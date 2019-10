." ( sz ) - Der neue Chef der legendären "Sports Illustrated" hält seine Leserschaft für nicht besonders klug. Über seine Pläne mit der Zeitschrift. taz ) - Am Montag haben Zeitungen in Australien zensierte Titelseiten abgedruckt. Die Journalisten protestieren gegen Einschränkungen der Pressefreiheit. faz ) - Australiens Zeitungen sind am Montag in ungewöhnlicher Aufmachung erschienen. Die Titelseiten waren eingeschwärzt. So protestiert die Presse gegen die Medienpolitik der Regierung. djv ) - Der rechtsextreme Verleger Götz Kubitschek wollte auf der Frankfurter Buchmesse Pressefotos verhindern. Die hinzugezogene Polizei zeigte sich ahnungslos vom Presserecht. turi2 ) - Kartell-Spar-Abo: Das deutsche Kartellrecht braucht schleunigst eine Modernisierung, um die Übermacht von Plattformen wie Amazon zu begrenzen, schreibt das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft in einer Studie im Auftrag des Mittelstandsverbunds ZGV, der vor allem gewerbliche Genossenschaften und Einkaufsverbände vertritt. Die Studie beklagt eine steigende Abhängigkeit der kleinen Firmen von Plattformen, die wegen ihres privilegierten Datenzugangs einen Wettbewerbsvorteil genießen. waz ) - Am Rechner daddeln Kinder nur herum und machen nichts Sinnvolles? Nein, meinen die Experten Lisa König und Jan Boelmann: Viele digitale Seiten unterstützen Jungen und Mädchen dabei, Wörter zu entziffern und sich an Geschichten heranzutasten. Ein Interview zum Tag der Kinderseiten im Internet am 21. Oktober. dlfk-audio -13:15 min ) - Autor/in Aguigah, René;Böttiger, Helmut sp ) - Über 45 Jahre stand sie dem S. Fischer Verlag vor, verantwortete große Thomas-Mann-Editionen, förderte die literarische Kultur - und blieb trotzdem am liebsten im Hintergrund: Mit 80 Jahren ist Monika Schoeller gestorben. dlfk ) - Mit ihrem "Goldenen Notizbuch" erlangte die Schriftstellerin Doris Lessing Weltruhm, wurde 2007 im Alter von 88 Jahren sogar mit dem Literatur-Nobelpreis ausgezeichnet. Ihre Kindheit als Tochter eines ehemaligen britischen Offiziers in Afrika war jedoch alles andere als glücklich. dlfk ) - "Making van Gogh" ist eine der größten Ausstellungen über den Maler seit langem. Im Städel Museum werden Bild- und Farbwelten gefeiert und gezeigt, wie er zur Inspiration einer Künstlergeneration und zu einem Mythos wurde.