respektlos. mw ) - Der afghanische Investigativjournalist Hassan Hakimy (33) befindet sich momentan auf Europareise. Bei seinem Zwischenstopp in der Schweiz sprach die MEDIENWOCHE mit ihm über Medienfreiheit in Afghanistan, Drohungen gegen ihn und zu den Flüchtlingen aus seinem Heimatland in Europa. dlf ) - Beleidigungen und Beschimpfungen - für viele Journalisten ist das Alltag im Internet. Aber müssen sie diese "Hate Speech" ertragen? Nach einem Gerichtsurteil in Österreich will "Spiegel"-Redakteur Hasnain Kazim stärker juristisch vorgehen - auch wenn seine Aussichten auf Erfolg in Deutschland gering sind.(v ice ) - Theresa Hannig wollte deutsche Sci-Fi-Autorinnen präsenter machen. Ein männlicher Wikipedia-Editor findet das "überflüssig" und "dubios" - und fordert die Löschung des Eintrags. bb ) - "Schluss mit dem Gender-Unfug!" fordert der Dortmunder "Verein Deutsche Sprache". 44.240 Personen haben den Aufruf bisher unterzeichnet. Völlig anderer Meinung ist die Schriftstellerin Nina George. Die Beirätin des PEN-Präsidiums und Beauftragte des Womens Writers Commitee des PEN-Zentrum Deuschland sieht im Widerstand gegen gendergerechte Sprache "ein Symptom für gelebte Misogynie". - s.a. 9PPunkt zeit ) - Das Videospiel "Rape Day" feiert sexuelle Gewalt, sein Entwickler fühlt sich missverstanden. Der Fall zeigt, wie unerträglich der Umgang mit Sex in Games noch immer ist. bb ) - Das Auswärtige Amt lädt Kinder und Jugendliche ein, für das E-Book-Projekt unter dem Motto "Freunde ohne Grenzen - Friends without frontiers", ihre Geschichten zu erzählen und die Texte bis zum 1. Juli einzureichen. Deutschlandfunk - PorträtGitarrist Jakob Bro - Nie in denselben Fluss steigenDer Gitarrist Jakob Bro aus Kopenhagen versteht sich auf improvisierte Hörfilme, eine Art Zeitlupenmusik in Pastelltönen. Seit er mit dem Bassisten Thomas Morgan und dem Drummer Joey Baron große Alben wie "Gefion" und "Streams" einspielte, sind die Drei ein unzertrennliches Team. Von Karl Lippegaus