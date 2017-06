+

" ( fr ) - Am Montag findet im Bundestags-Rechtsausschuss die vielleicht entscheidende Anhörung zu Maas' Netz-Gesetz statt. Der Deutsche Richterbund stellt sich hinter den Justizminister, Reporter ohne Grenzen ist dagegen. djv ) - Über 6000 Lobbyisten sind in Berlin aktiv, auf einen Abgeordneten kommen damit rund zehn von ihnen. Doch welchen Einfluss haben sie genau auf die Ministerien? turi2 ) - Großes Paket gegen Propaganda: Google stellt via "Financial Times" umfangreiche Pläne vor, die insbesondere YouTube von Hass und Terror-Propaganda säubern sollen. dlfk ) - Reden, ohne etwas zu sagen: Kaum eine Berufsgruppe hat das so perfektioniert wie unsere Politiker. Oder etwas so auszudrücken, dass es nicht verstanden wird - beziehungsweise nicht verstanden werden kann oder soll. Steckt dahinter vielleicht ein System? Von Ralph Gerstenberg dlfk-audio ) - Gespräch mit Joachim Huber, redakteurbeim tagesspiegel sp ) - Die internationale Presse würdigt Helmut Kohl vor allem als großen Staatsmann - und bezeichnet ihn unter anderem als "Eisernen Kanzler", "Bonvivant" und "netten Strickjackenträger aus Germany". taz ) - Die Titelseite der taz zum Tod von Helmut Kohl wird als respektlos kritisiert. In der Tat: Sie ist in diesem Fall missglückt. hb-€ ) - Helmut Kohl teilte die journalistische Welt in Gut und Böse auf. Politisch konnte er sich auf die Chefs von Verlagen und Sendern verlassen. Das Netzwerk hielt - und bescherte der Republik etwa das Privatfernsehen. Von Hans-Jürgen JakobsBild bild ) - Bild macht seine heutige Print- und Online-Ausgabe mit einem exklusiven Foto auf - der offenbar letzten Aufnahme von Helmut Kohl und seiner Frau Maike Kohl-Richter. Das Foto stammt von Kohls 87. Geburtstag am 3. April, der Fotograf ist ein alter Bekannter: Kai Diekmann. sp ) - Von der Wende bis zur Kanzlerdämmerung sp ) - Kein anderer Kanzler wurde so gern, so oft und so hämisch karikiert wie Helmut Kohl. Den Dauerspott ertrug er mit stoischer Gelassenheit - und schlug daraus geschickt Kapital. Von Christoph Gunkel dlfk-audio ) - Interiew mit Ingo Schulze (06:34 Min) sp ) - Aufruf zum zivilen Ungehorsam: Trump-Gegner feiern politische Ideen aus dem 19. Jahrhundert. Was tatsächlich an ihnen dran ist, untersucht ein neues Buch über den amerikanischen Eremiten Henry David Thoreau. - dlfk ) - Upton Sinclair ist der große Gesellschaftskritiker der amerikanischen Literatur. Jetzt wurde sein Klassiker "Boston" neu übersetzt. Darin geht es um die Todesurteile gegen zwei italienische Anarchisten. Sinclairs Kapitalismuskritik ist auch heute aktuell. Von Maike Albath - dlfk ) - ...und ein Ritt durch Peter Sloterdijks eigenes Schaffen: In "Nach Gott" stellt der Philosoph zahlreiche ältere Texte zusammen, die sich mit der Frage nach dem Subjekt zwischen Glaube und Skepsis befassen.Neues auf

Wenn Sie über uns bestellen, helfen Sie uns, Ihnen unseren Service anzubieten.Liebe Leserin, lieber Leser, vielleicht haben Sie sich auch schon gefragt, wie es der Perlentaucher schafft, allein von Werbung zu leben? Eben weil es auch Sie gibt. Wir wollen uns nicht hinter Bezahlmauern verschanzen. Aber wir freuen uns, wenn Sie unsere Leistung freiwillig honorieren möchten. + Sie helfen uns auch, wenn Sie Ihre Bücher mit buecher.de in unserem Shop bestellen. Ideen für Buchgeschenke finden Sie hier . - Herzlich, Ihre PerlentaucherVideosLesungenDie Autoren-Plattform zehnseiten.de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx fr ) - Berichten zufolge wird gegen Donald Trump wegen Justizbehinderung ermittelt. Der Anwalt des US-Präsidenten widerspricht nun diesen Berichten. fr ) - US-Präsident Donald Trump findet sein Gesetz zur Gesundheitsreform plötzlich "mies". Dadurch bekommen mehrere Abgeordnete Probleme.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx2017 ist vieles ein bisschen andersAm 8. April 2017 begann die documenta 14 in Athen - nun zieht sie eiter nach Kassel.Mehr Effekt als künstlerischer Inhalt? dlfk ) - Der Kunstwissenschaftler Harald Kimpel blickt schon jetzt eher kritisch auf die Schau: Auf der documenta gebe es nichts zu lachen. dlfk ) - Enrique Vila-Matas verarbeitet in "Kassel. Eine Fiktion" seine eigenen Erfahrungen auf der documenta. Der bekennende Postmodernist spielt dabei großzügig mit den Identitäten seiner Figuren. Vollkommen überzeugt ist unser Rezensent von dem Roman aber nicht - mehr in der Bücherschau dlfk ) - "Die Kooperation mit der documenta ist enorm wichtig"(l dfk ) - Every Time A Ear di SounAtlas Radio | In the Woods There Is A Bird . . . | Speech | ALLGEGENWART | All Lives Matter From Slaveship to dlfk ) - Was es heißt, in einem Rohr zu leben dlfk ) - "Es reicht einfach nicht mehr aus, an einem Ort zu sein" dlfk ) - Beobachtungen aus Athen dlfk ) - Naeem Mohaiemens "Warten auf den nächsten Flug" dlfk ) - Das Parthenon der Bücher von der argentinischen Konzeptkünstlerin Marta Minujin ist ein Highlight der documenta 14. Es besteht aus Büchern, die weltweit auf den Zensurlisten von Regimen standen. Warum wurden diese Bücher verboten? ( Foto : (Deutschlandradio / Manfred Hilling) bb ) - Walther König versorgt die Kunstschau in Kassel fk ) - Zwischen der gewollten (Hyper-)Lebendigkeit der Hauptausstellung "Viva Arte Viva" und der zombiehaften Coolness von Anne Imhofs Performern im Deutschen Pavillon spiele sich nur wenig ab ... dlfk ) - Ein fester Wald: Kassel, die Brüder Grimm und Lösungen in der Kunstxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dlfk ) - Der Komponist Dmitri Kourliandski steht für eine rabiate, explizit politische Form des jungen Musiktheaters in Russland. Nun hat seine Oper "Octavia. Trepanation" beim Holland Festival in Amsterdam Premiere gefeiert. Das Ergebnis ist ein Spiel aus Leichtigkeit, Pathos und Botschaft. Hör- und TV-Tipps (mit Videos)& noch mehr unter TV/Radio gue ) - Mit über 200 Autoren & 450 Leseterminen