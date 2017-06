Aktualisiert

." (13:15 Uhr dlf ) - Der Deutsche Kulturrat fordert die Einrichtung eines Bundeskulturministeriums.(s p ) - In Deutschland ist das Interesse an Nachrichten überdurchschnittlich groß - und das Vertrauen in Medien auch, zeigt eine Studie. Überraschend: Hauptnachrichtenquelle bleibt für die Mehrheit das Fernsehen. ejo ) - In den meisten Ländern vertrauen die Nutzer weiterhin klassischen Nachrichtenmedien mehr als den sozialen Medien. So lautet eines der zentralen Ergebnisse des sechsten Digital News Report, der heute vom Reuters Institute for the Study of Journalism an der University of Oxford veröffentlicht wurde. Von David Levy hei ) - Der Bundestag hat einen Gesetzentwurf beschlossen, wonach Urteilsverkündungen der obersten Bundesgerichte über Internet und Fernsehen übertragen werden dürfen. Auch für mündliche Verhandlungen kommen neue Regeln. 3sat-video ) -Husch Josten hat früher auch als Journalistin gearbeitet, auch in Grossbritannien und Frankreich - und sie kennt diesen Auftrag, aus einem schlimmen Vorfall eine sogenannte gute Story zu machen. Wie müssen Terroranschläge wie diese Woche in den Medien erzählt sein, damit die Medien nicht vom Terror "profitieren" und noch on top Ängste schüren? pds ) - Letzte Woche schrieb die Wirtschaftswoche, eine Studie von mir würde zeigen, dass Russia Today Deutsch (RT-Deutsch) auf Facebook die einflussreichste deutsche Nachrichtenseite sei. - Das ist so leider Unfug ... und diese Information hat sich dann etwas verselbstständigt - Man kann aber einiges lernen an diesem Fall: dlfk ) - Die Datenschutzbeauftragte von Schleswig-Holstein, Marit Hansen, wirft der Bundesregierung Versäumnisse bei der Ausarbeitung des Gesetzes zur Online-Überwachung vor. Viele Fragen, die das Bundesverfassungsgericht schon gestellt hat, seien überhaupt nicht beantwortet, sagte Hansen im Dlf. - dlfk ) - Wir geben immer mehr Entscheidungen an Maschinen ab. Aber wer ist dann verantwortlich, wenn etwas außer Kontrolle gerät? Auf der Jahrestagung diskutierte der Ethikrat Fragen rund um autonome Systeme, die nicht leicht zu beantworten sind - u. a. mit Statements von Julian Nida-Rümelin & Thea Dorn dlf ) - Sondersendungen, Live-Schalten, Dokumentationen - zum Tod von Altkanzler Helmut Kohl wurden tagelang die Programme geändert und Sonderseiten aufgelegt. Unsere Kolumnistin fühlte sich gar in einer "Kohl-Matrix". Von Silke Burmester nt ) - Ersan Mondtag assoziiert in den Münchner Kammerspiele zum NSU"Second Exile" von Oliver Frljić in Mannheim nt ) - Bei den Mannheimer Schillertagen misst Oliver Frljić das eigene Lebendrama der doppelten Flucht an Ensemble-Geschichten dlfk ) - Vor 100 Jahren hielt die Fotografie Einzug in die Zeitungen. Verbunden sind damit eines der ersten Paparazzi-Bilder des abgedankten Kaisers und Fotos, die mit Tusche und Schere nachbearbeitet wurden. Das Deutsche Historische Museum in Berlin zeigt eine lohnende Ausstellung darüber. 3sat-video ) - Fernweh - die Lust auf Reisen in andere Welten. Bald ist wieder Reisezeit. Bis dahin schwelgen wir in Erinnerungen an unsere letzten Reisen. Ganz einfach, am Handy. Wie sich die Reisefotografie jenseits von Schnappschüssen in den letzten 100 Jahren entwickelt hat, zeigt jetzt die Ausstellung "Die fotografierte Ferne" in der Berlinischen Galerie - Museum für moderne und zeitgenössische Kunst bb ) - Müssen es Cocktails für "Mädels" und Grillideen für "Kerle" sein, für Mädchen rosafarbene Cover mit Elfen und für Jungen blaue mit Autos? boersenblatt.net hat Buchhändlerinnen dazu befragt, wie sie mit dem Thema Gendermarketing umgehen - nachdem ein Beitrag in unserem jüngsten Spezial Essen & Trinken für heftige Diskussionen gesorgt hatte, online und am Redaktionstisch. dlfk ) - Wie es dazu kam, dass wir immer mehr Dinge besitzen wollen, zeigt der Historiker Frank Trentmann in "Herrschaft der Dinge". Ausführlich zeigt er das Dilemma des Konsums auf: Triebfeder des Fortschritts einerseits, andererseits Verursacher einer Wegwerfgesellschaft. - mehr hier Neues auf

