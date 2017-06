Aktualisiert

." (12:00 Uhr mdr ) - Die Polizei soll zukünftig bei Messenger-Diensten wie WhatsApp, Telegram und Co. mitlesen und -hören können. Dazu soll der Deutsche Bundestag ( hier live ) die Strafprozessordnung ändern. Union und SPD haben schon signalisiert, dass sie das Gesetz beschließen wollen. Die Sicherheitsbehörden sehen darin einen notwendigen Schritt, Kritiker haben verfassungsrechtliche Bedenken und sehen eine Grenze überschritten. chip ) - Der Bundestag will am Donnerstagnachmittag ein Gesetz zur Überwachung von Messenger-Diensten wie WhatsApp verabschieden. breit ) - Überwachung politisch gewollt & dafür sorgt, dass sich Firmen mittlerweile um Privatsphärendesign bemühen. Aber der Reihe nach: mee ) - Das Interesse an dem, was in der Welt passiert, ist in Deutschland ausgesprochen hoch: Von den Erwachsenen mit Internetzugang lesen, hören und gucken 94 Prozent "mindestens mehrmals" in der Woche Nachrichten, 87 Prozent sogar täglich. Das sind Ergebnisse aus dem "Reuters Institute Digital News Survey 2017", wie das Hans-Bredow-Institut in Hamburg mitteilt, das die deutsche Teilstudie am Donnerstag veröffentlicht. sz ) - Die US-Netflix-Doku "Nobody Speak"belegt, wie sehr der Rechtsstreit zwischen Hulk Hogan und dem Klatschportaldurch Rache und Geld befeuert wurde. dlfk ) - Im Internet sind Chatprotokolle einer internen WhatsApp-Gruppe von AfD-Funktionären aus Sachsen-Anhalt geleakt worden. Darin fordert AfD-Landeschef André Poggenburg "Deutschland den Deutschen" und ein anderer will unserem Landeskorrespondenten "den Schlips enger ziehen". nzz ) - Die Medien stehen im Verdacht, mit der Publikation von Gewaltbildern dem Terrorismus Vorschub zu leisten. Diezeigt solche Bilder, stellt sie aber sorgfältig in den richtigen Kontext. von Peter Rásonyi 3sat-video ) - Der in der Türkei unter fragwürdigen Umständen inhaftierte Journalisterhält am 21. Juni den Journalistenpreis der Deutschen Zeitungen, den Theodor-Wolff-Preis 2017. Die Jury und das Kuratorium will mit dem Sonderpreis "im Geist von Theodor Wolff ein Zeichen für die Pressefreiheit" setzen, die in der Türkei und an vielen anderen Orten der Welt mit Füßen getreten werde. Gerade hat in Istanbul der Prozess gegen 17 regierungskritische Journalisten-Kollegen Yücels angefangen. Wir sprechen mit dem Geschäftsführer des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, Alexander Skipis, über die Türkei und die Pressefreiheit. dlfk ) - Verschwörungstheoretiker sehen die Welt so, wie sie tatsächlich ist. Zumindest behaupten sie das. Doch was unterscheidet einen Verschwörungstheoretiker eigentlich von einem Skeptiker mit gesundem Menschenverstand? Darüber wurde auf der Phil.Cologne diskutiert. - Michael Butter und Bernhard Pörksen im Gespräch mit Svenja Flaßpöhler dlfk ) - Erst seine fast schon königliche Inszenierung am Abend seines Wahlsieges, dann das Abschaffen der ausführlichen Statements nach Ministerratssitzungen - im Umgang des französischen Präsidenten mit den Medien sehen Manche den Versuch, die Darstellung seiner Politik zu kontrollieren. Oder ist es eine willkommene Abkehr von einer Skandalisierung der Berichterstattung? dlfk ) - Schlechte Arbeitsbedingungen für den akademischen Nachwuchs, intellektueller Kahlschlag dank Bachelor, kreuzbrave Studenten ohne kritisches Bewusstsein: Die Zustände an deutschen Unis seien bedrückend, sagt Politologe Peter Grottian. Der Protest sei überfällig ... dlfk audio ) - Ein Gedicht von Lene Morgenstern (03:30 Minu)Neues auf

--- und in eigener SacheWenn Sie über uns bestellen, helfen Sie uns, Ihnen unseren Service anzubieten.Liebe Leserin, lieber Leser, vielleicht haben Sie sich auch schon gefragt, wie es der Perlentaucher schafft, allein von Werbung zu leben? Eben weil es auch Sie gibt. Wir wollen uns nicht hinter Bezahlmauern verschanzen. Aber wir freuen uns, wenn Sie unsere Leistung freiwillig honorieren möchten. + Sie helfen uns auch, wenn Sie Ihre Bücher mit buecher.de in unserem Shop bestellen. Ideen für Buchgeschenke finden Sie hier . - Herzlich, Ihre PerlentaucherVideosLesungenDie Autoren-Plattform zehnseiten.de

