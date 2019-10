Verlag ist größter Anteilseigner

Springer hält mehr Anteile als gedacht an Steingarts Firma ) - Im kommenden Jahr will Gabor Steingart mit seinem Unternehmen Media Pioneer ein eigenes, journalistisches Angebot aufziehen. Mit dabei ist auch Axel Springer. Nun ist bekannt geworden, dass der Verlag deutlich mehr Anteile am Unternehmen hält als zunächst behauptet wurde. dwdl

Perlentaucher-Buchladen

Titelseiten erschienen. Auf Blättern wie dem "Sydney Morning Herald" oder dem "Australian" verdeckten schwarze Balken Text und Fotos. Damit protestierten sie gegen eine Reihe von Gesetzesverschärfungen, die Journalisten die Arbeit erschweren, und gegen die Durchsuchung von Redaktionsräumen durch die Polizei. Insgesamt beteiligten sich 19 Zeitungen und Journalistenverbände. Sie appellierten an die rechtskonservative Regierung von Premierminister Scott Morrison, die Pressefreiheit besser zu schützen. Zu ihren Forderungen gehören mehr Rechte für sogenannte Whistleblower, die Journalisten mit Informationen versorgen. Dabei läuft die tatsächliche Dimension des Geschehens Gefahr, in den Ereignissprachen der Medienmacher zu verschwinden. Über 30 Pressestimmen, die sich mit ganz unterschiedlichen Aspekten der Entscheidung des Nobelpreiskomitees für Peter Handke befassen. "Immer da, wo sich Literatur mit konkreten Vorgängen auseinandersetzt, muß sie sich, genau wie wir im Sachbuch Bereich fragen lassen, wie weit sie den konkreten historischen Dingen gerecht wird." "Es geht schon längst nicht mehr um Handke und die Gegensätze im damaligen Jugoslawien. Es geht um eine andere Welt, die in der Sprache noch als alte fortlebt und um neue Sichten und Begriffe für Veränderungen. Eine Sprache, die neue Worte dafür finden will, muss, soll, um die Welt in eine ideologiefreie wachsen zu lassen, zu wandeln, um Frieden und Freiheit durch Worte zur Wirklichkeit werden, entstehen, wachsen zu lassen." "Wenn sich ein Schriftsteller selbst auf das Gebiet des Journalismus begibt & als Berichterstatter des vor Ort Gesehenen & Erfahrenen fungiert, müsste er schon etwas zu bieten haben, was den journalistischen Bericht an Wahrheit & Wahrhaftigkeit übertrumpft & ins geistig Überlegene transzendiert." "Versöhnung ist mitten im Streit und alles Getrennte findet sich wieder.", heißt es bei Hölderlin. Hatte Handke also damals vielmehr an Frieden - und nicht an Krieg - gedacht? Das "Poetische" kann gar nichts anderes sein als die reine Entstehung des Friedens in einem Krieg, der übrigens weit übers Militärische hinausgeht. Im Streit um den Literaturnobelpreis für Peter Handke gibt es keine Ambivalenzen mehr, keinen Dialog. Oder? Peter Handkes Engagement für Jugoslawien ist nicht monokausal zu erklären. Es sind drei miteinander verknüpfte Elemente, die zu den Texten geführt haben, in denen Handke seine Sicht darlegt. Handkes Ablehnung der journalistischen Sprache bekommt dabei paradoxerweise ausgerechnet von den Journalisten ständig neue Nahrung. Warum sollte er sich mit Menschen über seine Bücher unterhalten, die diese nicht oder nur in Auszügen rezipiert haben? Diese Flucht in das Jakobinertum selbstzufriedener Deutungswächter lässt vor allem eines erkennen: eine Furcht vor dem abweichenden Wort und dessen Wirkung. Als erster Fotograf ist Sebastião Salgado mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet worden. Seine emotionale Dankesrede war ein Appell an uns alle, die Augen nicht zu verschließen - vor Kriegen, Vertreibung, dem Klimawandel und der Abholzung des Amazonas. Mit seinen Fotografien hat Sebastião Salgado die Welt bewegt. Am 20. Oktober 2019 hat er für seine Arbeit den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels erhalten. Norwegens Lesekultur, Meinungs- und Pressefreiheit, Handke und jede Menge Preise: Die Frankfurter Buchmesse 2019 im Überblick.