Am 8. April 2017 begann die documenta 14 in Athen - nun zieht sie weiter nach Kassel.Mehr Effekt als künstlerischer Inhalt? dlfk ) - Der Kunstwissenschaftler Harald Kimpel blickt schon jetzt eher kritisch auf die Schau: Auf der documenta gebe es nichts zu lachen. dlfk ) - Enrique Vila-Matas verarbeitet in "Kassel. Eine Fiktion" seine eigenen Erfahrungen auf der documenta. Der bekennende Postmodernist spielt dabei großzügig mit den Identitäten seiner Figuren. Vollkommen überzeugt ist unser Rezensent von dem Roman aber nicht - mehr in der Bücherschau dlfk ) - "Die Kooperation mit der documenta ist enorm wichtig"(l dfk ) - Every Time A Ear di SounAtlas Radio | In the Woods There Is A Bird . . . | Speech | ALLGEGENWART | All Lives Matter From Slaveship to dlfk ) - Was es heißt, in einem Rohr zu leben dlfk ) - "Es reicht einfach nicht mehr aus, an einem Ort zu sein" dlfk ) - Beobachtungen aus Athen dlfk ) - Naeem Mohaiemens "Warten auf den nächsten Flug" dlfk ) - Das Parthenon der Bücher von der argentinischen Konzeptkünstlerin Marta Minujin ist ein Highlight der documenta 14. Es besteht aus Büchern, die weltweit auf den Zensurlisten von Regimen standen. Warum wurden diese Bücher verboten? ( Foto : (Deutschlandradio / Manfred Hilling) bb ) - Walther König versorgt die Kunstschau in Kassel fk ) - Zwischen der gewollten (Hyper-)Lebendigkeit der Hauptausstellung "Viva Arte Viva" und der zombiehaften Coolness von Anne Imhofs Performern im Deutschen Pavillon spiele sich nur wenig ab ... dlfk ) - Ein fester Wald: Kassel, die Brüder Grimm und Lösungen in der Kunst dlfk ) - Ursendung: Der in New York ansässige Künstler und Komponist Aki Onda hat den Geist des verstorbenen koreanischen Künstlers Nam June Paik per Radioübertragung beschworen. dlf ) - Bunt gekleidete Menschen bewegen sich in Zeitlupe durch ein altes Kasseler Postamt. Ihre Körper werden zu Skulpturen, verschmelzen mit dem Raum. In ihrer documenta-Arbeit "Staging" spielt die New Yorker Künstlerin Maria Hassabi mit der Aufmerksamkeit der Ausstellungsbesucher. dlf ) - Ein schlichtes Kleid, dazu ergonomische Schuhe: "Yugoform" nennt die serbische Künstlerin Irena Haiduk die Kleidung, die sie auf der documenta zum Kauf anbietet - eine bequeme Uniform für die arbeitende Frau und Teil ihrer documenta-Arbeit "Seductive Exacting Realism".xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Hörfunkgespräch mit Barbara Engelbach, Kuratorin der Ausstellung: "Kunst ins Leben! Der Sammler Wolfgang Hahn und die 60er-Jahre" im Museum Ludwig in Köln, 24.06. - 24.09. - Eröffnung: 23.06., 19 Uhr (07:01 Min)." (Abb. Ausstellungsankündigung - George Brecht"The Book of the Tumbler on Fire, Volume I, Chapter VIII, Page 3, Footnote 19, 1969, Holz lackiert, Regenschirm, Lampe, 85 x 115 x 110 - Foto mit freundlicher Genehmigung von mumok 3sat-video ) - Vor 50 Jahren wurde die San Francisco Bay Area zum Epizentrum der aufkeimenden Hippie-Bewegung. Tausende junge Leute kamen zusammen, hörten Musik, rauchten Marihuana, experimentierten mit LSD und träumten von einer anderen Gesellschaft. Der Begriff "Summer of Love" entstand. Was war das Besondere daran? "Kulturzeit"-Redakteur Cornelius Janzen ist für uns nach San Francisco gereist - auf den Spuren eines amerikanischen Mythos. Deutschlandradio Kultur - Literatur als CollageRor Wolf, Raoul Tranchirer & wie man Wirklichkeit für unerschrockene Leser trefflich tranchiert. Von Thomas Stölzel (Wdh. v. 27.12.2005) - Hör- und TV-Tipps (mit Videos)& noch mehr unter TV/Radio gue ) - Mit über 200 Autoren & 450 Leseterminen - s. a die Veranstaltungshinweise