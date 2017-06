+

." ( wuv ) - Weltweit soll Onlinewerbung 2017 erstmals lineares Fernsehen als umsatzstärksten Kanal ablösen. Nur deutsche Werber stecken noch mehr Geld in TV - trotz schlechtem Umfeld."Wir können mehr tun, als nur ein Plakat aufzuhängen!" bb ) - Auf den Buchtagen Berlin hat sich die Interessengruppe (IG) Meinungsfreiheit im Börsenverein des Deutschen Buchhandels gegründet. Zu ihren Sprechern wählten die 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der konstituierenden Sitzung den Verleger Christoph Links (Ch. Links Verlag) und den Buchhändler Michael Lemling (Buchhandlung Lehmkuhl, München). mee ) - Der Spiegel hat offenbar ein Problem mit seinen Innovationen. NRW-Teil - eingestellt. Spiegel Classic - Aus nach einer Nummer. Spiegel Fernsehen - beim Markttest durchgefallen. Spiegel Daily - angeblich schleppender Verkauf. Jetzt wird eine Beilage für Luxus-Lifestyle angekündigt. Dem Spiegel droht mit seiner Innovations-Offensive das multiple Scheitern, weil die Macher zu verkennen scheinen, was Der Spiegel im Kern ist: ein Nachrichtenmagazin. dlfk ) - Al Jazeera war angesehen: Der Sender gab Unterdrückten eine Stimme und setzte den klinischen Kriegsbildern der USA etwas entgegen. Und heute? Vom Vorzeige-Journalismus ist nicht viel über. Das hat viel mit dem Geldgeber zu tun: dem Emirat Katar. welt ) - Filmemacher verklagten die Plattform, weil ein Nutzer dort eine ARD-Doku hochlud. Die Richter gaben den Produzenten nun recht. YouTube muss bei solchen Urheberrechtsbeschwerden tätig werden. fl ) - Populismus: Was ist das eigentlich? Und wie, um Himmels Willen, funktioniert Populismus im Netz?Berechtigte Frage! Wir erleben das eigentlich jeden Tag und wollen es mal an einem kleinen Beispiel anfassbar machen. Populismus kann im Großen wirken. Oder auch im Kleinen. Denn damit jede missliebige Idee sofort in eine Schublade passt, bevor jemand nachfragt, muss man ein gemeinsames Narrativ schreiben - es ist Co-Creation in Reinform. von Gerald Hensel bb ) - Im November findet die vierte Woche unabhängiger Buchhandlungen (WUB) statt. Zum Auftakt am 4. November haben sich die Veranstalter eine besondere Aktion ausgedacht: Autoren stehen in ihren Lieblingsbuchhandlungen an der Kasse. dlfk ) - Ein Fehlgriff der von Feuilletonisten zusammengestellten NDR-Bestenliste "Sachbücher des Monats" sorgte für einige Aufregung. Ein Jurymitglied hatte ein rechtsextremes Buch empfohlen. Andere in der Jury, wie der Politologe Herfried Münkler, ärgern sich und fühlen sich regelrecht als Geisel genommen. mw ) - auf der Sachbuchliste taz ) - Die britische Zeitung muss sparen. Umziehen in eine günstigere Lage wollte man nicht. Stattdessen wird das Format verkleinert. dlfk ) - "Woodstock" im Jahr 1969 gilt als DAS Hippie- und Musikfestival. Doch bereits zwei Jahre früher, vom 16. bis 18. Juni 1967, fand in der Nähe von San Francisco das "Monterey International Pop Festival" statt. Einige Stars wie Janis Joplin, The Who und Jimi Hendrix starteten hier ihre Weltkarriere. Und das Festival gilt als das erste große Popfestival. dlfk ) - Zum Tod von Anita Pallenberg tages ) -Dokumentarfilmer Stephan Lamby ermuntert ARD und ZDF, alle verfügbaren Wege zum Zuschauer zu nutzen. Der Spaß hört für ihn dann auf, wenn Youtuber mit den Werken anderer Werbegelder kassieren wollen. nt ) - Magz Barrawasser erzählt am Schauspiel Essen die Geschichte der russischen Punk-Frauen sp ) - Übten Arte und WDR Zensur, als sie entschieden, eine Dokumentation über Antisemitismus nicht auszustrahlen? Kaum - der Film hat schlicht handwerkliche Mängel. Die Lösung von Bild.de, ihn unfertig doch zu zeigen, ist keine. Man-Booker-Preis für David Grossman dlf ) - Der 63-jährige wurde gestern Abend in London für seinen Roman "Kommt ein Pferd in die Bar" geehrt.AmbitionierterDrahtseilakt sp ) - "David Grossman hat sich