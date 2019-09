+

: 13:00 Uhr welt ) - Johnsons Vorgehen für rog ) - Weltweit greifen Feinde der Pressefreiheit zu heimtückischen Methoden, damit kritische Zeitungsartikel nicht erscheinen. Dabei geraten nicht nur Journalistinnen und Journalisten in ihr Visier, sondern auch Personen, die selten im Impressum stehen: Zeitungsverkäufer, Druckerinnen und Lieferanten spielen eine entscheidende Rolle dabei, dass die Zeitung ihre Leserinnen und Leser erreicht. lto ) - Das umstrittene Meldeportal "Neutrale Schule" der AfD ist offline. Die Partei ist einer Verbotsverfügung des Landesdatenschutzbeauftragten in Mecklenburg-Vorpommern gefolgt. Rechtsschutz will sie trotzdem suchen. ke ) - Die Neue Züricher Zeitung (NZZ) ist ein traditionsreiches Blatt. Bereits seit 1780 erscheint das Blatt nun und hat eigentlich den Ruf eines bürgerlich-liberalen Blattes. sp ) - Über hundert zum Teil prominente Kulturschaffende haben einen offenen Brief unterzeichnet, der die Stadt Dortmund für die Zurücknahme des Nelly-Sachs-Preises an Kamila Shamsie kritisiert. sp ) - Manche Aufnahmen des Google Assistant wurden von Menschen ausgewertet. Im Sommer wurde das Verfahren im Zuge öffentlicher Empörung gestoppt, jetzt will der Konzern es angepasst zurückbringen. taz ) - Innenminister Horst Seehofer will Daten von Extremisten 25 Jahre lang speichern. Datenschützer Ulrich Kelber über den Fall Lübcke, Extremisten und Löschfristen. dlfk ) -Bruce Springsteen wurde mit seinen Blue-Collar-Hits weltberühmt - einem Milieu, dem er selbst früh entkam. Seine Fans kümmert es wenig: Ihnen gilt Springsteen als bodenständig und authentisch, auch wenn er Stadien füllt. Nun wird der "Boss" 70.