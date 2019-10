." ( 3sat-video ) - Auch wenn weiter Gelder in den Kulturbereich fließen sollen, wird es keine Kulturkommission mehr geben. Wie viel Kultur bleibt der EU noch erhalten? lc ) - Was bedeutet das für Autoren, Journalisten und die Literatur? sp ) - Das russische Parlament wirft der Deutschen Welle vor, zu Protesten aufgerufen zu haben. Nun ist unklar, wie es mit dem Sender weitergeht: Wird er zum "Agenten" erklärt, wird Journalisten die Arbeit untersagt? mee ) - Greta Thunberg abarbeiten dlfk-audio - 6:10 min ) - von Horst Röper sp ) - Springer und das Fernsehen - das war lange die Geschichte einer unerfüllten Liebe. Jetzt aber will der Konzern sein Massenblatt zur TV-Marke ausbauen. Die Strategie: Liveformate statt klassisch produzierter Inhalte. sz ) - Mit den sinkenden Auflagen und Sparplänen der Zeitungen geraten auch die Nachrichtenagenturen zunehmend unter Druck. Die Deutsche Presse-Agentur hat deswegen nun ein Sparkonzept ausgearbeitet, das neben einer Zentralisierung auch Stellenabbau vorsiehtSocial Media sz ) - So sollen Ermittler die Täter hinter den Posts leichter enttarnen können, wo sie bisher an der mangelnden Kooperation mit den Tech-Konzernen scheitern. Weil es wohl um viele Tausende Posts pro Monat ginge, dürfte das für die Justiz einen massiven Mehraufwand bedeuten.