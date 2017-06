Hinweis

" (12:55 Uhr dlf ) - Der Südsudan verweigert mehreren ausländischen Journalisten die Verlängerung oder Ausstellunge eines Visums. mee ) - Die AGOF hat ihre Reichweitenanalyse für den März veröffentlicht. Offensichtlichste Veränderung: Die Welt überholt Spiegel Online. In einem von Verlusten geprägten Monat, macht das Springer-Angebot eine Position gut, während das Web-Portal des Hamburger Nachrichtenmagazins gleich zwei Plätze verliert. tages ) - Das Urheberrecht in der Wissenschaft soll vereinfacht werden. Jetzt streitet die Union über die Reform: Rechtsexperten drängen auf weitere Änderungen zugunsten der Verlage, Wissenschaftsexperten verteidigen den Gesetzentwurf. brp ) - Er hatte keinen leichten Stand: Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) wurde auf den Buchtagen in Berlin mit höflichem Applaus empfangen, musste aber harsche Kritik an seinem Gesetzentwurf für das neue Wissenschaftsurheberrecht (UrhWissG) einstecken. Die Hauptpunkte: die geplante pauschale Vergütung und der 15%-Basiszugang für wissenschaftliche Publikationen. dlfk ) - Von Computern erstellte Texte werden immer besser. Doch sie reduzieren die Welt zu bloßen Fakten. Zur sinnlichen Erfassung der Welt braucht es aber gerade die Unschärfe und die Interpretation. Nur so ist gesellschaftliche Entwicklung möglich, sagt Klaus Weinert. dlfk ) - Bundesinnenminister Thomas de Maizière fordert, dass Sicherheitsbehörden auf Inhalte bei Whatsapp zugreifen können - wie bei SMS und Telefonaten. Constanze Kurz vom Chaos Computer Club nennt diese Argumentation "hanebüchen" und warnt vor den Folgen für die IT-Sicherheit. bb ) - VG Wort, Bildungs- und Wissenschaftsschranke, Nichtbevollmächtigung des Börsenvereins beim Verhandeln und Aufstellen von gemeinsamen Vergütungsregeln - beim Treffen der Verleger auf den Buchtagen in Berlin standen einmal mehr die Rechtsthemen im Fokus. ( cj ) - Die analoge Medienwelt ist beinahe endgültig tot. Sagt die neue PWC-Studie"Media Outlook". So banal, so einfach, so nachvollziehbar. Und trotzdem klaffen beim Thema Digitalisierung zwischen Theorie und Praxis in Deutschland immer noch himmelweite Unterschiede ... von Christian Jakubetz taz ) - Dieser Beitrag gibt Ihnen als Leser etwas, das Sie sich schon immer gewünscht haben: eine exakte Zeitangabe, wie lange Sie für die Lektüre brauchen mo ) - Journalistisches Bildmaterial hat den Anspruch, Wirklichkeit möglichst unverzerrt darzustellen. Doch was, wenn Bilder gar nicht zeigen, was ist? Im Interview verrät Malte Zeller, der zum 1. Juli die Leitung der Spiegel-Bilddokumentation übernimmt, worauf es beim visuellen Fact-Checking ankommt. sp ) - Von Thailand aus sollen drei Chinesen Klickbetrug im großen Stil betrieben haben. In ihrem Versteck wurden Zimmer voller iPhones und Hunderttausende Sim-Karten gefunden. sp ) - Seit vier Monaten ist Deniz Yücel in der Türkei in Haft, jetzt durfte der deutsche Botschafter ihn erstmals besuchen. Der Journalist wisse, dass er nicht vergessen werde. ejo ) - Medien geraten nach Terroranschlägen regelmäßig in die Kritik, weil sie zu oberflächlich und spekulativ berichten. Journalisten sollten vor allem die komplexen Hintergründe der Anschläge erklären anstatt vereinfachte Stereotypen zu wiederholen von Philip Seib.