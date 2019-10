Aktualisiert

." (16:00 Uhr mbs ) - Nobeliert: Seit bekannt ist, dass Peter Handke den Nobelpreis erhält, wird viel diskutiert, oft ohne Fakten. Lothar Struck zeigt wichtige Spuren in seinem Werk. Nach der letzten Erregungswelle zücken jetzt die digitalen Meinungsmacher die Tastaturen. Handke hat niemals das Massaker von Srebrenica relativiert oder gar geleugnet ... orf ) - 15 Jahre nach Elfriede Jelinek hat Österreich mit Peter Handke wieder einen Literaturnobelpreisträger.Die Reaktionen fallen großteils positiv aus, es gibt aber auch Kritik wegen Handkes proserbischen Engagements. Darauf angesprochen reagierte Handke in seiner Heimatgemeinde Griffen mit einem Interviewabbruch und Medienkritik.Griffen in Kärnten, Dienstagabend: Alles wartete auf Handke. Als der Literaturnobelpreisträger vor dem Gemeindeamt ankam, war er nicht darauf gefasst, auch auf Journalisten zu treffen. 3sat-video ) -Die Vergabe des Literaturnobelpreises an Peter Handke sorgt weiter für große Reaktionen. Wir haben Reaktionen zusammengetragen. 3sat-video ) -Kulturzeit-Gespräch mit dem Literaturkritiker Klaus Kastberger über die umstrittene Verleihung des Literaturnobelpreises an Peter Handke. orf ) - Bewohner des Elfenbeinturms haben es dieser Tage schwer. Zwei Preise zwingen Schriftsteller und Literaturkritiker, sich zur Welt zu verhalten - und das Verhältnis zwischen dem politischen Bürger und dem Künstler zu definieren. Kein Wunder, dass Sasa Stanisic, eben mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet, auf Twitter erklärt, er sei nicht Handke-Kritiker, "sondern Schriftsteller", und Peter Handke Interviews abbricht, weil "Journalisten keine Ahnung von Literatur" hätten. Die muss man vielleicht auch nicht haben, wenn der politische Bürger gefragt ist. sp ) - Kann man die Kunst nicht aber vom Künstler trennen? Na klar. Es ist jedoch ein Luxus, den man sich leisten können muss. - Kann man die Kunst vom Künstler trennen? Es ist eine eigenartige Frage, weil alles an ihr unklar ist. Wer ist "man", und was genau soll getrennt werden? Der arbeitende Mensch vom privaten Menschen, der geschriebene Text vom sprechenden Autor, der Film von den Umständen, unter denen er gedreht wurde? Eine Kolumne von Margarete Stokowski gue ) - "Der Rasen ist moosig weich und auf den schattigen Stellen noch nass vom Regen gestern. Vereinzelt liegt Fallobst umher, davon auf einem Tisch Äpfel, die er später zu Kompott verarbeiten wird. Man müsse sehr aufpassen, sagt er, denn oft seien Würmer drin. Auf einem anderen Tisch liegt seine "Ernte" von 70 Walnüssen. Und überall Kladden. Er bittet mich, noch einen Stuhl zum Tisch zu stellen und bietet mir den trockenen Stuhl an, der in der Sonne stand. Auf dem Tisch liegen Zwirnrollen, Steine, Muscheln, und ein Gefäß mit Stiften. "Brasilianischer Kaffee" sagt er, schenkt ein und stellt mir die Kanne hin. Wie von Zauberhand erscheinen plötzlich drei Plätzchen und Zucker. Milch hat er keine." Von Lothar Struck guard ) - Writer says he will not talk to media again after repeated questions about his politicsThe Austrian writer Peter Handke has for the first time addressed the controversy over his award of the Nobel prize for literature, saying he will "never again" talk to journalists after being confronted over his stance on the Yugoslav wars of the 1990s. stand ) - Nicht nur sein Auftritt in Griffen macht eine Begabung Handkes deutlich: Der Literaturnobelpreisträger ist häufig zornig. Eine Zusammenschau wichtiger Wutausbrüche fk ) - Bora Cosics Monumentalroman "Die Tutoren", der die Chronik einer in Slawonien angesiedelten Familie erzählt, galt als fast unübersetzbar. Seit letztem Herbst liegt er in der