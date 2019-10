Gauguin-Ausstellung in London

Auf der Suche nach sich selbst

(



Debatte um DDR als Unrechtstaat

Kampfbegriff oder historische Tatsache?

(



Extinction Rebellion

Ungehorsam als Antwort auf Untätigkeit

(

dlfk ) - Eine große Gauguin-Ausstellung ist derzeit in London zu sehen. Sie zeigt vor allem Porträts junger Frauen aus Tahiti und versucht, die Widersprüchlichkeit des französischen Malers abzubilden. dlfk ) - War die DDR ein Unrechtsstaat? Ausgelöst durch Äußerungen von Manuela Schwesig und Bodo Ramelow ist über den Begriff nun erneut eine Debatte entbrannt. Auch zwei unserer Landeskorrespondenten sind in der Frage gespalten. dlfk ) - Die Gruppe Extinction Rebellion will für eine Woche das öffentliche Leben in etlichen Großstädten wie Berlin stören. Ist das legitim? Der Protestforscher Simon Teune verweist darauf, dass die Politik in Sachen Klima einfach nicht liefere.

Gedicht des Tages

von der lyrikzeitung

+ Hinweise +

Kultiviert werben?

279. Tag des Jahres oder der 737.342. Tag unserer Zeitrechnung(c) - Renate Lüdde journal21 ) - Erste republikanische Verfassung - Der erste Herzschrittmacher - Che Guevara festgenommen - Kroatien erklärt sich für unabhängig - Tod von Willy BrandtHans Sahl (1902 - 1993)."(Aus: Hans Sahl. Ein Leseheft. Luchterhand 2008)lieferte ub.hsu-hh.de: Tagsüber werden die Medienticker-Rubriken je nach Neuigkeitswertwerden von Rüdiger Dingemann ausgewertet:bildblog.de (6vor9) + boersenblatt.net (bb) + br-online.de (br) +buchmarkt (bm) + buchmesse.de (bme) + buch-pr.de (bpr) + buchreport.de (brp) + changeX.de (ch)+ chip.de (chp) + cicero.de (ci) + culturmag.de (cm) +computerwoche.de (cw) + derstandard.at(stand) + dradio.de (dr) + dw-world.de (dw) + faz.net (faz) +focus.de (fo) + fr-aktuell.de (fr) + goethe-institut.de(goe) + golem.de (go) +heise.de (he) + heute.de (zdf) + horizont.net (ho) + kress.de+ literaturcafe.de (lc) + literaturkritik.de(ltk) + manager-magazin(mm) + meedia.de (mee) + nachtkritik.de (nt) + netzkritik.de (nk) + new-business.de (nb) + newsroom.de (nr) + perlentaucher.de (pt) + politik-digital.de (pd) + presseportal.de (ots) + pressetext.de (pte) +qantara.de(qan) + satt.org (satt) + spiegel.de (sp) +stern (st) + sueddeutsche.de (sz) + tagesschau.de (ard) + tagesspiegel.de (tag) + tageszeitung.de (taz)+ telepolis.de (tp) + textintern.de (tx) + titel-kulturmagazin.net (tm) + umblaetterer.de (um) + welt.deder zitierten Newsletter-Meldungen kann keine Gewähr übernommen werden. Das Urheberrecht an den Schlagzeilen der Meldungen liegt bei den jeweiligen Quellen.Alle Informationen zum Werbeträger Perlentaucher finden Sie hier