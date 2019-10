Aktualisiert

." (13:00 Uhr sz ) - Nachdem der Preis im Vorjahr ausgesetzt worden war, vergibt die Schwedische Akademie in diesem Jahr zwei Auszeichnungen. Sie gehen an die polnische Autorin Olga Tokarczuk (2018) und den österreichischen Dramatiker Peter Handke (2019) - mm ) - " mee ) - Interessante Entwicklung bei den Streaming-Diensten der beiden großen Privat-TV-Anbietern. Während RTLs "TV Now" fast 20% bei den Inlands-Visits gegenüber dem Vormonat zulegte, gehört "Joyn" von ProSiebenSat.1 laut neuester IVW-Daten zu den Verlierern des Monats. Dafür punktete der Konzern mit seiner Website "ran", die dank der NFL extrem zulegte. nr ) - Der Journalist war kurz nach dem Putschversuch von 2016 verhaftet und zu lebenslanger erschwerter Haft verurteilt worden. aw ) - Vor 30 Jahren sind in Leipzig 70.000 Menschen auf die Straße gegangen, um unter dem Slogan "Wir sind das Volk" gegen die SED-Diktatur zu demonstrieren. Einen Monat später ist in Berlin die Mauer gefallen. Jedes Jahr wird in Leipzig der großen Montagsdemonstration vom 9. Oktober 1989 gedacht, heute - zum 30. Jahrestag - besonders aufwändig. Und jedes Jahr wird am Vorabend des 9. Oktober der "Preis für die Freiheit und Zukunft der Medien" vergeben. jour ) - In unserer Serie "Mein Blick auf den Journalismus" fragen wir die klugen Köpfe der Branche, wie wir den Journalismus besser machen. Benjamin Piel kann das Gerede vom Untergang nicht mehr hören. Der Chefredakteur des Mindener Tageblatts sagt, es gebe nur eine einzige wichtige Frage: "Sind wir bereit, unser Bestes zu geben - für das, was den Menschen wichtig ist?" Benjamin Piel hat vier Dinge aufgeschrieben, die Lokaljournalismus einzigartig machen. von Benjamin Piel piqd ) - Mit dem journalistischen Berufsbild im Digitalzeitalter beschäftigt sich ARD-Digitalexperte Dennis Horn. In einem Interview mit dem Fachjournalist schildert er anschaulich und gut nachvollziehbar, was man als Onlinejournalist heute drauf haben sollte. Besonders betont er technisches Verständnis und, fast noch wichtiger, die Ausrichtung der journalistischen Angebote auf die Zielgruppe. ard ) - Der Angriff auf eine Synagoge und einen Imbiss in Halle ist im Netz übertragen worden. In dem Stream leugnet der Täter den Holocaust und bezieht sich auf andere rechtsextreme Attentate. piqd ) - Der "Volle-Halle"-Klimafighter Kai Schächtele hat mich auf diesen Text gebracht. Kai schreibt bei facebook: mm ) - Ist es die politische Retourkutsche für die "schwarze Liste", auf die die US-Regierung gerade 23 chinesische Unternehmen und Regierungsorganisationen gesetzt hat? Oder ist es die Verstimmung Pekings über die Solidaritätsbekundung eines Managers der US-Basketballliga NBA mit den Demonstranten in Hongkong? sp ) - Nach der Rede von Klimaaktivistin Greta Thunberg vor der Uno machte ein Remix davon im Internet schnell die Runde - ihre Worte wurden zu einem Fatboy-Slim-Klassiker gemixt. Dem DJ gefiel das offensichtlich. mm ) - Wenn die Kids bei den Fridays-for-Future-Demonstrationen auf die Straße gehen und Greta Thunberg auf dem UN-Klimagipfel in New York den "Verrat" an ihrer Generation anprangert, denkt man sofort an die SUV-Debatte, mögliche Einschränkungen des Fleischverzehrs oder das schnelle Abschalten der Kohlekraftwerke - also an die Technologien und Gewohnheiten, die aus Sicht der jungen Augen aus der alten Zeit der Erwachsenen stammen.