Übersetzung von Brigitte Döbert auf Deutsch vor. Im Gespräch mit Alexandru Bulucz spricht Cosic über Epilepsie, über das Knirschen des Kieses, auf dem Robert Walser spazierte, über Peter Handke, über dummes Geschwätz und über den Ernst. fk ) - Handke hat sich Mitte der 1960er-Jahre mit provozierenden Stücken bekannt gemacht, aber auch mit einer neuen Empfindsamkeit, mit der er sich im widrigen Literaturbetrieb durchsetzte. Nun hat er "für ein einflussreiches Werk, das mit sprachlichem Einfallsreichtum Randbereiche und die Spezifität menschlicher Erfahrungen ausgelotet hat" den Literatur-Nobelpreis 2019 bekommen. Aus diesem Anlass veröffentlichen wir den erhellenden Vortrag des Suhrkamp Cheflektors Raimund Fellinger.Peter Handke als Literaturstratege "Dieses Buch wird seine Leser finden" Von Raimund Fellinger mw ) - Zum zehnten Mal wurde das "Jahrbuch Qualität der Medien" veröffentlicht. Anlässlich der ersten Ausgaben sah sich das Forschungsprojekt teils harschen Anfeindungen vonseiten der Verlage und Redaktionen ausgesetzt. Das ist heute nicht mehr so, auch weil viele Medien die Sorgen der Forschenden teilen - etwa in der Frage, wie die wachsende Zahl von Nachrichtenabstinenten für den Journalismus zurückgewonnen werden könnte. Ein Gespräch mit Mark Eisenegger, der das "Jahrbuch" seit dem Tod von Gründer Kurt Imhof verantwortet. 3sat-video ) - Norwegen, das Gastland der Buchmesse Frankfurt 2019, hat viele Facetten. Wir widmen uns einigen davon in einer vierteiligen Reihe. Diesmal: Schreiben und reisen - ein Ehepaar erzählt. dlfk ) - Jedes Jahr lesen und hören wir von der Vergabe des "Wirtschaftsnobelpreises". Bei dem Begriff handelt es sich allerdings um eine inhaltlich falsche Verkürzung. Der Preis ist dabei nicht die einzige sprachliche Herausforderung für Nachrichtenredaktionen. Überlegungen zum Umgang mit Nachrichtensprache in sprachlich aufgeheizten Zeiten. dnv ) - Die Medienholding Süd, Teil der Südwestdeutschen Medienholding und Herausgeberin u.a. von Stuttgarter Zeitung, Schwarzwälder Bote und einer Reihe weitere Zeitungen, plant eine stärkere Zusammenarbeit ihrer Regionalverlage ze.tt ) - Im klassischen Feuilleton besprechen Männer vor allem Bücher von Männern. Immer mehr Buchblogger*innen setzen ihren Fokus hingegen auf Schriftstellerinnen - und nehmen damit zunehmend Einfluss auf die Buchbranche. bb ) - Die Zahl der täglichen Hörer und Hörerinnen ist innerhalb eines Jahres auf acht Millionen gestiegen. Insgesamt hat ein Drittel der Menschen über 14 Jahren in Deutschland in den vergangenen zwölf Monaten Hörbücher, Hörspiele oder Podcasts genutzt. Und erstmals übersteigt die digitale Hörbuch-Nutzung die CD. Das ist das Ergebnis des Audible Hörkompass 2019. slf ) - Die Tolino-Allianz zieht anlässlich der Frankfurter Buchmesse ein sehr erfreuliches Fazit. Seit dem Markteintritt 2013, damals mit dem eReader Tolino shine, habe man die eReading-Marke Tolino als feste Größe im deutschsprachigen Markt etabliert. Und sie wachse weiter. "Der Markt für das digitale Lesen entwickelt sich positiv und Tolino wächst mit. In den vergangenen zwölf Monaten ist der Absatz von E-Books in der Tolino-Allianz knapp zweistellig gestiegen", sagt Michael Busch, geschäftsführender Gesellschafter und CEO von Thalia bei der Pressekonferenz der Gründungspartner Thalia, Weltbild und Hugendubel sowie des Technologiepartners Rakuten Kobo auf der Frankfurter Buchmesse. Sein Fazit: "Tolino als Zusammenschluss der führenden deutschen Buchhändler ist und bleibt damit ein weltweit einzigartiges Erfolgsmodell und agiert auf Augenhöhe mit dem internationalen Wettbewerb." welt ) - Zur Eröffnung der Frankfurter Buchmesse im norwegischen Pavillon hat sich die Gemeinschaft der Lesenden in Stellung gebracht - gegen das kulturlose Draußen. 