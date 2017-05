09.06.

Denis Scheck in der Villa Esche in Chemnitz über Jane Austens "Vernunft & Gefühl" aus Anlass ihres 200. Todestages (18.07.)

23.06. - Köln, Rather Bücherstube

25.06. - Köln, Lit. in den Häusern der Stadt

26.06. - Bochum, Janssen Buchhandlung

06.07. - Leverkusen, Buchhandlung Gottschalk

13.07. - München, Literaturhaus

14.07. - Elmau, Schloss Elmau

04.09. - Wittlich, Kultur- und Tagungsstätte Synagoge

26.11. - Waltrop, Hof Neugebauer

27.11. - Nordhorn, Stadtbibliothek

01.12. - Hannover, Buchhandlung Decius

11.12. - Hamm, Bucerius Saal

s. a. Holly Ivins: "Jane Austen. Eine Entdeckungsreise durch ihre Welt" - mehr hier + mehr über Jane in Austen in der Bücherschau







18.06.

Tim Krohn liest aus

"Herr Brechbühl sucht eine Katze"

in Neuhausen am Rheinfall und am ...

25.06. - Klöntal

















27.06.

19:30 Uhr - in Frankfurt

Marcel Beyer und Jürgen Becker

"Das blindgeweinte Jahrhundert"

mehr in der Bücherschau















28.06.

19:30 Uhr - in Wiesbaden

Jürgen Becker liest aus "Aus der Kölner Bucht"

mehr hier























29.06.

Schreiber vs. Schnieder

auf Lesereise in Schönenwerd

























11.07.

19:30 Uhr - Köln

Buchpräsentation von Jürgen Beckers

"Graugänse über Toronto" - mehr hier

Anlässlich seines 85. Geburtstags - mehr hier















+++ Ausstellungen +++



Bis 03.09.

Zum 125-jährigen Bestehen gibt es mehreren Ausstellungen