(wdr3) - Vor 150 Jahren erschien "Das Kapital", das Hauptwerk von Karl Marx. Bei der Philcologne 2017 sprechen Jürgen Wiebicke, Werner Borgers, Mathias Greffrath, Ulrike Herrmann und Michael Quante über die Aktualität von Marx. dlfk-audio ) - Gespräch mit Mathias Greffrath (07:39 Min) dlfk ) - Politik und Fake News, Sex und Luther, Kunstmarkt und Kapitalismus sind Themen der phil.Cologne, die immer mehr Besucher anlocken. Nach den Worten des Philosophen Stefan Gosepath ist seine Disziplin von der eigenen Renaissance selbst überrascht. Er sagte im Dlf, deutsche Philosophen verließen gerade ihren Elfenbeinturm und stießen auf neue öffentliche Räume. dlfk ) - Der Autor des umstrittenen Buches "Finis Germania", Rolf Peter Sieferle, galt eigentlich als ernsthafter Wissenschaftler. "Finis Germania" erschien posthum und es beschädige Sieferles Lebenswerk, meint Gustav Seibt. Die Autoren-Plattform zehnseiten.de dlfk ) - Seinerzeit hielt man Henry David Thoreau mit seiner Liebe zur Einfachheit und Natur für naiv und vermutlich etwas durchgeknallt. Heute wird der US-Schriftsteller, dessen Geburtstag sich bald zum 200. Mal jährt, wie ein Heiliger verehrt. Und seine Bücher sind so aktuell wie nie." (Klappentext)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sp ) - 190 Abgeordnete reichen Klage gegen Trump ein sp ) - Justizminister Sessions vor dem Senat sp ) -US-Regierung kassiert weitere Schlappe vor Gericht faz ) - Ehrliche Begeisterung oder Lobhudelei? Das erste Treffen von Donald Trumps komplettem Kabinett nimmt vor laufenden Kameras einen ungewöhnlichen Verlauf.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx2017 ist vieles ein bisschen andersAm 8. April 2017 begann die documenta 14 in Athen - nun zieht sie eiter nach Kassel. dlfk ) - Der Kunstwissenschaftler Harald Kimpel blickt schon jetzt eher kritisch auf die Schau: Auf der documenta gebe es nichts zu lachen. dlfk ) - Enrique Vila-Matas verarbeitet in "Kassel. Eine Fiktion" seine eigenen Erfahrungen auf der documenta. Der bekennende Postmodernist spielt dabei großzügig mit den Identitäten seiner Figuren. Vollkommen überzeugt ist unser Rezensent von dem Roman aber nicht - dlfk ) - "Die Kooperation mit der documenta ist enorm wichtig"(l dfk ) - Every Time A Ear di SounAtlas Radio | In the Woods There Is A Bird . . . | Speech | ALLGEGENWART | All Lives Matter From Slaveship to dlfk ) - Was es heißt, in einem Rohr zu leben dlfk ) - "Es reicht einfach nicht mehr aus, an einem Ort zu sein" dlfk ) - Beobachtungen aus Athen dlfk ) - Naeem Mohaiemens "Warten auf den nächsten Flug" dlfk ) - Das Parthenon der Bücher von der argentinischen Konzeptkünstlerin Marta Minujin ist ein Highlight der documenta 14. Es besteht aus Büchern, die weltweit auf den Zensurlisten von Regimen standen. Warum wurden diese Bücher verboten? ( Foto : (Deutschlandradio / Manfred Hilling) bb ) - Walther König versorgt die Kunstschau in Kassel fk ) - Zwischen der gewollten (Hyper-)Lebendigkeit der Hauptausstellung "Viva Arte Viva" und der zombiehaften Coolness von Anne Imhofs Performern im Deutschen Pavillon spiele sich nur wenig ab ... dlfk ) - Ein fester Wald: Kassel, die Brüder Grimm und Lösungen in der Kunstxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sp ) -Auf der Riesenbühne nur diese junge Frau mit Gitarre: Tracy Chapman wurde am 11. Juni 1988 aus dem Nichts zum Weltstar. Hier erzählt sie vom Londoner Soli-Konzert für Nelson Mandela - und was dann geschah. gue ) - Mit über 200 Autoren & 450 Leseterminen