an einem ambitionierten Drahtseilakt von einem Roman versucht - und er hat ihn spektakulär gemeistert", sagte Nick Barley, Vorsitzender der fünfköpfigen Jury. "Jeder Satz zählt, jedes Wort ist wichtig in diesem herausragenden Beispiel der Fertigkeiten des Autors." - s. a. die Bücherschau dlf ) - Der Südsudan verweigert mehreren ausländischen Journalisten die Verlängerung oder Ausstellunge eines Visums. dlfk ) - Wo das Primat der Arbeit von dem der Pflege und Sorge abgelöst wurde, die Arbeit von Maschinen besorgt wird, haben sich die alten Verteilungskämpfe erledigt. In der Gartenrepublik spielen Steuer- und Finanzpolitik ebenso wenig eine Rolle wie Sozialpolitik. ltk ) - Von Wulf SegebrechtNeues auf

--- und in eigener SacheWenn Sie über uns bestellen, helfen Sie uns, Ihnen unseren Service anzubieten.Liebe Leserin, lieber Leser, vielleicht haben Sie sich auch schon gefragt, wie es der Perlentaucher schafft, allein von Werbung zu leben? Eben weil es auch Sie gibt. Wir wollen uns nicht hinter Bezahlmauern verschanzen. Aber wir freuen uns, wenn Sie unsere Leistung freiwillig honorieren möchten. + Sie helfen uns auch, wenn Sie Ihre Bücher mit buecher.de in unserem Shop bestellen. Ideen für Buchgeschenke finden Sie hier . - Herzlich, Ihre PerlentaucherVideosLesungenDie Autoren-Plattform zehnseiten.de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxUS-Sonderermittler Mueller ermitteltnun gegen Trump persönlich sp ) - Neue Wende in der Russlandaffäre: Laut US-Medien wird nun auch gegen Donald Trump persönlich ermittelt. Sonderermittler Mueller prüft Vorwürfe der versuchten Einflussnahme auf die JustizUmstrittene Hotelgeschäftexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx2017 ist vieles ein bisschen andersAm 8. April 2017 begann die documenta 14 in Athen - nun zieht sie eiter nach Kassel.Mehr Effekt als künstlerischer Inhalt? dlfk ) - Der Kunstwissenschaftler Harald Kimpel blickt schon jetzt eher kritisch auf die Schau: Auf der documenta gebe es nichts zu lachen. dlfk ) - Enrique Vila-Matas verarbeitet in "Kassel. Eine Fiktion" seine eigenen Erfahrungen auf der documenta. Der bekennende Postmodernist spielt dabei großzügig mit den Identitäten seiner Figuren. Vollkommen überzeugt ist unser Rezensent von dem Roman aber nicht - mehr in der Bücherschau dlfk ) - "Die Kooperation mit der documenta ist enorm wichtig"(l dfk ) - Every Time A Ear di SounAtlas Radio | In the Woods There Is A Bird . . . | Speech | ALLGEGENWART | All Lives Matter From Slaveship to dlfk ) - Was es heißt, in einem Rohr zu leben dlfk ) - "Es reicht einfach nicht mehr aus, an einem Ort zu sein" dlfk ) - Beobachtungen aus Athen dlfk ) - Naeem Mohaiemens "Warten auf den nächsten Flug" dlfk ) - Das Parthenon der Bücher von der argentinischen Konzeptkünstlerin Marta Minujin ist ein Highlight der documenta 14. Es besteht aus Büchern, die weltweit auf den Zensurlisten von Regimen standen. Warum wurden diese Bücher verboten? ( Foto : (Deutschlandradio / Manfred Hilling) bb ) - Walther König versorgt die Kunstschau in Kassel fk ) - Zwischen der gewollten (Hyper-)Lebendigkeit der Hauptausstellung "Viva Arte Viva" und der zombiehaften Coolness von Anne Imhofs Performern im Deutschen Pavillon spiele sich nur wenig ab ... dlfk ) - Ein fester Wald: Kassel, die Brüder Grimm und Lösungen in der Kunstxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx video ) - Olli Dittrich persifliert das öffentlich-rechtliche Fernsehen, indem er durch ein außerordentlich liebevoll ausgestattetes Museum dieses Fernsehens führt. pt ) - Der Arte-Chef Alain Le Diberder kritisierte, dass Sophie Hafner und Joachim Schröder für ihre Antisemitismus-Doku "Auserwählt und ausgegrenzt" nach Israel und in den Gaza-Streifen gegangen sind. Aber gerade das Kapitel über den Gaza-Streifen ist das beeindruckendste des Films. Und noch etwas: Wozu haben wir eigentlich einen deutsch-französischen Sender? Von Thierry Chervel.