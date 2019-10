Religionspolitik

dlfk ) - Rechtspopulisten in ganz Europa instrumentalisieren Religion für ihre Zwecke. Demokratisch gesinnte Kräfte müssen gegen die politische Vereinnahmung der Religion aktiv werden, fordert Politikwissenschaftlerin Sophie Pornschlegel.

282. Tag des Jahres oder der 737.343. Tag unserer Zeitrechnung(c) - Renate Lüdde journal21 ) - Geburt von Ivo Andrić - Geburt von John Lennon - Katastrophe in Longarone - Brand im Hotel Metzgerbräu - Elvis lässt sich scheiden - Tod von Jacques Brel - erste Montagsdemo in LeipzigJohannes Theodor Baargeld (1892 - 1927)- ": Cezanne ist chewing-gum. Der Grunewald verdaut van Goghs gelbes Gebiss. Van Gogh roch aus dem Mund und ist tot. Eljen dada!: Die Phallustrade der Expressionisten erschöpft den Lezithinvorrat der gesamten bebauten wie bekannten Bauchrinde. Die Bauchbinde der Patti ist beigesetzt. Die Leichenbeschauer Dr. Rudolf Steiners traten der internationalen Assoziation DADA (iadede) bei. Eviva dada!: incasso cassa picasso. Citoyen pablo picasso verteilt sein abgeschlossenes oeuvre an die Witwen Madrids. Nunmehr sind die Witwen in der Lage, einen Kursus in schwedischer Massage zu nehmen, um da …. picasso Umdada?: Der Zahnrat war ein Weib. Der Expressionismus ist eine Hautbinde mit Nabelschnurcharakter. Meldung: Bindehaut intakt.: Es kann deshalb Prof. Oskar Kokoschka heutzutag mit Sicherheit als Erfinder des automechanischen Blutegels "Selbsthilfe" angesprochen werden. Et Propopo, et Propopos!: Hasenclevert in weißer Tennishose! Hasenclevers, vereinigt euch! Da, ut dem dada.: Am Unterleib der Gesellschaft wächst die Kunst. Die Kunst wächst in den Unterleib. Das Geheimnis des Oberleibes ist sein unterer Leib. Die Kunst ist revolutionär bis zum Unterleib. Die Gesellschaft hat sich den Expressionismus eingeführt, a = o = expr = Unterleib = hämorrhoidalsuppositorium.: Die expressionistischen Dichter dichten, weil die expressionistischen Nichtdichter nicht schweigen. Himmel Höll und Klotzkapöll - Dreifach lyrisches Gebröll - Däublerbrillatine sternt - Lichtschachtwerfel ganz entfernt - Becher erdrubinern lernt, dada.[…]" (1919)(Aus: Johannes Theodor Baargeld: Lyrik und Prosa des Zentrodada. Steinmeier Verlag Nördlingen, 2001)