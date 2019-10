Aktualisiert

+

+

Perlentaucher-Buchladen

." (12:45 sp ) - "." dwdl ) - Die Springer-Zeitungen "Bild" und "Welt" haben auch im dritten Quartal wieder an Auflage eingebüßt, auch für die "BamS" ging es kräftig nach unten. Dass es anders geht, zeigt etwa "Die Zeit". Aber auch "Spiegel" und "Focus" hielten sich wacker. brp ) - Noch ist über Wohl und Wehe des Buchjahres 2019 nicht entschieden, weil die Branche ca. 37% ihres Jahresumsatzes erst im 4. Quartal umsetzt. Einige große und größere Publikumsverlage und Gruppen gehen aber mit einem nennenswerten Plus in den Jahresendspurt. Beispiele: bb ) - In west- und südeuropäischen Ländern hat sich der Buchmarkt in den ersten drei Quartalen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum positiv entwickelt − so eine exklusive Sonderauswertung von GfK Entertainment zur Frankfurter Buchmesse. In sechs von sieben untersuchten Ländern stieg der Umsatz. Zusätzlich wurde der Buchmarkt Brasiliens betrachtet. taz ) - Medien sprechen von einem "Militäreinsatz" oder einer "Militäroffensive" der Türkei in Syrien. Das sind jedoch die falschen Begriffe. ard-audio ) - Als Oliver Pohl seinen Job als Pressesprecher der Kieler Polizei antritt, nimmt er sich vor, so transparent wie möglich zu sein. Er will den Journalisten sagen, was er weiß und darauf vertrauen, dass sie vernünftig mit den Informationen umgehen. Genau das macht er am Morgen des 26. Februar 2016 und bringt so einen Strudel aus Hysterie und Rassismus in Gang, der ihn zu dem macht, was er nie sein wollte. Rekonstruktion eines Medienversagens. mw ) - Mit einer halben Million Franken Preisgeld sind die "Fetisov Journalism Awards" der weltweit am höchsten dotierte Medienpreis. Gestiftet wird er vom russischen Milliardär Gleb Fetissow. Die Verleihung soll im Januar in Luzern stattfinden. In der Jury sitzen neben anerkannten Medienschaffenden auch eine Berlusconi-Vertraute und ein Kämpfer wider die "Russophobie" aus Genf. tgsp ) - Für den Buchmarkt wird die Community "Bookstagram" immer wichtiger. Ein Streifzug durch die Szene, die auch auf der Frankfurter Buchmesse vertreten ist. Corinna von Bodisco dw ) - Bei der Buchmesse geht es um mehr als Worte: Was als Mahnwache für den vor vier Jahren entführten Hongkonger Buchhändler Gui Minhai angekündigt war, wurde zu einer deutlichen Demonstration für die Meinungsfreiheit. nzz ) - Die Bücher spielen für einmal eine Nebenrolle an der weltgrössten Buchmesse. In Frankfurt wird gerade der Planet gerettet.--> Dersetzt ein Zeichen gegen die Verzagtheit & eröffnet einen Buchladen!- natürlich im Internet:in Laden, in dem esgibt, keine Kaffeemaschinen, kein Marmorpapier und keinen Balsamico-E