2017 ist vieles ein bisschen andersAm 8. April 2017 begann die documenta 14 in Athen - nun zieht sie weiter nach Kassel.Mehr Effekt als künstlerischer Inhalt? dlfk ) - Der Kunstwissenschaftler Harald Kimpel blickt schon jetzt eher kritisch auf die Schau: Auf der documenta gebe es nichts zu lachen. dlfk ) - Enrique Vila-Matas verarbeitet in "Kassel. Eine Fiktion" seine eigenen Erfahrungen auf der documenta. Der bekennende Postmodernist spielt dabei großzügig mit den Identitäten seiner Figuren. Vollkommen überzeugt ist unser Rezensent von dem Roman aber nicht - mehr in der Bücherschau dlfk ) - "Die Kooperation mit der documenta ist enorm wichtig"(l dfk ) - Every Time A Ear di SounAtlas Radio | In the Woods There Is A Bird . . . | Speech | ALLGEGENWART | All Lives Matter From Slaveship to dlfk ) - Was es heißt, in einem Rohr zu leben dlfk ) - "Es reicht einfach nicht mehr aus, an einem Ort zu sein" dlfk ) - Beobachtungen aus Athen dlfk ) - Naeem Mohaiemens "Warten auf den nächsten Flug" dlfk ) - Das Parthenon der Bücher von der argentinischen Konzeptkünstlerin Marta Minujin ist ein Highlight der documenta 14. Es besteht aus Büchern, die weltweit auf den Zensurlisten von Regimen standen. Warum wurden diese Bücher verboten? ( Foto : (Deutschlandradio / Manfred Hilling) bb ) - Walther König versorgt die Kunstschau in Kassel fk ) - Zwischen der gewollten (Hyper-)Lebendigkeit der Hauptausstellung "Viva Arte Viva" und der zombiehaften Coolness von Anne Imhofs Performern im Deutschen Pavillon spiele sich nur wenig ab ... dlfk ) - Ein fester Wald: Kassel, die Brüder Grimm und Lösungen in der Kunst

mw ) - Hat das öffentlich-rechtliche TV-Modell ausgedient? Im Sport- und Unterhaltungsbereich sind die Zeichen der Machtverschiebung nicht zu übersehen: Pay-TV statt Free TV. Am Ende profitieren auch hier die Technologie-Konzerne wie Google, Facebook Amazon. Von Adrian Lobe mee ) - umstrittene Antisemitismus-Doku im Ersten - 5,73 Millionen den U21-Fußball 3sat-video ) - Es war ein Coup:präsentierte Für 24 Stunden stellte Dokumentation "Auserwählt und ausgegrenzt" frei ins Netz. Aus "historischer Verantwortung", wie es in Ton und Schrift hieß... Dass die Rechte für den Film bei Arte, bzw. dem WDR liegen, dieses juristische Risiko ging man bei Springer ein. Der Streit um die Doku und vor allem die Entscheidung von Arte, den ursprünglich vom Sender bestellten 90-Minuten-Film nicht ins Programm aufzunehmen, fand damit einen vorläifigen Höhepunkt. Dabei werden auch die vom WDR beanstandeten "handwerklichen Mängel" thematisiert. 3sat-Kulturzeit sprach mit der Schriftstellerin und Journalistin Mirna Funk.die Dokumentation nun am; im Anschluss gab es eine Diskussionssendung mit Sandra Maischberger... - Die TV-Autoren waren nicht eingeladen ... sz ) - Gibt es einen neuen Antisemitismus?, lautete die Frage in der Sendung "Maischberger". Der Streit darum glitt zuweilen ins Absurde ...siehe auch 9Punkt faz ) - Ein Gespräch mit Joachim Schroeder von Michael Hanfeld 15.06.2017. Der Arte-Chef Alain Le Diberder kritisierte, dass Sophie Hafner und Joachim Schröder für ihre Antisemitismus-Doku "Auserwählt und ausgegrenzt" nach Israel und in den Gaza-Streifen gegangen sind. Aber gerade das Kapitel über den Gaza-Streifen ist das beeindruckendste des Films. Und noch etwas: Wozu haben wir eigentlich einen deutsch-französischen Sender? dlfk ) - In der Rock- und der Popmusik spielt die Mundharmonika ein Schattendasein. Doch bei der amerikanischen Band Hazmat Modine ist das ganz anders. Sie tritt zur Ehrenrettung des kleinen Blasinstrumentes an.